Bộ Tài chính Việt Nam và Lào tổ chức phiên họp hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào

Đức Minh

06:28 | 13/05/2026
(TBTCO) - Ngày 12/5/2026, tại Thủ đô Viêng Chăn, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào Su-li-vặt Su-văn-na-chum-khăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam đồng chủ trì phiên họp hai Ủy ban Hợp tác.
Phát biểu tại, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, nồng hậu và thắm tình đoàn kết anh em mà Thứ trưởng Su-li-vặt Su-văn-na-chum-khăm và các đồng chí trong Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam đã dành cho Đoàn Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại phiên họp hai Ủy ban Hợp tác. Ảnh: Nguyễn Thành

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, theo chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tại cuộc họp hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào hôm nay, hai bên sẽ cùng nhau đánh giá, rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ, nội dung hợp tác đã được thống nhất tại Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2026 và trong 4 tháng đầu năm 2026, từ đó đề ra những giải pháp, định hướng thúc đẩy hợp tác hai nước từ nay đến hết năm 2026; đồng thời thúc đẩy một số nhiệm vụ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính.

Thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng tin tưởng rằng, trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, hai sẽ cùng nhau trao đổi, tìm ra những giải pháp hữu hiệu, các sáng kiến thiết thực, hiệu quả để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Bộ Tài chính trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, hai bên cùng nhau đánh giá về kết quả hợp tác hai nước 4 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, hai bên đều nhận xét quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn bó tin cậy; các tuyên bố chung và thỏa thuận cấp cao hai nước tiếp tục được chú trọng triển khai từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2026 đã được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai ngay từ tháng 1/2026.

Đồng thời, hợp tác an ninh - quốc phòng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hợp tác đầu tư chuyển biến tích cực; Hợp tác năng lượng cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Hợp tác giáo dục tiếp tục được ưu tiên, nâng cao chất lượng; Hợp tác văn hóa tiếp tục được thúc đẩy và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, cải cách doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế theo đề nghị của phía Lào,…

Quang cảnh phiên hợp. Ảnh: Nguyễn Thành

Thứ trưởng Bộ Tài chính 2 nước bàn thảo và thống nhất về nội dung, phương hướng hợp tác hai nước, hai Ủy ban trong thời gian tới, như: Tạo bước tiến mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh một số cơ chế hợp tác trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước; cần duy trì cuộc họp hai Ủy ban Hợp tác mỗi quý 1 lần theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Tiếp tục củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng sâu sắc, đảm bảo là chỗ dựa vững chắc, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh, ngăn chặn tác động từ bên thứ ba, các thế lực thù địch.

Tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong đó cần có các giải pháp thực chất để thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD trong thời gian tới; triển khai các dự án hợp tác mới thực sự hiệu quả trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của nhau.

Tập trung đẩy mạnh kết nối về giao thông; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn viện trợ; Tiếp tục ưu tiên hợp tác giáo dục, đào tạo; Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, chính sách thuế, hải quan, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào Su-li-vặt Su-văn-na-chum-khăm phát biểu. Ảnh: Nguyễn Thành

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào Su-li-vặt Su-văn-na-chum-khăm đề nghị, Bộ Tài chính Việt Nam cần tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính Lào trên các mặt: tăng cường năng lực thể chế và hoàn thiện hệ thống chính sách; đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ ngành tài chính, đặc biệt là năng lực của các cơ sở đào tạo; nâng cao cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ chuyên môn và giao lưu, học hỏi lẫn nhau; Cử các đoàn công tác, chuyên gia của Bên Việt Nam sang Lào để phối hợp với các đơn vị, cán bộ đối tác của bên Lào triển khai các hoạt động hợp tác (như khảo sát thực tế, tư vấn chính sách, tổ chức hội thảo, đào tạo, tập huấn, xây dựng cơ sở vật chất và hỗ trợ trang thiết bị,…)./.

Ưu đãi vượt trội cho công nghệ cao

Ưu đãi vượt trội cho công nghệ cao

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu, các chính sách về thuế, tài chính và cơ chế đặt hàng phải được thiết kế vượt trội để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, thu hút chuyên gia công nghệ chiến lược làm việc, cống hiến cho đất nước.
Xây dựng niềm tin số - nền tảng cho tài chính bền vững trong kỷ nguyên AI

Xây dựng niềm tin số - nền tảng cho tài chính bền vững trong kỷ nguyên AI

(TBTCO) - Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn và minh bạch. Theo các chuyên gia, xây dựng niềm tin số sẽ là chìa khóa để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thị trường tài chính hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Bộ Tài chính công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Bộ Tài chính công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

(TBTCO) - Ngày 12/5/2026, Bộ Tài chính phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm và Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ chủ trì hội nghị.
Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. So với cùng kỳ, thu ngân sách tăng 15,2%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,99%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 24,2%... là những con số nổi bật trong 4 tháng đầu năm 2026.
Bộ Tài chính làm việc với S&P Global Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia năm 2026

Bộ Tài chính làm việc với S&P Global Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia năm 2026

(TBTCO) - Ngày 11/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Standard & Poor Global Ratings (S&P), do ông Kim Eng Tan - Giám đốc điều hành phụ trách xếp hạng tín nhiệm khu vực châu Á - Thái Bình Dương của S&P làm Trưởng đoàn.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.
Kho bạc Nhà nước giữ nhịp điều hành ngân sách ổn định trong bối cảnh mới

Kho bạc Nhà nước giữ nhịp điều hành ngân sách ổn định trong bối cảnh mới

(TBTCO) - Thu ngân sách đạt tiến độ khá, chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, huy động vốn cho ngân sách trung ương duy trì ổn định… là những điểm nhấn trong điều hành của hệ thống Kho bạc Nhà nước những tháng đầu năm 2026. Trong bối cảnh áp lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn, vai trò “giữ mạch” dòng chảy ngân sách của hệ thống Kho bạc tiếp tục được thể hiện rõ nét.
Bài 2: Dự trữ chiến lược - thu hút nguồn lực xã hội, bảo đảm tự chủ quốc gia

Bài 2: Dự trữ chiến lược - thu hút nguồn lực xã hội, bảo đảm tự chủ quốc gia

(TBTCO) - Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động, nhiều quốc gia đã phải điều chỉnh mạnh chính sách dự trữ của mình. Bên cạnh các loại hàng hoá truyền thống, nhiều nước đã chuyển sang xây dựng các cơ chế dự trữ chiến lược đối với năng lượng, khoáng sản, nguyên liệu sản xuất, vật tư công nghệ cao, thậm chí cả dữ liệu và hạ tầng số. Việt Nam cũng đang đi theo định hướng này.
