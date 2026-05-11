Thuế - Hải quan

Lạng Sơn: Thu nội địa 4 tháng tăng hơn 68% so với cùng kỳ

Đức Việt

19:31 | 11/05/2026
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Lạng Sơn, lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 2.043,9 tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Báo cáo của Thuế tỉnh Lạng Sơn cho thấy, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 69,8% dự toán, tăng 72,7% so với cùng kỳ; thu từ tiền sử dụng đất đạt 59,9% dự toán, tăng 259,1%. Sự tăng trưởng đột biến này in đậm dấu ấn từ việc thực hiện các dự án hạ tầng và đô thị trọng điểm trên địa bàn. Điển hình là khoản nộp 295 tỷ đồng tiền sử dụng đất từ dự án điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại Lạng Sơn và khoản nộp 28,9 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên.

Đánh giá kết quả thu nội địa 4 tháng, Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Điều cho rằng, đạt được kết quả thu nội địa 4 tháng nêu trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ, công chức ngay từ đầu năm, do vậy, hầu hết các khoản thu đã đảm bảo hoàn thành và vượt tiến độ dự toán được giao.

Trong đó, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là chìa khóa để nâng cao năng lực quản trị. Tính đến cuối tháng 4/2026, toàn tỉnh quản lý ổn định 3.894 doanh nghiệp, với tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt mức ấn tượng là 98,3%.

Công chức Thuế tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người nộp thuế.

Đặc biệt, việc triển khai Đề án 06 về chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được những cột mốc quan trọng. Với tinh thần làm sạch dữ liệu để nâng cao tính chính xác trong định danh, Thuế tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện khớp đúng dữ liệu cho 90.224 trên tổng số 105.630 mã số thuế phải rà soát, đạt tỷ lệ 85,5%.

Đáng chú ý, đối với 4 nhóm đối tượng ưu tiên, tỷ lệ khớp đúng đã lên tới 96,4%, tương ứng với 56.466 hồ sơ đã được chuẩn hóa hoàn toàn.

Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn giúp giảm thiểu sai sót, chống thất thu và tạo nền tảng cho các dịch vụ thuế thông minh trong tương lai. Cùng với đó, đơn vị đã giải quyết 37 hồ sơ hoàn thuế với số tiền 14,7 tỷ đồng. Đồng thời kiên quyết hủy và không hoàn 16 hồ sơ sai quy định với tổng số tiền lên tới 277 tỷ đồng, nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng của pháp luật.

Về công tác hỗ trợ người nộp thuế, trong tháng 4, tổng cộng đã có hơn 21.883 lượt hỗ trợ người nộp thuế, lũy kế 4 tháng đầu năm lên gần 60.000 lượt. Đặc biệt, hình thức hỗ trợ trực tuyến đã trở thành xu hướng chủ đạo với gần 20.000 lượt mỗi tháng…

Theo Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đã chủ động phổ biến các chính sách thuế mới. Tổ chức các chương trình như “Ngày hội khai thuế” hay chiến dịch “Đồng hành cùng hộ kinh doanh”, qua đó tạo ra sự kết nối trực tiếp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.
Thí điểm điều chỉnh giờ thông quan tại lối mở Cốc Nam, cửa khẩu Hữu Nghị

(TBTCO) - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh thời gian thông quan tại lối Cốc Nam (khu vực mốc 1104 - 1105), cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (thí điểm từ ngày 9/5 đến hết ngày 9/6/2026), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Hải quan thu ngân sách hơn 166.000 tỷ đồng, tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế đạt 166.301 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, tạo nền tảng quan trọng cho hoàn thành nhiệm vụ tài chính năm 2026.
Xuất khẩu tăng mạnh, sản xuất phục hồi duy trì đà tăng trưởng

(TBTCO) - Theo số liệu mới nhất của Cục Hải quan công bố, hoạt động xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khởi sắc, trong đó xuất khẩu đạt 169,02 tỷ USD, tăng 20,1%, cho thấy khu vực sản xuất đang phục hồi ổn định và duy trì đà tăng trưởng.
Hải quan lưu ý doanh nghiệp, 3 đợt tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Theo thông báo từ Hải quan Hàn Quốc, hệ thống EODES sẽ tạm dừng 3 đợt trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc trong tháng 5/2026. Cục Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động bố trí thời gian giao dịch để tránh ảnh hưởng tiến độ thông quan.
Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ về đấu tranh chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm. Chỉ trong ngày đầu ra quân, nhiều lô mỹ phẩm, thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, tạm giữ để xác minh.
Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

(TBTCO) - Ngày 8/5, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức Hội nghị doanh nghiệp năm 2026 về quản lý hải quan đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, thu hút hơn 700 doanh nghiệp tham dự trực tiếp và trực tuyến, trong bối cảnh thủ tục hải quan chuyển đổi số mạnh mẽ.
Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 44.000 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước; khởi tố hơn 2.200 đối tượng. Đáng cảnh báo, buôn lậu, hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.
Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, tại trụ sở Cục Hải quan, Cục Hải quan tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với 4 ngân hàng thương mại nước ngoài gồm: Ngân hàng TM TNHH E.Sun; Ngân hàng Bank of Communications Co., LTD - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam); Ngân hàng thương mại Sinopac - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
