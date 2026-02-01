Chứng khoán tuần 2/2 - 6/2: Tiếp đà hồi phục trong tuần giáp Tết

Vượt qua vùng “thử lửa” 1.800 điểm quan trọng, thị trường chứng khoán bước sang tuần giao dịch đầu tháng 2 trước nhiều yếu tố đan xen, nhất là khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần.

Vượt qua thử thách tại ngưỡng 1.800

Đóng cửa tuần giao dịch từ ngày 26/01 đến 30/01/2026, VN-Index dừng tại 1.829,04 điểm, giảm 41,75 điểm, tương đương giảm 2,23% so với cuối tuần trước. Trong khi đó, cả hai chỉ số trên sàn chứng khoán Hà Nội đều xác lập đỉnh cao mới. HNX-Index tăng 1,25% lên 256,13 điểm. Trong khi đó, UPCOM-Index cũng vượt mốc 129 điểm, tăng 1,78% trong cả tuần. Đầu tàu kéo HNX-Index và UPCoM-Index tuần trước là cổ phiếu khoáng sản bao gồm cổ phiếu của Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials (HNX) nhờ cú hích giá APT, cũng là sản phẩm chủ lực của Công ty này liên tục lập đỉnh lịch sử và Tổng công ty Khoáng sản TKV (KSV) với kết quả kinh doanh năm 2025 tích cực nhờ diễn biến giá vàng và đồng vọt tăng mạnh thời gian qua.

Trên sàn HOSE, diễn biến chỉ số không còn phụ thuộc vào nhóm nhỏ cổ phiếu vốn hóa lớn, dòng tiền lan toả tác động tích cực đến nhiều nhóm ngành giúp VN-Index hồi phục sau khi giữ vững được ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Trước đó, giai đoạn điều chỉnh với chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp đưa VN-Index lùi sâu về ngưỡng tâm lý quan trọng này, khiến không ít nhà đầu tư lo ngại về các kịch bản tiêu cực hơn vào giữa tuần qua.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup sau ba phiên giảm mạnh đầu tuần đã nhanh chóng bước vào trạng thái tích lũy, qua đó giúp thị trường ổn định trở lại về mặt điểm số và giữ vững mốc 1.800 điểm. Tuy vậy, đây vẫn là các cổ phiếu tác động tiêu cực kéo VN-Index đi lùi. Top 5 cổ phiếu khiến điểm giảm lớn nhất là VIC (39 điểm), VHM (13,7 điểm), VJC (2,76 điểm), GEE (1,64 điểm) và HDB (1,3 điểm). Trong khi đó, các cổ phiếu đóng góp điểm tăng tích cực nhất lần lượt là GAS, BID, VCB, GVR và MWG.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), nhóm dầu khí (+13,19%), bán lẻ (+9,32%) và thủy sản (+4,42%) là ba nhóm tăng điểm mạnh nhất tuần. Đặc biệt, cổ phiếu bán lẻ ghi nhận sự bứt tăng trong hai phiên cuối tuần. Trong khi đó, nhóm Dầu khí được hỗ trợ bởi thông tin tích cực từ việc phát hiện dầu tại mỏ Hải Sư Vàng (lô 15-2, bể Cửu Long). Theo Bộ Công thương, trữ lượng dầu tại mỏ này được đánh giá có tiềm năng lớn, với vị trí nằm cách bờ biển phía Nam Việt Nam khoảng 65 km.

Các nhóm ngành phân hoá mạnh tuần qua - Nguồn: CSI

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung mạnh tại các nhóm bất động sản (-11,69%), Hàng không (-7,25%) và hóa chất (-5,96%), phản ánh rõ sự phân hóa và trạng thái chọn lọc ngày càng cao của dòng tiền.

Theo ông Nguyễn Thái Học - chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, dù VN-Index không tăng mạnh do thiếu vắng sự dẫn dắt từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cho thấy tâm lý thị trường đã được cải thiện đáng kể. Điều này mở ra khả năng thị trường đã hình thành đáy ngắn hạn, đặc biệt với các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu nhưng chưa có nhịp hồi phục rõ ràng như bất động sản, chứng khoán và xây dựng.

Chuyên gia từ CSI cho rằng VN-Index hình thành cây nến giảm điểm trên đồ thị tuần với lực cầu có dấu hiệu xoay tua giữa các nhóm ngành, kèm theo hiện tượng “rút chân” tương đối tốt. Thanh khoản khớp lệnh duy trì ở mức tương đương bình quân 20 tuần, cho thấy áp lực bán đã phần nào được hấp thụ.

Dòng tiền khối ngoại cũng cho thấy sự đảo chiều khi phiên cuối tuần ghi nhận giá trị mua ròng 736 tỷ đồng. Đây cũng là mức cao nhất trong vòng hai tuần. Tuy nhiên, tính chung cả tuần từ 26-30/01, khối ngoại vẫn bán ròng 1.836,8 tỷ đồng, với giá trị bán đã giảm mạnh so với tuần trước. FPT và MSN là hai cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị, lần lượt đạt 889 tỷ đồng và 713 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VIC chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị hơn 1.300 tỷ đồng, tiếp đến là VCB và MWG.

Top cổ phiếu mua / bán ròng mạnh nhất của khối ngoại - Nguồn: CSI

Đà hồi phục có thể kéo dài trong tuần giáp Tết

Bước sang tuần giao dịch đầu tháng 2, thị trường đứng trước nhiều yếu tố đan xen khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần. Thị trường sẽ còn hai tuần giao dịch nữa trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài từ 16/2 đến 20/2. Ngoài ra, biến động mạnh trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong tối thứ Sáu vừa qua có thể sẽ phản ánh vào diễn biến của thị trường chứng khoán trong tuần tới.

Tuy nhiên, với việc VN-Index đã giữ vững thành công ngưỡng 1.800 điểm, kịch bản tiêu cực hơn nhiều khả năng sẽ tạm thời được gác lại. Theo ông Nguyễn Thái Học (Pinetree), đà giảm của nhóm cổ phiếu Vingroup đã có dấu hiệu chững lại, trong khi nhóm doanh nghiệp quốc doanh từng dẫn dắt thị trường trong nhịp tăng trước cũng chỉ còn chịu áp lực bán không đáng kể. Đáng chú ý, các tín hiệu tạo đáy đã xuất hiện khá rõ ở nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản. Do đó, kịch bản hợp lý cho tuần tới là dòng tiền tiếp tục lan tỏa mạnh hơn ở các nhóm cổ phiếu này, giúp thị trường duy trì trạng thái hồi phục. Tuy nhiên, khả năng tăng mạnh là không lớn, bởi nhóm Vingroup khó có thể hình thành một nhịp hồi chữ V trong ngắn hạn.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, CSI cho rằng dù VN-Index đã có hai phiên phục hồi liên tiếp, thanh khoản vẫn thấp hơn khoảng 17% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng điểm chưa được xác nhận rõ ràng. Trong xu hướng hiện tại, CSI nghiêng về kịch bản VN-Index tích lũy quanh vùng 1.810-1.845 điểm trước khi bứt phá mạnh hơn lên vùng 1.960 điểm trong các tuần sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, chiến lược phù hợp vẫn là nắm giữ danh mục hiện tại, thậm chí cân nhắc gia tăng tỷ trọng hoặc mở vị thế mua mới khi thị trường rung lắc.

Theo thống kê của các chuyên gia từ BSC, trong 10 năm gần đây, có tới 8/10 năm thị trường tăng điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước Tết, và xác suất tăng điểm trong tuần đầu năm mới sau Tết cũng đạt 7/10 năm. Tâm lý phổ biến là nhà đầu tư thường giảm margin và cơ cấu danh mục trước kỳ nghỉ dài để hạn chế rủi ro, sau đó quay lại thị trường với tâm thế “mua lấy may” đầu năm.