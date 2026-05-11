Lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn tăng trở lại

Thu Hương

18:30 | 11/05/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ 4/5 - 8/5, lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp ghi nhận tăng nhẹ trở lại ở các kỳ hạn ngắn.
Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 4/5 - 8/5 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp ghi nhận kết quả kém tích cực hơn so với tuần nghỉ lễ trước đó.

Trong tuần, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 18.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tuy nhiên tổng giá trị đăng ký chỉ đạt 7.095 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu khoảng 38,35%. Kết quả, chỉ có 5.500 tỷ đồng trái phiếu được huy động thành công, tương đương tỷ lệ trúng thầu 29,73%.

Trong đó, kỳ hạn 10 năm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khối lượng gọi thầu 14.000 tỷ đồng, song chỉ huy động được 3.500 tỷ đồng, với lợi suất phát hành ở mức 4,17%/năm, tăng 1 điểm cơ bản so với tuần trước. Kỳ hạn 5 năm huy động được 2.000/3.000 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 3,89%/năm, tăng 3 điểm cơ bản. Trong khi đó, các kỳ hạn 15 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 131.056 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương khoảng 26,21% kế hoạch phát hành cả năm.

Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 16.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong đó kỳ hạn 10 năm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12.000 tỷ đồng, tiếp theo là kỳ hạn 5 năm với 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm là 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm là 500 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản đã phục hồi sau tuần nghỉ lễ nhưng chưa thực sự sôi động. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 75,6 nghìn tỷ đồng, trong đó giao dịch outright đạt 55,6 nghìn tỷ đồng và giao dịch repo đạt 20 nghìn tỷ đồng. Dù tăng mạnh so với tuần trước nhờ số phiên giao dịch đầy đủ hơn, thanh khoản hiện vẫn thấp hơn mức phổ biến khoảng 90.000 - 100.000 tỷ đồng ghi nhận trong một số tuần của tháng 4.

Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 1 năm tăng 1 điểm cơ bản, lên 3,51%/năm; kỳ hạn 2 năm tăng 2 điểm cơ bản, lên 3,46%/năm và kỳ hạn 3 năm tăng 6 điểm cơ bản, lên 3,66%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn dài hơn gần như đi ngang, với kỳ hạn 5 năm ở mức 4,2%/năm, kỳ hạn 7 năm là 4,28%/năm và kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,37%/năm. Theo Yuanta Việt Nam, biến động đáng chú ý chủ yếu xuất hiện ở kỳ hạn 3 năm khi lợi suất tăng trở lại so với cuối tháng 4, trong khi lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm vẫn được neo quanh vùng 4,35 - 4,37%.

Đối với dòng vốn ngoại, khối ngoại quay lại bán ròng khoảng 289,5 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ sau khi mua ròng mạnh trong tuần nghỉ lễ trước đó.

Theo đánh giá của Yuanta Việt Nam, lợi suất trái phiếu chính phủ trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang đến tăng nhẹ, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm, trong bối cảnh kết quả đấu thầu sơ cấp cho thấy nhà đầu tư vẫn yêu cầu mặt bằng lợi suất cao hơn. Tuy nhiên, diễn biến ổn định của lãi suất liên ngân hàng và tỷ giá được cho là sẽ góp phần hạn chế áp lực tăng mạnh của lợi suất trái phiếu chính phủ./.

