Ngành quản lý quỹ Việt Nam trước cơ hội thu hút vốn ngoại và bài toán mở rộng nhà đầu tư trong nước

(TBTCO) - Dòng vốn quốc tế ngày càng gia tăng hiện diện, trong khi mức độ tham gia của nhà đầu tư nội địa vào các quỹ vẫn còn hạn chế. Điều này cho thấy ngành quản lý quỹ Việt Nam còn nhiều dư địa mở rộng.

Ngành quản lý quỹ tại Việt Nam hiện vẫn được nhìn nhận đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, dù tiềm năng mở rộng được đánh giá là rất lớn. Theo ông Nguyễn Nghĩa Tuấn - Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), quy mô thị trường nội địa đến nay vẫn chưa khai thác hết dư địa sẵn có.

Thực tế cho thấy, phần lớn dòng vốn tham gia vào các quỹ chủ động trên thị trường hiện nay vẫn có nguồn gốc từ nước ngoài, bao gồm các quỹ ngoại hoặc dòng vốn quốc tế đầu tư thông qua các quỹ được thành lập và vận hành tại Việt Nam. Điều này cho thấy mức độ tham gia của nhà đầu tư trong nước vào kênh đầu tư chuyên nghiệp vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng.

Ảnh minh hoạ.

Trong bối cảnh đó, xu hướng gia tăng sự quan tâm của các quỹ và nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam trở thành một yếu tố đáng chú ý. Ông Tuấn cho rằng, triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực trong những năm gần đây đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu. Dù không phải tất cả nhà đầu tư nước ngoài đều đã hiện diện trực tiếp, quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại và tăng cường hợp tác kinh tế với nhiều nền kinh tế lớn đang từng bước củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế.

“Việc thúc đẩy và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Liên minh châu Âu cũng góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế, tạo thêm động lực cho dòng vốn gián tiếp” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Cùng với đó, cơ chế cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường thông qua mô hình global broker (cơ chế cho phép nhà đầu tư giao dịch chứng khoán tại nhiều thị trường khác nhau thông qua một công ty môi giới quốc tế và một hệ thống tài khoản tập trung) được xem là một điểm hỗ trợ quan trọng. Theo phân tích của ông Tuấn, cơ chế này tạo điều kiện để các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức, có thể tiếp cận thị trường Việt Nam mà không cần trực tiếp mở tài khoản trong nước. Mô hình “một cửa, nhiều thị trường” vốn quen thuộc trong hệ sinh thái đầu tư quốc tế giúp Việt Nam từng bước được tích hợp vào mạng lưới giao dịch của các global broker, qua đó rút ngắn khoảng cách tiếp cận và gia tăng khả năng kết nối với dòng vốn toàn cầu.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào cấu trúc nhà đầu tư trong nước, bức tranh lại cho thấy một khoảng cách đáng kể giữa sự phát triển của thị trường chứng khoán và mức độ tham gia vào các sản phẩm quỹ. Theo ông Tuấn, số lượng nhà đầu tư cá nhân trong những năm gần đây đã tăng nhanh, thể hiện qua tốc độ mở mới tài khoản chứng khoán.

Dù vậy, khi đặt trong tương quan với quy mô ngành quản lý quỹ, dư địa phát triển vẫn còn rộng. Thực tế, số lượng tài khoản chứng khoán trên thị trường đã vượt mốc 11 triệu, trong khi số tài khoản đầu tư vào các quỹ mở hiện vẫn ước tính dưới 2 triệu. Khoảng cách này cho thấy, kênh đầu tư thông qua quỹ chưa thực sự trở thành lựa chọn phổ biến đối với nhà đầu tư cá nhân.

Cũng theo chuyên gia từ SSIAM, vấn đề then chốt hiện nay nằm ở mức độ phổ cập thông tin và khả năng tiếp cận sản phẩm quỹ. Tại nhiều quốc gia, khi có nguồn tiền nhàn rỗi, cá nhân và hộ gia đình thường lựa chọn đầu tư thông qua các quỹ để tích lũy dài hạn nhờ tính chuyên nghiệp trong quản lý và khả năng phân tán rủi ro. Trong khi đó, tại Việt Nam, dòng tiền vẫn chủ yếu hướng vào các tài sản truyền thống như vàng và bất động sản, những kênh đầu tư đã hình thành thói quen qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán và lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục được hoàn thiện về khung khổ pháp lý và nâng cao tính minh bạch, khả năng tiếp cận các sản phẩm quỹ được kỳ vọng sẽ thuận lợi hơn. Ông Tuấn cho rằng, khi mặt bằng giá vàng và bất động sản duy trì ở mức cao, nhu cầu đa dạng hóa tài sản trong chiến lược quản lý tài chính cá nhân và gia đình sẽ trở nên rõ rệt hơn.

“Việc phân bổ nguồn lực tài chính thông qua các công ty quản lý quỹ uy tín là một bước đi phù hợp theo hướng dài hạn, góp phần xây dựng nền tảng đầu tư bền vững cho nhà đầu tư trong nước” - ông Tuấn nhận định./.