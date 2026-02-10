Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất siết chặt chống buôn lậu, tạo thuận lợi thông quan dịp Tết

(TBTCO) - Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, lượng hành khách và hàng hóa qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên công tác kiểm soát hải quan. Trước nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng, Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để vừa siết chặt quản lý, vừa đảm bảo thông quan thông suốt.

Ông Phan Bình Tuy - Phó Đội trưởng, Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho biết, trong năm 2025, lượng hành khách xuất nhập cảnh qua sân bay đạt khoảng 18 triệu lượt, tăng gần 10% so với năm 2024; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 16 tỷ USD, tăng gần 13% so với năm 2024. Vào dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, lưu lượng này tiếp tục tăng cao, đặt ra yêu cầu vừa phải giải quyết thủ tục nhanh chóng, vừa phải đảm bảo quản lý chặt chẽ, không để xảy ra ùn tắc hay sơ hở trong kiểm soát.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cao điểm, Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã chủ động tăng cường lực lượng tại các bộ phận làm thủ tục, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn sân bay như Công an cửa khẩu, An ninh hàng không, Cảng vụ hàng không nhằm đảm bảo quá trình thông quan diễn ra thông suốt, an toàn, đúng quy định.

Thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, lưu lượng hành khách và hàng hóa tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tăng mạnh. Ảnh Lê Toàn

Bên cạnh áp lực về lưu lượng, dịp cuối năm cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại thường lợi dụng để gia tăng hoạt động vi phạm. Theo Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, các mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao qua đường hàng không trong dịp này chủ yếu là rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm chức năng, thiết bị điện tử, vàng, ngoại tệ và các mặt hàng có giá trị cao, dễ cất giấu.

Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất tăng cường lực lượng tại các bộ phận làm thủ tục, trực 24/7 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh Lê Toàn

Trước những thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn vi phạm. Trong đó, trọng tâm là thu thập trước thông tin manifest hàng hóa trên hệ thống một cửa quốc gia, khai thác thông tin hành khách xuất nhập cảnh trên hệ thống xử lý thông tin hàng không, từ đó tiến hành phân tích, đánh giá rủi ro, xác định các tuyến đường, chuyến bay và đối tượng trọng điểm để áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát phù hợp.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng máy móc, trang thiết bị hiện đại như máy soi hành lý, máy soi hàng hóa, hệ thống camera giám sát, niêm phong hải quan điện tử và sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, đặc biệt là các chất ma túy qua đường hàng không.

Lực lượng hải quan được bố trí kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại tất cả các khu vực trọng điểm trong nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh Lê Toàn

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là giải pháp then chốt giúp nâng cao hiệu quả quản lý và rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan. Toàn bộ hàng hóa xuất nhập khẩu hiện được thực hiện thủ tục điện tử qua Hệ thống thông quan tự động VNACCS, cho phép doanh nghiệp khai báo, nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi. Cùng với đó, các hệ thống như Hệ thống một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán thuế điện tử 24/7 và quản lý giám sát tự động đã góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Phan Bình Tuy chia sẻ, trong những ngày cao điểm cuối năm, khi nhiều người chuẩn bị sum họp gia đình, lực lượng hải quan vẫn phải duy trì trực 24/7 để đảm bảo nhiệm vụ. Đây vừa là thách thức lớn, vừa là động lực để mỗi công chức hải quan nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất thường xuyên động viên tinh thần, đồng thời có chính sách nghỉ bù và đề xuất khen thưởng kịp thời cho các cá nhân./.