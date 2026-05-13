Thuế - Hải quan

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

Hà Phương

06:21 | 13/05/2026
(TBTCO) - 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế; 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan, theo Quyết định số 1109/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1109/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. Ảnh minh họa.

Theo đó, 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế; 1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung

(1) Khai/khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước.

(2) Khai thuế tài nguyên, khai quyết toán thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác.

(3) Khai phí/khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

(4) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, người phụ thuộc.

(5) Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, không phải là bất động sản.

(6) Khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công.

(7) Khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (bao gồm cả cá nhân nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động) thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế.

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế bị bãi bỏ

(1) Mua/xử lý mất, cháy, hỏng/tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế.

(2) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ/gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế đối với trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế.

(3) Tiêu hủy biên lai.

(4) Báo cáo biên lai đặt in, tự in trong trường hợp mất, cháy, hỏng.

(5) Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí/thông báo về việc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí đối với biên lai đặt in, tự in.

(6) Thông báo/điều chính thông tin thông báo phát hành biên lai đặt in/tự in.

(7) Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí.

(8) Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận kinh doanh, dịch vụ làm thủ tục về thuế/thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế/báo cáo tình hình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan bị bãi bỏ

Thủ tục tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan bị bãi bỏ, theo Quyết định số 1109/QĐ-BTC.

Chi tiết danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong Phụ lục IPhụ lục II kèm theo.

Quyết định số 1109/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 8/5/2026; đồng thời, bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính số thứ tự 127, 128, 129, 130, 151, 152, 153, 131 Phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ Tài chính về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung); bãi bỏ Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực thuế, hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính Việt Nam và Lào tổ chức phiên họp hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngành Thuế ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử, hướng tới mục tiêu thu ngân sách 14,6 triệu tỷ đồng trong giai đoạn mới

