Ngày 1/2: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà giảm giá mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/2) giảm giá mạnh sau chuỗi tăng nóng khi hoạt động chốt lời diễn ra ồ ạt. Cụ thể, giá bạc trong nước tiếp tục giảm mạnh cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.747.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.777.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 85,16 USD/ounce; giảm 24,29 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay giảm giá mạnh sau chuỗi tăng nóng. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc quay đầu giảm, niêm yết ở mức 3.175.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.273.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tiếp tục giảm mạnh cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.747.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.777.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 2.749.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.783.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.240.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.245.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 1/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.747.000 2.777.000 2.749.000 2.783.000 1 kg 73.263.000 74.061.000 73.315.000 74.212.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.755.000 2.785.000 2.757.000 2.787.000 1 kg 73.469.000 74.273.000 73.511.000 74.324.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 85,16 USD/ounce; giảm 24,29 USD so với sáng 31/1.

Giá bạc giao ngay đã lao dốc hơn 36%, ghi nhận một trong những nhịp điều chỉnh sâu nhất kể từ đầu năm, qua đó phản ánh sức ép bán vẫn đang chi phối mạnh mẽ thị trường. Hoạt động bán ra diễn ra trên diện rộng, dù được lý giải dưới nhiều hình thức như chốt lời, đóng vị thế hay thanh lý hợp đồng mua, nhưng về bản chất đều cho thấy tâm lý rút lui rõ rệt của giới đầu tư.

Theo ông James Hyerczyk, chuyên gia phân tích kim loại quý tại FX Empire, đợt sụt giảm này không bắt nguồn từ những biến động mang tính nền tảng của thị trường. Thực tế, thị trường bạc chưa ghi nhận phát hiện mới nào liên quan đến các mỏ có quy mô lớn, trong khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung bạc vật chất vẫn chưa được tháo gỡ.

“Động lực chính của đợt điều chỉnh đến từ việc nhu cầu đầu cơ bị đẩy lên quá cao so với nhu cầu sử dụng thực, buộc thị trường phải tự cân bằng trở lại theo quy luật cung - cầu trong trung và dài hạn”, ông Hyerczyk nhận định.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 1/2/2026: