Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

9 luật được công bố gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Thủ đô; Luật Hộ tịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài phát biểu tại họp báo. Ảnh: Đức Minh.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, việc hoàn thiện quy định về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (GTGT), Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp quy mô nhỏ nhằm khuyến khích, tạo động lực phát triển cho cá nhân, doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, góp phần khuyến khích người tiêu dùng sử dụng loại phương tiện giao thông xanh, bền vững, bảo vệ môi trường và từng bước thay thế nhiên liệu hóa thạch, qua đó góp phần giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những luật có tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là khu vực hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Luật sửa đổi theo hướng không quy định cứng trong luật ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh; đồng thời giao Chính phủ căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách để quy định mức doanh thu hằng năm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đồng thời đảm bảo công bằng trong chính sách thuế thu nhập giữa hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp; trên cơ sở đánh giá tác động (cân đối giữa tác động giảm thu thu ngân sách với việc tạo điều kiện để hộ kinh doanh có nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định tâm lý xã hội), Luật đã sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật, bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao Chính phủ căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách để quy định mức doanh thu năm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế và cũng là thể chế hóa nội dung nêu tại Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Luật Tổ chức Quốc hội và tương tự quy định giao thẩm quyền cho Chính phủ tại một số luật, nghị quyết của Quốc hội về thuế hiện hành.

Để góp phần đảm bảo tính nhất quán của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành với các mục tiêu về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và giảm ô nhiễm đô thị, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch có sự biến động mạnh và nguồn cung nhiên liệu hóa thạch bị thiếu hụt mạnh mẽ, Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng thuế suất hiện hành đến hết năm 2030.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, để đảm bảo hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp quy mô nhỏ được áp dụng đồng bộ các chính sách thuế quy định tại Luật này trong năm 2026 và tạo điều kiện thuận lợi trong việc kê khai thuế, tránh phát sinh thủ tục, các quy định về thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Đức Minh

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, chính sách mới về thuế nhận được sự phản hồi rất tích cực của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Thứ trưởng cho biết, khi trình Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đánh giá tác động và thấy rằng có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế khi ngưỡng doanh thu được nâng lên 1 tỷ đồng; các hộ kinh doanh rất phấn khởi. Ngoài ra còn có khoảng 235.800 doanh nghiệp cũng được hưởng lợi.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, dự kiến so với năm 2025, tổng số thuế các hộ và cá nhân kinh doanh không phải nộp là trên 16.000 tỷ đồng, còn đối với doanh nghiệp là trên 2.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được để lại cho cá nhân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm nên dư luận rất ủng hộ.

Về yêu cầu với sổ sách kế toán, thông báo doanh thu của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết đã rà soát để giảm tối đa thủ tục hành chính cho các đối tượng này.

Cụ thể, đối với hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thì phải đến ngày 31/1/2027 mới phải kê khai doanh thu về chế độ kế toán và hộ chỉ cần thực hiện một sổ ghi chép doanh thu của cả năm để tự theo dõi. Nếu doanh thu trên 1 tỷ đồng thì sang năm mới phải kê khai nộp thuế, còn nếu không thì vẫn gửi thông báo cho cơ quan thuế để xác nhận thuộc diện không phải nộp thuế./.