Baoviet Fund ra mắt ứng dụng BVF Mobile, ứng dụng đầu tư và giao dịch chứng chỉ quỹ thông minh

(TBTCO) - Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) chính thức công bố ra mắt ứng dụng BVF Mobile, một nền tảng đầu tư chứng chỉ quỹ thế hệ mới. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến chiến lược trong nỗ lực chuyển đổi số của công ty, nhằm mang lại một giải pháp đầu tư đơn giản, an toàn và minh bạch cho nhà đầu tư trong kỷ nguyên số.

Điểm nhấn đột phá của BVF Mobile là tính năng mở tài khoản đầu tư hoàn toàn trực tuyến thông qua công nghệ định danh điện tử (eKYC). Quy trình này cho phép người dùng hoàn tất việc đăng ký chỉ trong vài phút ngay trên thiết bị di động mà không cần đến các thủ tục giấy tờ phức tạp. Đây là cải tiến quan trọng giúp phá bỏ rào cản, rút ngắn thời gian và đơn giản hóa quá trình tiếp cận các sản phẩm đầu tư tài chính chuyên nghiệp.

Ứng dụng BVF Mobile được thiết kế với giao diện trực quan, cung cấp đầy đủ các tính năng để nhà đầu tư có thể chủ động quản lý tài sản của mình. Người dùng có thể thực hiện liền mạch các giao dịch mua, bán, chuyển đổi chứng chỉ quỹ và ký hợp đồng điện tử (e-signature) ngay trên ứng dụng. Thêm vào đó, hệ thống cho phép theo dõi danh mục đầu tư 24/7, cập nhật theo thời gian thực các thông tin quan trọng như giá trị tài sản ròng (NAV), hiệu quả đầu tư, và biểu đồ tăng trưởng tài sản.

Yếu tố bảo mật là ưu tiên hàng đầu được Bảo Việt Fund chú trọng khi phát triển BVF Mobile. Nền tảng được tích hợp các công nghệ bảo mật đa lớp tiên tiến, bao gồm đăng nhập bằng sinh trắc học (vân tay/Face ID) và xác thực giao dịch bằng Smart OTP. Hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thông tin nghiêm ngặt của ngành tài chính, đảm bảo an toàn tối đa cho tài sản và dữ liệu của nhà đầu tư.

Đại diện của BVF chia sẻ: “Việc ra mắt BVF Mobile khẳng định cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc lấy nhà đầu tư làm trung tâm và không ngừng ứng dụng công nghệ để đổi mới. Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng năng động, chúng tôi tin rằng BVF Mobile sẽ không chỉ là một công cụ giao dịch, mà còn là một người trợ lý tài chính đắc lực, giúp nhà đầu tư tiếp cận các kênh đầu tư một cách dễ dàng, minh bạch và hiệu quả hơn bao giờ hết.”

Sự ra đời của BVF Mobile là một phần trong chiến lược dài hạn của Baoviet Fund, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những giải pháp đầu tư hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển chung của thị trường. Ứng dụng hiện đã sẵn sàng để tải về trên cả hai hệ điều hành iOS và Android./.