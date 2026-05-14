Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Giải ngân còn thấp, hàng nghìn tỷ đồng chưa thể phân bổ

Qua 4 tháng đầu năm 2026, áp lực giải ngân vốn đầu tư công tại Đắk Lắk vẫn khá lớn khi nhiều dự án còn vướng thủ tục, mặt bằng và chưa thể tăng tốc thi công như kỳ vọng. Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay của địa phương là hơn 16.182 tỷ đồng. Trong số này, hơn 5.712 tỷ đồng là nguồn vốn từ năm 2025 được kéo dài sang năm 2026, còn kế hoạch vốn giao mới trong năm nay là hơn 10.469 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lũy kế giải ngân đến hết tháng 4 mới đạt gần 982 tỷ đồng. Riêng vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân được hơn 725 tỷ đồng, tương đương 7,64% kế hoạch địa phương giao và 7,92% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Mức này thấp đáng kể so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước (14,2%).

Đáng chú ý, hiện vẫn còn khoảng 917,7 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công năm 2026 chưa thể giao chi tiết do chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Đây là một trong những nguyên nhân lớn khiến tiến độ giải ngân bị kéo chậm ngay từ đầu năm.

UBND tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận, năm 2026 tiếp tục là giai đoạn nhiều sức ép đối với đầu tư công khi hàng loạt yếu tố khó khăn của năm trước vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trong đó, nổi bật là vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, nguy cơ biến động giá nguyên vật liệu khi nhiều công trình lớn đồng loạt triển khai.

Đắk Lắk thúc tiến độ giải ngân để tạo dư địa cho các dự án hạ tầng động lực. Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, đây cũng là năm chuyển tiếp về thể chế khi nhiều quy định pháp luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Việc áp dụng cơ chế, chính sách mới trong thực tế được dự báo phát sinh các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, có nhiều nguyên nhân khiến giải ngân chậm trong những tháng đầu năm. Các chủ đầu tư phải tập trung xử lý hồ sơ quyết toán vốn năm trước, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho dự án mới, nên khối lượng thi công và nghiệm thu chưa nhiều. Cùng với đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cũng làm tiến độ thi công bị gián đoạn.

Một khó khăn khác là giá nhiên liệu, đặc biệt là giá dầu, thời gian gần đây tăng cao, kéo theo chi phí thi công xây dựng tăng lên, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiều công trình.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, sau quá trình sắp xếp và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số xã, phường mới hình thành đang thiếu cán bộ phụ trách đầu tư công do điều chuyển công tác hoặc tinh giản biên chế. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nên việc theo dõi tiến độ dự án chưa đáp ứng yêu cầu.

Đối với các dự án ODA, việc giải ngân còn phụ thuộc vào quá trình ký kết và phê chuẩn hiệp định vay. Trong khi đó, nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn đấu thầu, chuẩn bị ký hợp đồng hoặc xử lý vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng nên chưa thể đẩy nhanh giải ngân.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình giải ngân cũng chưa có nhiều chuyển biến. Tổng vốn được giao năm 2026 là hơn 913 tỷ đồng, song đến nay mới giải ngân được hơn 57,6 tỷ đồng, đạt 8,08%. Riêng 200 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương cho năm 2026 hiện vẫn chưa giao chi tiết danh mục dự án nên chưa thể triển khai thực hiện.

Siết trách nhiệm người đứng đầu

Trước tình hình tiến độ giải ngân còn chậm, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục và tiến độ thi công các dự án. Việc triển khai được yêu cầu bám sát tinh thần “6 rõ”, gắn trách nhiệm cụ thể với từng đơn vị, cá nhân phụ trách.

Theo kế hoạch, Đắk Lắk phấn đấu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao trong năm 2026, bao gồm cả phần vốn kéo dài từ năm 2025 sang.

Đối với vốn kéo dài từ năm trước, tỉnh yêu cầu phải cơ bản giải ngân xong trước ngày 31/10/2026 và hoàn tất trước ngày 31/12/2026. Với vốn kế hoạch năm 2026, mục tiêu được đưa ra khá cao: đến ngày 30/6 phải giải ngân tối thiểu 60%, đến 30/9 đạt 80% và đến hết tháng 1/2027 đạt 95 - 100%.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026. Ảnh minh hoạ.

Để đạt mục tiêu này, Đắk Lắk đưa ra hàng loạt biện pháp mạnh, trong đó đáng chú ý là cơ chế điều chuyển vốn đối với dự án chậm triển khai.

Theo đó, những dự án không giải ngân đúng cam kết phải đề xuất điều chuyển vốn sang dự án khác trong vòng 20 ngày kể từ thời điểm bị đánh giá không hoàn thành tiến độ. Trường hợp chậm do nguyên nhân chủ quan sẽ bị xem xét trách nhiệm.

Tỉnh cũng yêu cầu công khai kết quả giải ngân hằng tuần đến từng chủ đầu tư, đồng thời xem kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Sở Nội vụ được giao phối hợp xem xét trách nhiệm, đề xuất điều chuyển hoặc kiện toàn lãnh đạo các đơn vị chậm giải ngân kéo dài, không có chuyển biến.

Không dừng lại ở đó, tỉnh còn yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân theo ngày, tuần, tháng và quý. Dữ liệu sẽ được cập nhật thường xuyên lên hệ thống giám sát, điều hành của tỉnh để phục vụ công tác theo dõi và chỉ đạo./.