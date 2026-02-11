(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Tài chính, trọng tâm là bảo đảm thông quan thông suốt, tăng cường chống buôn lậu, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cụ thể, thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Tài chính về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Cục Hải quan đã ban hành Thông báo hỏa tốc số 11301/TB-CHQ, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong dịp trước, trong và sau Tết 2026.

Hải quan hỏa tốc chỉ đạo toàn ngành bảo đảm thông quan, chống buôn lậu dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: CTVAH

Theo đó, toàn ngành quán triệt nghiêm Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 36/CT-TTg và Công điện số 13/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cùng các chỉ đạo của Bộ Tài chính về tăng cường quản lý, điều hành, bình ổn giá trong dịp tết.

Một trong những yêu cầu xuyên suốt là giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện nghiêm văn hóa công sở, phòng chống lãng phí, tiêu cực, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên, không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định. Cán bộ, công chức không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, bảo đảm hình ảnh, tác phong của lực lượng Hải quan.

Đáng chú ý, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực bố trí đủ lực lượng làm thủ tục, tập trung giải phóng hàng hóa, không để phát sinh ùn tắc tại cửa khẩu trong dịp Tết. Song song đó, tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Chi cục Điều tra chống buôn lậu và các Chi cục Hải quan khu vực được giao phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, triển khai cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt trong giai đoạn trước, trong và sau Tết theo kế hoạch chuyên đề của Cục Hải quan.

Đáng lưu ý, công văn của Cục Hải quan nhấn mạnh yêu cầu ngăn chặn tình trạng gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân, đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ, tạo điều kiện để hoạt động xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh diễn ra ổn định.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết 2026, các đơn vị phải khẩn trương bắt tay vào công việc từ ngày làm việc đầu tiên, tập trung xử lý các nhiệm vụ tồn đọng, bảo đảm triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026./.