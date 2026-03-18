Sáng ngày 18/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.067 VND, giảm 1 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,15%, hiện ở mức 99,57 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.865 - 26.271 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm, Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.050 - 26.320 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.051 đồng 26.320 đồng Vietinbank 26.088 đồng 26.321 đồng BIDV 26.081 đồng 26.321 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.364 - 30.245 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.560 đồng 31.119 đồng Vietinbank 29.823 đồng 31.183 đồng BIDV 29.632 đồng 30.909 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 149 - 165 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.62 đồng 169.76 đồng Vietinbank 160.80 đồng 170.30 đồng BIDV 160.26 đồng 169.35 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tự do tính đến 4h30 ngày 18/3/2026, giảm 119 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.873 - 26.993 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,15%, hiện ở mức 99,57 điểm.

Đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch thứ Ba, đánh dấu phiên đi xuống thứ hai liên tiếp, khi thị trường điều chỉnh vị thế trước thềm các quyết định lãi suất quan trọng của loạt ngân hàng trung ương trong tuần này.

Trước đó, đồng bạc xanh đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 10 tháng, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và giá dầu leo thang thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư đối với các tài sản định giá bằng USD.

Trong diễn biến cụ thể, đồng USD giảm 0,40%, xuống còn 0,7846 franc Thụy Sĩ, ghi nhận khả năng giảm phiên thứ hai liên tiếp.

Đồng EUR tăng 0,31% so với đồng USD, lên mức 1,15403 USD, sau khi từng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025 trong phiên trước đó, ở mức 1,1409 USD.

Trong khi đó, đồng đô la Úc tăng 0,46%, lên mức 0,71040 USD. Đồng Yên Nhật tăng nhẹ 0,01% so với đồng USD, lên mức 159 Yên/USD./.