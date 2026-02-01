Giá vàng hôm nay ngày 1/2: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 9 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 1/2, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm, với vàng miếng và vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu lớn hạ thêm tới 9 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 1/2, thị trường vàng trong nước tiếp tục nối dài đà điều chỉnh giảm mạnh sau phiên sụt giảm gần 10 triệu đồng trước đó. Cụ thể, tại các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng được điều chỉnh giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra, phổ biến quanh vùng 169 – 172 triệu. So với phiên liền trước, mức giảm tại các đơn vị lên tới 9 triệu ở mỗi chiều giao dịch.

Cùng xu hướng chung, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng hạ mạnh giá vàng miếng. Theo đó, giá mua vào được điều chỉnh xuống 169 triệu, trong khi giá bán ra lùi về 172 triệu, tương ứng mức giảm 8,6 triệu ở cả hai chiều so với phiên trước.

Diễn biến giá vàng tính đến rạng sáng ngày 1/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận nhịp giảm mạnh trên diện rộng. Tại SJC, vàng nhẫn hiện được giao dịch quanh mức 168 triệu ở chiều mua vào và 171 triệu ở chiều bán ra, giảm 9 triệu so với phiên trước đó.

Diễn biến tương tự xuất hiện tại DOJI khi giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 168,5 triệu chiều mua và 171,5 triệu chiều bán, cùng giảm 9,5 triệu ở cả hai chiều. Tại PNJ, doanh nghiệp này cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn xuống vùng 168,5 – 171,5 triệu, thấp hơn 9,4 triệu so với phiên liền trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục hạ giá vàng nhẫn, với mức mua vào 169 triệu và bán ra 172 triệu, tương ứng mức giảm 9 triệu ở cả hai chiều. Tập đoàn Phú Quý cũng không nằm ngoài xu hướng chung khi giao dịch vàng nhẫn quanh vùng 168,5 – 171,5 triệu, giảm 8,8 triệu so với phiên trước.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hôm nay nhích lên so với sáng hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.891,4 USD/ounce, tương đương khoảng 154,4 triệu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí). Tính trong 30 ngày gần nhất, giá vàng thế giới đã tăng tổng cộng 518,3 USD/ounce, tương ứng mức tăng 11,86%. So với thị trường trong nước, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn khoảng 17,6 triệu.

Diễn biến giá vàng trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Khảo sát vàng tuần này của Kitco News cho thấy quan điểm của giới chuyên gia vẫn khá phân hóa. Trong số 18 chuyên gia tham gia, Phố Wall gần như chia đều các kịch bản: 39% dự báo giá vàng có thể quay lại vùng 5.000 USD trong tuần tới, 39% cho rằng xu hướng giảm sẽ tiếp diễn, trong khi 22% nhận định thị trường khó đoán và có thể biến động theo nhiều hướng.

Trái lại, tâm lý nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về kịch bản tích cực. Cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 340 lượt bình chọn, trong đó 73% nhà đầu tư nhỏ lẻ kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới. Chỉ 16% dự báo giá giảm và 11% cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Về góc nhìn chuyên gia, ông Darin Newsom - chuyên gia phân tích cao cấp tại Barchart.com, cho rằng việc dự đoán chính xác hướng đi ngắn hạn của vàng là rất khó, trong bối cảnh biên độ dao động hằng ngày đã lên tới hàng trăm USD. Dù vậy, ông vẫn đánh giá xu hướng dài hạn của vàng có thể là tăng, song cũng lưu ý kim loại quý này dễ đối mặt với các nhịp bán tháo, đặc biệt nếu xuất hiện những yếu tố chính sách mới từ phía Mỹ làm gia tăng nhu cầu trú ẩn.

Ở chiều thận trọng hơn, ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, nhận định đà tăng gần đây của vàng nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn, dù môi trường lãi suất thấp nhìn chung vẫn là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng.

Trong khi đó, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, coi đợt giảm cuối tuần như một nhịp điều chỉnh kỹ thuật và cho biết vẫn duy trì quan điểm theo xu hướng tăng, trừ khi áp lực bán tiếp tục gia tăng trong những phiên tới. Còn theo ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, thị trường vàng cần thêm thời gian “xả” áp lực và có thể đi ngang trong khoảng một tuần trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.