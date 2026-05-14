Tài chính

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
10:08 | 14/05/2026
(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk mới đạt 7,64%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân cả nước. Trước áp lực tiến độ, địa phương đang siết kỷ luật giải ngân, điều chuyển vốn khỏi dự án chậm và xem kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá cán bộ, người đứng đầu.
aa

Giải ngân còn thấp, hàng nghìn tỷ đồng chưa thể phân bổ

Qua 4 tháng đầu năm 2026, áp lực giải ngân vốn đầu tư công tại Đắk Lắk vẫn khá lớn khi nhiều dự án còn vướng thủ tục, mặt bằng và chưa thể tăng tốc thi công như kỳ vọng.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay của địa phương là hơn 16.182 tỷ đồng. Trong số này, hơn 5.712 tỷ đồng là nguồn vốn từ năm 2025 được kéo dài sang năm 2026, còn kế hoạch vốn giao mới trong năm nay là hơn 10.469 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lũy kế giải ngân đến hết tháng 4 mới đạt gần 982 tỷ đồng. Riêng vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân được hơn 725 tỷ đồng, tương đương 7,64% kế hoạch địa phương giao và 7,92% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Mức này thấp đáng kể so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước (14,2%).

Đáng chú ý, hiện vẫn còn khoảng 917,7 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công năm 2026 chưa thể giao chi tiết do chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Đây là một trong những nguyên nhân lớn khiến tiến độ giải ngân bị kéo chậm ngay từ đầu năm.

UBND tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận, năm 2026 tiếp tục là giai đoạn nhiều sức ép đối với đầu tư công khi hàng loạt yếu tố khó khăn của năm trước vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trong đó, nổi bật là vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, nguy cơ biến động giá nguyên vật liệu khi nhiều công trình lớn đồng loạt triển khai.

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu
Đắk Lắk thúc tiến độ giải ngân để tạo dư địa cho các dự án hạ tầng động lực. Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, đây cũng là năm chuyển tiếp về thể chế khi nhiều quy định pháp luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Việc áp dụng cơ chế, chính sách mới trong thực tế được dự báo phát sinh các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, có nhiều nguyên nhân khiến giải ngân chậm trong những tháng đầu năm. Các chủ đầu tư phải tập trung xử lý hồ sơ quyết toán vốn năm trước, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho dự án mới, nên khối lượng thi công và nghiệm thu chưa nhiều. Cùng với đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cũng làm tiến độ thi công bị gián đoạn.

Một khó khăn khác là giá nhiên liệu, đặc biệt là giá dầu, thời gian gần đây tăng cao, kéo theo chi phí thi công xây dựng tăng lên, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiều công trình.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, sau quá trình sắp xếp và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số xã, phường mới hình thành đang thiếu cán bộ phụ trách đầu tư công do điều chuyển công tác hoặc tinh giản biên chế. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nên việc theo dõi tiến độ dự án chưa đáp ứng yêu cầu.

Đối với các dự án ODA, việc giải ngân còn phụ thuộc vào quá trình ký kết và phê chuẩn hiệp định vay. Trong khi đó, nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn đấu thầu, chuẩn bị ký hợp đồng hoặc xử lý vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng nên chưa thể đẩy nhanh giải ngân.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình giải ngân cũng chưa có nhiều chuyển biến. Tổng vốn được giao năm 2026 là hơn 913 tỷ đồng, song đến nay mới giải ngân được hơn 57,6 tỷ đồng, đạt 8,08%. Riêng 200 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương cho năm 2026 hiện vẫn chưa giao chi tiết danh mục dự án nên chưa thể triển khai thực hiện.

Siết trách nhiệm người đứng đầu

Trước tình hình tiến độ giải ngân còn chậm, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục và tiến độ thi công các dự án. Việc triển khai được yêu cầu bám sát tinh thần “6 rõ”, gắn trách nhiệm cụ thể với từng đơn vị, cá nhân phụ trách.

Theo kế hoạch, Đắk Lắk phấn đấu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao trong năm 2026, bao gồm cả phần vốn kéo dài từ năm 2025 sang.

