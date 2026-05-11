Tài chính

Bộ Tài chính làm việc với S&P Global Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia năm 2026

Đức Minh

19:33 | 11/05/2026
(TBTCO) - Ngày 11/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Standard & Poor Global Ratings (S&P), do ông Kim Eng Tan - Giám đốc điều hành phụ trách xếp hạng tín nhiệm khu vực châu Á - Thái Bình Dương của S&P làm Trưởng đoàn.
Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cảm ơn các chuyên gia của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P trong những năm qua đã trực tiếp theo dõi sát, đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, phản ánh sát tình hình Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, các phân tích độc lập và khách quan của S&P đã giúp Việt Nam nhìn nhận rõ hơn những điểm mạnh, thách thức cũng như ưu tiên cải cách nhằm tiếp tục cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.

“Chúng tôi coi đây là mục tiêu có ý nghĩa chiến lược, phản ánh cam kết dài hạn của Chính phủ trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường năng lực chống chịu với các cú sốc bên ngoài và nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của khuôn khổ chính sách” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng cho biết, năm 2026 là thời điểm đặc biệt khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Để đạt được các mục tiêu này, Việt Nam đang triển khai đồng bộ nhiều cải cách về thể chế, cơ cấu kinh tế và chính sách phát triển.

Hồi đáp về chính sách ứng phó đối với biến động bên ngoài, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp tài khóa và điều hành thị trường như: sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giảm các loại thuế đối với xăng dầu xuống mức thấp nhất, đồng thời điều chỉnh chính sách nhập khẩu nhằm hạn chế tác động tới nền kinh tế trong nước. Chính phủ cũng đẩy nhanh chiến lược chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và thực hiện tăng trưởng xanh nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Theo Thứ trưởng, dù chịu nhiều tác động từ bên ngoài, tăng trưởng GDP quý I/2026 của Việt Nam vẫn đạt 7,9%, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng gần 10%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ Tài chính với chuyên gia của S&P, ngày 11/5/2026. Ảnh: Đức Minh.

Tại cuộc làm việc, ông Andrew Wood - chuyên gia phân tích, Giám đốc Xếp hạng tín nhiệm quốc gia và Tài chính công quốc tế, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đánh giá, Việt Nam vẫn duy trì được khả năng chống chịu tích cực trước các cú sốc toàn cầu, đồng thời ghi nhận nhiều tín hiệu thuận lợi từ thị trường tài chính, đầu tư và cải cách kinh tế. Bên cạnh đó, các chuyên gia của S&P cũng quan tâm tới chiến lược tăng trưởng 2 con số mà Việt Nam đặt ra trong giai đoạn tới.

Ông Andrew Wood đề xuất các nội dung cần trao đổi. Ảnh: Đức Minh

Chia sẻ thông tin về nội dung này, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10%/năm của Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng trên cơ sở bù đắp mức tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng trong giai đoạn 2021 - 2025 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời tạo nền tảng để Việt Nam hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Theo Thứ trưởng, để hiện thực hóa mục tiêu trên, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là những động lực tăng trưởng chủ đạo trong thời gian tới. Đồng thời, chính sách tài khóa sẽ được điều hành theo hướng mở rộng có kiểm soát nhằm tạo dư địa cho đầu tư phát triển.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, nợ công của Việt Nam hiện ở mức khoảng 33,8% GDP, tạo dư địa cho việc huy động nguồn lực phục vụ phát triển. Trong giai đoạn 2026 - 2030, nguồn lực từ đầu tư công khoảng 8,22 triệu tỷ đồng sẽ được tập trung cho các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, logistics, năng lượng và các công trình an sinh xã hội.

Chia sẻ thêm về đầu tư công, Thứ trưởng cho biết, tỷ lệ giải ngân năm 2025 đạt trên 95%. Việt Nam đã tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm như: hệ thống cao tốc, đường sắt đô thị, các dự án đường sắt tốc độ cao, hạ tầng cảng biển và các tuyến kết nối khu vực. Trong giai đoạn tới, Chính phủ sẽ tiếp tục giảm khoảng 30% số lượng dự án đầu tư công để tập trung nguồn lực cho các dự án quy mô lớn, có tính lan tỏa cao.

Liên quan tới khu vực doanh nghiệp nhà nước, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy tái cơ cấu mạnh mẽ nhằm hình thành các tập đoàn kinh tế lớn, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh. Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện cổ phần hóa phù hợp, đồng thời định hướng thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo để phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong dài hạn...

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính giải đáp nhiều nội dung mà phía S&P quan tâm liên quan đến chính sách thuế, công tác thống kê, thị trường vốn, bảo lãnh chính phủ đối với doanh nghiệp nhà nước, quản lý nợ công và định hướng điều hành tài khóa trong thời gian tới.

Ông Kim Eng Tan - Giám đốc điều hành phụ trách xếp hạng tín nhiệm khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát biểu. Ảnh: Đức Minh.

Đại diện Đoàn chuyên gia của S&P, ông Kim Eng Tan đánh giá cao tinh thần hợp tác, sự cởi mở và chất lượng thông tin mà Bộ Tài chính Việt Nam cung cấp trong quá trình rà soát xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Đồng thời cho biết, các nội dung trao đổi tại Việt Nam sẽ được tổng hợp cùng các nguồn dữ liệu khác để phục vụ quá trình đánh giá lại xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, Bộ Tài chính sẵn sàng tiếp tục phối hợp, cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu phục vụ công tác rà soát của S&P, đồng thời mong muốn hai bên tăng cường các trao đổi kỹ thuật chuyên sâu trong các lĩnh vực như: ngân sách nhà nước, thuế và thống kê… nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn cho quá trình đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam năm 2026./.

Trong thời gian tới, mặc dù bối cảnh toàn cầu và trong nước sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ Việt Nam sẽ theo dõi sát tình hình, chủ động ứng phó linh hoạt để giảm thiểu các tác động bất lợi, kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030 gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao đời sống nhân dân. Chính phủ cam kết duy trì kỷ luật tài khóa, kiểm soát chặt chẽ nợ công và các nghĩa vụ nợ tiềm tàng để đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia.
Đức Minh
đánh giá xếp hạng tín nhiệm tín nhiệm quốc gia năng lực tài chính chính sách tài khóa tăng trưởng kinh tế xếp hạng tín nhiệm s&p global ratings tổ chức xếp hạng tín nhiệm bộ tài chính thứ trưởng trần quốc phương

