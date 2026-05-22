CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

Song Linh

13:45 | 22/05/2026
(TBTCO) - Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) 2026 chính thức phát động với nhiều điểm mới về bộ tiêu chí và nền tảng đánh giá, tiếp tục khẳng định vai trò của Bộ chỉ số CSI như công cụ quản trị giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển dài hạn.
Ngày 22/5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với hạt nhân là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), chính thức phát động Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2026 (CSI 2026).

Đây là năm thứ 11 liên tiếp chương trình được tổ chức, với sự tham gia của Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Ban Chỉ đạo chương trình.

Ông Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thu Thuỷ

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD cho biết, hành trình 11 năm của CSI không chỉ là dấu mốc về thời gian mà còn cho thấy sự kiên định trong thúc đẩy mô hình tăng trưởng bền vững tại Việt Nam, góp phần thay đổi tư duy quản trị doanh nghiệp từ “tuân thủ” sang “kiến tạo giá trị dài hạn”.

Năm nay, CSI 2026 sẽ lựa chọn 100 doanh nghiệp bền vững, đồng thời vinh danh Top 10 doanh nghiệp bền vững tiêu biểu lĩnh vực sản xuất và Top 10 doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Bộ chỉ số CSI tiếp tục được xây dựng theo hướng “đơn giản về hình thức, dễ hiểu về nội dung, dễ áp dụng trong thực tiễn”, đồng thời liên tục cập nhật để phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.

“Có thể nói, Bộ chỉ số CSI hiện nay đã trở thành một bộ chỉ số quản trị công ty bền vững made-in Việt Nam tiêu biểu, vừa tiệm cận thông lệ quốc tế, vừa phù hợp điều kiện thực tiễn trong nước” - ông nhấn mạnh.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của CSI 2026 là tiếp tục hoàn thiện Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững theo hướng phân tầng phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp. Cụ thể, phiên bản dành cho doanh nghiệp vừa và lớn gồm 166 chỉ số, trong đó 58% là chỉ số tuân thủ và 42% là chỉ số nâng cao về sáng kiến thực tiễn. Đặc biệt, bộ chỉ số năm nay bổ sung riêng phần “Thực hiện cam kết phát triển bền vững”, yêu cầu doanh nghiệp làm rõ cam kết, hành động và kết quả triển khai mục tiêu phát triển bền vững.

Trong khi đó, phiên bản dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được tinh gọn còn 105 chỉ số, với tỷ trọng chỉ số cơ bản chiếm tới 82%, nhằm hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này từng bước tiếp cận quản trị bền vững từ nền tảng tuân thủ.

Ban tổ chức cho biết, CSI 2026 tiếp tục nâng cấp nền tảng nộp và quản lý hồ sơ trực tuyến với giao diện và tính năng mới, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong kê khai, nộp hồ sơ, đồng thời hỗ trợ cơ quan tổ chức phân tích dữ liệu, nhận diện khó khăn thực tiễn để xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp hơn.

Theo quy chế chương trình, toàn bộ quá trình đánh giá được thực hiện qua 3 vòng chấm điểm, kết hợp thẩm định của các cơ quan chức năng và phê duyệt từ Ban Chỉ đạo nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan, công bằng cho doanh nghiệp tham gia.

Năm 2026, chương trình tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, lĩnh vực và không thu bất kỳ khoản phí nào. Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 8/8/2026.

Sau 10 kỳ tổ chức, CSI đã thu hút hơn 4.500 lượt doanh nghiệp tham gia trực tiếp và hơn 10.000 lượt doanh nghiệp sử dụng Bộ chỉ số CSI để tự đánh giá, định hướng chiến lược phát triển bền vững.

Riêng các doanh nghiệp Top 10 giai đoạn 2023 - 2025 đã tạo doanh thu gần 1,5 triệu tỷ đồng, đóng góp hơn 100 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và hơn 1 nghìn tỷ đồng cho các hoạt động xã hội.
Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về điều hành kinh tế

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

Xây dựng niềm tin số - nền tảng cho tài chính bền vững trong kỷ nguyên AI

Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

Sinh trắc học trên eTax Mobile: Thêm "lá chắn" bảo vệ người nộp thuế

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 400 tỷ USD

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27/5

Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản

Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

(TBTCO) - Việt Nam đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông thông minh, logistics và xe điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm phát thải và từng bước hình thành hệ sinh thái di chuyển thân thiện với môi trường.
(TBTCO) - Ngày 20/5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn và làm việc với Nhà máy điện rác Seraphin của Tập đoàn AMACCAO nhằm rà soát tổng thể công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thủ đô.
(TBTCO) - Mỗi cánh rừng được giữ gìn hôm nay chính là nền tảng cho tương lai phát triển xanh và bền vững của dân tộc. Trong hành trình gìn giữ màu xanh ấy, lực lượng Kiểm lâm Việt Nam luôn là nòng cốt - những người đi giữa đại ngàn để bảo vệ tài nguyên vô giá của quốc gia.
(TBTCO) - Thông qua các giải pháp canh tác tái sinh, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, nhiều doanh nghiệp, trong đó có Nestlé Việt Nam, đang thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, góp phần bảo tồn tài nguyên đất, nước và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 5.633 vụ với tổng số tiền phạt 108,7 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.
Nghị định 112/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/05, chính thức kích hoạt thị trường trao đổi tín chỉ carbon quốc tế tại Việt Nam với ba cơ chế then chốt. Không chỉ là công cụ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, cơ chế này còn mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế xanh đối với cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.
(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở lúa gạo, hành trình giảm phát thải của ngành nông nghiệp Việt Nam đang mở rộng sang cà phê, ngô và sầu riêng - những ngành hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị hàng tỷ USD.
(TBTCO) - Ngày 17/5, tại Sơn La, trong khuôn khổ sự kiện "Rừng xanh lên 2026", 6.000 cây bản địa gồm tre bát độ, trám đen, lát hoa, nghiến và dổi... được trồng tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La nhằm góp phần phục hồi 10 ha rừng tự nhiên tại địa phương.
