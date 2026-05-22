CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

Ngày 22/5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với hạt nhân là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), chính thức phát động Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2026 (CSI 2026).

Đây là năm thứ 11 liên tiếp chương trình được tổ chức, với sự tham gia của Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Ban Chỉ đạo chương trình.

Ông Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thu Thuỷ

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD cho biết, hành trình 11 năm của CSI không chỉ là dấu mốc về thời gian mà còn cho thấy sự kiên định trong thúc đẩy mô hình tăng trưởng bền vững tại Việt Nam, góp phần thay đổi tư duy quản trị doanh nghiệp từ “tuân thủ” sang “kiến tạo giá trị dài hạn”.

Năm nay, CSI 2026 sẽ lựa chọn 100 doanh nghiệp bền vững, đồng thời vinh danh Top 10 doanh nghiệp bền vững tiêu biểu lĩnh vực sản xuất và Top 10 doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Bộ chỉ số CSI tiếp tục được xây dựng theo hướng “đơn giản về hình thức, dễ hiểu về nội dung, dễ áp dụng trong thực tiễn”, đồng thời liên tục cập nhật để phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.

“Có thể nói, Bộ chỉ số CSI hiện nay đã trở thành một bộ chỉ số quản trị công ty bền vững made-in Việt Nam tiêu biểu, vừa tiệm cận thông lệ quốc tế, vừa phù hợp điều kiện thực tiễn trong nước” - ông nhấn mạnh.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của CSI 2026 là tiếp tục hoàn thiện Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững theo hướng phân tầng phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp. Cụ thể, phiên bản dành cho doanh nghiệp vừa và lớn gồm 166 chỉ số, trong đó 58% là chỉ số tuân thủ và 42% là chỉ số nâng cao về sáng kiến thực tiễn. Đặc biệt, bộ chỉ số năm nay bổ sung riêng phần “Thực hiện cam kết phát triển bền vững”, yêu cầu doanh nghiệp làm rõ cam kết, hành động và kết quả triển khai mục tiêu phát triển bền vững.

Trong khi đó, phiên bản dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được tinh gọn còn 105 chỉ số, với tỷ trọng chỉ số cơ bản chiếm tới 82%, nhằm hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này từng bước tiếp cận quản trị bền vững từ nền tảng tuân thủ.

Ban tổ chức cho biết, CSI 2026 tiếp tục nâng cấp nền tảng nộp và quản lý hồ sơ trực tuyến với giao diện và tính năng mới, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong kê khai, nộp hồ sơ, đồng thời hỗ trợ cơ quan tổ chức phân tích dữ liệu, nhận diện khó khăn thực tiễn để xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp hơn.

Theo quy chế chương trình, toàn bộ quá trình đánh giá được thực hiện qua 3 vòng chấm điểm, kết hợp thẩm định của các cơ quan chức năng và phê duyệt từ Ban Chỉ đạo nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan, công bằng cho doanh nghiệp tham gia.

Năm 2026, chương trình tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, lĩnh vực và không thu bất kỳ khoản phí nào. Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 8/8/2026.