VietinBank triển khai gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

Trong những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực, song cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), vẫn đối mặt nhiều thách thức liên quan đến chi phí giao dịch quốc tế, biến động tỷ giá và nhu cầu tối ưu dòng tiền.

Nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, VietinBank triển khai chương trình SME Global Boost, áp dụng đến ngày 1/3/2027, dành cho các SME lần đầu sử dụng các sản phẩm thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ tại VietinBank.

Theo đó, doanh nghiệp tham gia chương trình được ưu đãi lên đến 100% phí chuyển tiền ngoại tệ đi và đến, đồng thời giảm tới 70% phí dịch vụ tài trợ thương mại đối với các nghiệp vụ như thư tín dụng (L/C), nhờ thu và các dịch vụ liên quan.

Bên cạnh ưu đãi phí, VietinBank còn triển khai 99 gói thuê bao trong chương trình L/C SmartFee, mang đến giải pháp tối ưu chi phí cho các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng thư tín dụng trong thanh toán quốc tế.

Đặc biệt, khi thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ tại VietinBank, khách hàng có thể được hưởng ưu đãi tỷ giá lên tới 120 điểm tại quầy và 200 điểm trên kênh online.

Chương trình còn tích hợp nhiều lợi ích gia tăng như ưu đãi lên tới 70% phí bảo hiểm hàng hóa và ưu đãi phí cho nhiều dịch vụ trên nền tảng ngân hàng số VietinBank eFAST./.