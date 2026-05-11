Lạng Sơn: Thu nội địa 4 tháng tăng hơn 68% so với cùng kỳ

Báo cáo của Thuế tỉnh Lạng Sơn cho thấy, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 69,8% dự toán, tăng 72,7% so với cùng kỳ; thu từ tiền sử dụng đất đạt 59,9% dự toán, tăng 259,1%. Sự tăng trưởng đột biến này in đậm dấu ấn từ việc thực hiện các dự án hạ tầng và đô thị trọng điểm trên địa bàn. Điển hình là khoản nộp 295 tỷ đồng tiền sử dụng đất từ dự án điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại Lạng Sơn và khoản nộp 28,9 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên.

Đánh giá kết quả thu nội địa 4 tháng, Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Điều cho rằng, đạt được kết quả thu nội địa 4 tháng nêu trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ, công chức ngay từ đầu năm, do vậy, hầu hết các khoản thu đã đảm bảo hoàn thành và vượt tiến độ dự toán được giao.

Trong đó, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là chìa khóa để nâng cao năng lực quản trị. Tính đến cuối tháng 4/2026, toàn tỉnh quản lý ổn định 3.894 doanh nghiệp, với tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt mức ấn tượng là 98,3%.

Công chức Thuế tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người nộp thuế.

Đặc biệt, việc triển khai Đề án 06 về chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được những cột mốc quan trọng. Với tinh thần làm sạch dữ liệu để nâng cao tính chính xác trong định danh, Thuế tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện khớp đúng dữ liệu cho 90.224 trên tổng số 105.630 mã số thuế phải rà soát, đạt tỷ lệ 85,5%.

Đáng chú ý, đối với 4 nhóm đối tượng ưu tiên, tỷ lệ khớp đúng đã lên tới 96,4%, tương ứng với 56.466 hồ sơ đã được chuẩn hóa hoàn toàn.

Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn giúp giảm thiểu sai sót, chống thất thu và tạo nền tảng cho các dịch vụ thuế thông minh trong tương lai. Cùng với đó, đơn vị đã giải quyết 37 hồ sơ hoàn thuế với số tiền 14,7 tỷ đồng. Đồng thời kiên quyết hủy và không hoàn 16 hồ sơ sai quy định với tổng số tiền lên tới 277 tỷ đồng, nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng của pháp luật.

Về công tác hỗ trợ người nộp thuế, trong tháng 4, tổng cộng đã có hơn 21.883 lượt hỗ trợ người nộp thuế, lũy kế 4 tháng đầu năm lên gần 60.000 lượt. Đặc biệt, hình thức hỗ trợ trực tuyến đã trở thành xu hướng chủ đạo với gần 20.000 lượt mỗi tháng…