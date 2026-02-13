Một cá nhân bị xử phạt 1,5 tỷ đồng do thao túng cổ phiếu PAS

(TBTCO) - Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, ngày 12/02/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Phương Thúy (địa chỉ: số 162 đường Phú Mỹ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội) do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo đó, bà Bùi Thị Phương Thúy bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 4/1/2021 đến ngày 30/12/2022, bà Bùi Thị Phương Thúy đã sử dụng 19 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện các giao dịch mua, bán cổ phiếu PAS nhằm tạo cung, cầu giả tạo, qua đó thao túng thị trường đối với cổ phiếu này. Kết quả tính toán cho thấy không xác định được khoản thu trái pháp luật phát sinh từ hành vi vi phạm.

Cùng ngày, căn cứ Quyết định xử phạt số 89/QĐ-XPHC, UBCKNN ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBCK áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Bùi Thị Phương Thúy, gồm: cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 13/02/2026; đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 10/01/2026.

Một cá nhận bị xử phạt 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân thao túng cổ phiếu PAS. Ảnh: T.L

Liên quan đến vụ việc, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 cá nhân do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PAS trong giai đoạn từ ngày 4/1/2021 đến ngày 30/12/2022. Các cá nhân này đã cho bà Bùi Thị Phương Thúy mượn tài khoản chứng khoán để thực hiện các giao dịch nêu trên.

Hình thức xử phạt áp dụng là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng. Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở xác định 16 cá nhân này có khoản thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm. Trên cơ sở đó, UBCKNN tiếp tục ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBCK áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với 16 cá nhân nêu trên, gồm: cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 13/02/2026; đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 13/02/2026./.