Đối với vốn kéo dài từ năm trước, tỉnh yêu cầu phải cơ bản giải ngân xong trước ngày 31/10/2026 và hoàn tất trước ngày 31/12/2026. Với vốn kế hoạch năm 2026, mục tiêu được đưa ra khá cao: đến ngày 30/6 phải giải ngân tối thiểu 60%, đến 30/9 đạt 80% và đến hết tháng 1/2027 đạt 95 - 100%.

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu
Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026. Ảnh minh hoạ.

Để đạt mục tiêu này, Đắk Lắk đưa ra hàng loạt biện pháp mạnh, trong đó đáng chú ý là cơ chế điều chuyển vốn đối với dự án chậm triển khai.

Theo đó, những dự án không giải ngân đúng cam kết phải đề xuất điều chuyển vốn sang dự án khác trong vòng 20 ngày kể từ thời điểm bị đánh giá không hoàn thành tiến độ. Trường hợp chậm do nguyên nhân chủ quan sẽ bị xem xét trách nhiệm.

Tỉnh cũng yêu cầu công khai kết quả giải ngân hằng tuần đến từng chủ đầu tư, đồng thời xem kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Sở Nội vụ được giao phối hợp xem xét trách nhiệm, đề xuất điều chuyển hoặc kiện toàn lãnh đạo các đơn vị chậm giải ngân kéo dài, không có chuyển biến.

Không dừng lại ở đó, tỉnh còn yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân theo ngày, tuần, tháng và quý. Dữ liệu sẽ được cập nhật thường xuyên lên hệ thống giám sát, điều hành của tỉnh để phục vụ công tác theo dõi và chỉ đạo./.

Với nhiều dự án, giải phóng mặt bằng vẫn là khâu chậm nhất và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân. Vì vậy, Đắk Lắk yêu cầu Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp chỉ đạo, theo sát từng dự án và cam kết thời gian bàn giao mặt bằng trên địa bàn.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương tham mưu ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trước ngày 15/5/2026 để làm cơ sở cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
tỉnh đắk lắk Đắk Lắk giải ngân đầu tư công giải ngân vốn chậm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Bài liên quan

4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng về giải ngân đầu tư công

Bộ Tài chính khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng về giải ngân đầu tư công

Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết

Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết

Dành cho bạn

Ngày 14/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Ngày 14/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Ngày 14/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg

Ngày 14/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số

Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới

SSI Research cảnh báo áp lực “đua” huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

SSI Research cảnh báo áp lực “đua” huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Đọc thêm

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.
Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2026/TT-BTC ngày 12/5/2026 quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công và việc tính toán dự kiến các chỉ tiêu rủi ro của danh mục nợ Chính phủ.
Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

(TBTCO) - Sau gần 1 năm triển khai, Nghị định số 155/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã phát sinh nhiều vướng mắc từ thực tiễn. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xử lý khối lượng lớn trụ sở dôi dư, Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm tăng tính linh hoạt, phù hợp hơn với yêu cầu quản lý tài sản công hiện nay.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước vẫn duy trì tiến độ khá so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo đó, thu ngân sách ước đạt 44% dự toán, tăng 15,2%. Trong khi đó, chi ngân sách ước đạt 21,2% dự toán, tăng 11,6%.
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào tổ chức phiên họp hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào

Bộ Tài chính Việt Nam và Lào tổ chức phiên họp hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào

(TBTCO) - Ngày 12/5/2026, tại Thủ đô Viêng Chăn, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào Su-li-vặt Su-văn-na-chum-khăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam đồng chủ trì phiên họp hai Ủy ban Hợp tác.
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

(TBTCO) - 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế; 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan, theo Quyết định số 1109/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Trong bối cảnh tài sản số và tài sản mã hóa phát triển mạnh, cơ quan quản lý đang đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc minh bạch thông tin, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro được xem là nền tảng để phát triển thị trường tài chính số an toàn, bền vững.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

Mastercard và MDP công bố hợp tác chiến lược

Mastercard và MDP công bố hợp tác chiến lược

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Tân Chủ tịch Kevin Warsh và phép thử với tính độc lập của Fed

Tân Chủ tịch Kevin Warsh và phép thử với tính độc lập của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 14/5: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số