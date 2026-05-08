Thuế - Hải quan

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Song Linh

17:21 | 08/05/2026
(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, tại trụ sở Cục Hải quan, Cục Hải quan tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với 4 ngân hàng thương mại nước ngoài gồm: Ngân hàng TM TNHH E.Sun; Ngân hàng Bank of Communications Co., LTD - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam); Ngân hàng thương mại Sinopac - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
Sự kiện đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách, tạo thêm kênh thanh toán điện tử thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Ông Nguyễn Thành Hưng trao văn bản ký kết cho đại diện ngân hàng. Ảnh: CHQ

Tham dự lễ ký kết có Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng, đại diện Ban Nghiệp vụ Thuế Hải quan cùng lãnh đạo 4 ngân hàng thương mại.

Theo Cục Hải quan, việc mở rộng hợp tác với các ngân hàng thương mại nêu trên là bước tiến tiếp theo trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số của ngành Hải quan. Thỏa thuận phối hợp thu không chỉ giúp đa dạng hóa kênh thanh toán thuế điện tử, mà còn góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Hưng (thứ tư từ trái sang) và Lãnh đạo 4 ngân hàng tham gia ký kết hợp tác thu ngân sách (thứ tự 1,2,3,4 từ phải sang). Ảnh: CHQ

Lễ ký kết được triển khai nhằm cụ thể hóa Thông tư số 51/2025/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải. Qua đó, cơ quan Hải quan tiếp tục thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tăng tính kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý và hệ thống ngân hàng.

Trên thực tế, từ năm 2011, ngành Hải quan đã triển khai phối hợp thu ngân sách với các ngân hàng thương mại, từng bước chuyển đổi từ phương thức thủ công sang điện tử. Đến năm 2016, chương trình “Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7” được đưa vào vận hành, cho phép doanh nghiệp nộp thuế mọi lúc, mọi nơi và hàng hóa được thông quan ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Đặc biệt, từ năm 2019, Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu (ủy quyền trích nợ) tiếp tục tạo bước đột phá khi toàn bộ quy trình nộp thuế được xử lý tự động giữa hệ thống hải quan và ngân hàng, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý thủ tục./.

Hiện nay, tỷ lệ thu ngân sách qua ngân hàng và Kho bạc Nhà nước đạt khoảng 99,8%. Toàn ngành Hải quan đã có 49 ngân hàng thương mại tham gia phối hợp thu, trong đó 47 ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử 24/7 và 8 ngân hàng tham gia Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu.
Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

(TBTCO) - Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn duy trì đà tăng trưởng tích cực, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại. Nhờ đó, 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách của đơn vị đạt trên 1.275 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025.
(TBTCO) - Sau khi đã được cảnh báo trước 30 ngày, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế mới ban hành Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, thu nội địa 4 tháng đầu năm 2026 do đơn vị thực hiện được 43.700 tỷ đồng, đạt 42,4% dự toán pháp lệnh, 38,8% chỉ tiêu phấn đấu.
(TBTCO) - Tính đến 5/5/2026, thu ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ quản lý đạt hơn 92,7 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả đạt được là minh chứng cho công tác phối hợp có hiệu quả giữa Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND xã trên địa bàn, cũng như thể hiện sự tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.
(TBTCO) - Lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực có tính chất phức tạp và các chính sách liên quan đa dạng, nhiều quy định cần phải được các bộ, ngành nghiên cứu để có sự thống nhất trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện. Việc nghiên cứu ban hành "Sổ tay hướng dẫn quản lý thu nghĩa vụ tài chính từ đất" là hết sức cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất.
(TBTCO) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm đối với khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Chính sách này sẽ tiếp sức cho hàng triệu hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời giúp ổn định kinh doanh và phát triển trong dài hạn.
(TBTCO) - Đề xuất bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là bước điều chỉnh hợp lý, có cơ sở thực tiễn và dữ liệu quản lý rõ ràng.
(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành Quyết định số 702/QĐ-CHQ về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III. Quy trình mới được triển khai từ ngày 1/6/2026, sẽ nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
