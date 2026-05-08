Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Sự kiện đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách, tạo thêm kênh thanh toán điện tử thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Ông Nguyễn Thành Hưng trao văn bản ký kết cho đại diện ngân hàng. Ảnh: CHQ

Tham dự lễ ký kết có Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng, đại diện Ban Nghiệp vụ Thuế Hải quan cùng lãnh đạo 4 ngân hàng thương mại.

Theo Cục Hải quan, việc mở rộng hợp tác với các ngân hàng thương mại nêu trên là bước tiến tiếp theo trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số của ngành Hải quan. Thỏa thuận phối hợp thu không chỉ giúp đa dạng hóa kênh thanh toán thuế điện tử, mà còn góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Hưng (thứ tư từ trái sang) và Lãnh đạo 4 ngân hàng tham gia ký kết hợp tác thu ngân sách (thứ tự 1,2,3,4 từ phải sang). Ảnh: CHQ

Lễ ký kết được triển khai nhằm cụ thể hóa Thông tư số 51/2025/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải. Qua đó, cơ quan Hải quan tiếp tục thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tăng tính kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý và hệ thống ngân hàng.

Trên thực tế, từ năm 2011, ngành Hải quan đã triển khai phối hợp thu ngân sách với các ngân hàng thương mại, từng bước chuyển đổi từ phương thức thủ công sang điện tử. Đến năm 2016, chương trình “Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7” được đưa vào vận hành, cho phép doanh nghiệp nộp thuế mọi lúc, mọi nơi và hàng hóa được thông quan ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Đặc biệt, từ năm 2019, Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu (ủy quyền trích nợ) tiếp tục tạo bước đột phá khi toàn bộ quy trình nộp thuế được xử lý tự động giữa hệ thống hải quan và ngân hàng, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý thủ tục./.