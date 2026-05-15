Đầu tư

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

Song Linh

[email protected]
13:24 | 15/05/2026
(TBTCO) - Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025) thay đổi cách xếp hạng, lần đầu chuyển sang xếp hạng theo nhóm, vinh danh 5 địa phương dẫn đầu gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Cách tiếp cận mới này phản ánh sự thay đổi trong tư duy đánh giá, tập trung đo chất lượng điều hành và hiệu quả cải cách thực chất.
Thay đổi tư duy xếp hạng

Ngày 15/5/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025). Sau 21 năm triển khai, PCI năm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng khi chính thức ra mắt phiên bản PCI 2.0.

Phiên bản PCI 2.0 được thiết kế lại với 9 chỉ số thành phần và 98 chỉ tiêu, bao quát toàn diện các khía cạnh từ gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn lực đến tính minh bạch, chi phí không chính thức và thiết chế pháp lý.

Đáng chú ý, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên VCCI giới thiệu chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI), bổ sung một góc nhìn mới cho hệ thống đánh giá. Nếu PCI đo lường “đầu vào thể chế”, tức chất lượng điều hành của chính quyền, thì BPI phản ánh “đầu ra thị trường”, tức hiệu quả hoạt động thực tế của khu vực kinh tế tư nhân.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại sự kiện

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, việc kết hợp PCI và BPI giúp tạo ra bức tranh toàn diện hơn, không chỉ đo lường nỗ lực cải cách, mà còn đánh giá kết quả thực tế mà doanh nghiệp nhận được.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, khu vực kinh tế tư nhân đã vượt qua giai đoạn “phòng thủ” và đang tích lũy nội lực để bứt phá. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là tháo gỡ các điểm nghẽn về thị trường, vốn và minh bạch chính sách. Để đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, chính sách cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang đồng hành, từ giảm thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất của kỳ công bố PCI năm nay là việc từ bỏ bảng xếp hạng đơn bậc truyền thống, thay bằng phân nhóm chất lượng điều hành gồm 6 mức. Theo đó, thay vì công bố thứ hạng từ 1 đến 34, PCI 2025 vinh danh nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất (danh sách các địa phương trong nhóm xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Năm địa phương được xếp vào nhóm dẫn đầu PCI 2025 gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Đây là những địa phương có cấu trúc điều hành tương đối cân bằng, với ít nhất 5/9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước.

Việc chuyển sang phân nhóm phản ánh sự thay đổi trong tư duy đánh giá. Theo ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, PCI không còn hướng đến việc tạo ra cuộc đua thứ hạng, mà trở thành công cụ giúp địa phương nhận diện đúng điểm nghẽn và cải thiện chất lượng điều hành.

Thực tế cho thấy, khi tồn tại bảng xếp hạng cứng, sự chú ý thường dồn vào vị trí tổng thể, dễ dẫn đến tâm lý chạy theo thành tích. Trong khi đó, cách tiếp cận theo nhóm giúp chuyển trọng tâm sang câu hỏi thiết thực hơn: cần cải thiện điều gì và cải thiện như thế nào.

Nhóm địa phương dẫn đầu: Khác biệt đến từ chất lượng điều hành

Trong nhóm dẫn đầu, mỗi địa phương thể hiện thế mạnh riêng, phản ánh cách tiếp cận cải cách khác nhau, nhưng cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

Top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu theo kết quả PCI 2025.

Bắc Ninh nổi bật ở vai trò “chính quyền kiến tạo”, dẫn đầu cả nước về chỉ số này với 6,67 điểm, đồng thời đứng đầu về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Điều này cho thấy nỗ lực giảm gánh nặng thủ tục và tăng tính hỗ trợ doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả.

Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế trong cải thiện môi trường gia nhập thị trường khi đạt điểm cao nhất toàn quốc ở chỉ số này. Khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập được xem là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy động lực tăng trưởng.

Hải Phòng gây ấn tượng với sự đồng đều khi có tới 7/9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm 10 địa phương cao nhất, cho thấy chất lượng điều hành ổn định trên nhiều phương diện.

Phú Thọ nổi bật ở khả năng tiếp cận nguồn lực, đứng thứ hai toàn quốc, trong khi Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí cao ở các chỉ số về cạnh tranh bình đẳng và chính quyền kiến tạo, những yếu tố cốt lõi của môi trường kinh doanh hiện đại.

Điểm chung của nhóm này là không phụ thuộc vào một chỉ số đơn lẻ, mà xây dựng được cấu trúc điều hành tương đối cân bằng. Đây cũng là tiêu chí quan trọng trong cách tiếp cận mới của PCI 2.0.

Về kết quả đánh giá BPI, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quảng Ninh là 3 địa phương dẫn đầu. Trung vị toàn quốc đạt 4,2 điểm, cho thấy dư địa cải thiện còn lớn.

Đáng chú ý, phân tích dữ liệu cho thấy, chất lượng điều hành của PCI có mối liên hệ với hiệu quả kinh tế tư nhân sau khoảng 3 năm. Điều này khẳng định, cải cách thể chế có độ trễ, đòi hỏi sự kiên định và tầm nhìn dài hạn.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, PCI 2025 cũng chỉ ra nhiều thách thức đáng lưu ý đối với khu vực kinh tế tư nhân. Có tới 60,2% doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, mức cao nhất trong 5 năm. Khả năng tiếp cận vốn tiếp tục là điểm nghẽn lớn khi 75,5% doanh nghiệp không thể vay nếu thiếu tài sản đảm bảo.

Môi trường chính sách cũng được đánh giá là thiếu tính dự báo khi chỉ khoảng 6 - 8% doanh nghiệp có thể dự đoán được thay đổi chính sách. Điều này làm gia tăng rủi ro và chi phí kinh doanh. Khu vực hộ kinh doanh, vốn là “tấm đệm” của nền kinh tế, đang chịu áp lực lớn khi 81,5% ghi nhận doanh thu sụt giảm.

Theo Chủ tịch VCCI, những con số này không nhằm phản ánh bức tranh tiêu cực, mà là cơ sở dữ liệu để nhận diện đúng điểm nghẽn và điều chỉnh chính sách phù hợp hơn./.

Cải cách bước sang giai đoạn “đo bằng kết quả”

Từ những thay đổi trong PCI 2025, có thể thấy một thông điệp rõ ràng: cải cách đang chuyển từ giai đoạn “định hướng” sang “đo lường kết quả”. Việc bỏ xếp hạng đơn bậc, bổ sung BPI và nhấn mạnh vào dữ liệu thực chứng cho thấy trọng tâm không còn là ban hành chính sách, mà là hiệu quả thực thi.
Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số

Xây dựng niềm tin số - nền tảng cho tài chính bền vững trong kỷ nguyên AI

Mở rộng dư địa cho kinh tế tư nhân từ thị trường vốn

Minh bạch trở thành trọng tâm của thị trường trái phiếu

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Đồng hành cùng địa phương tăng tốc

Hoàn thiện quy trình trao đổi thông tin trong quản lý thuế đáp ứng điều ước quốc tế về thuế

Fubon Life Việt Nam lần thứ 11 được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025 - 2026

Khối ngoại bán ròng theo nhịp dịch chuyển dòng vốn toàn cầu

Bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được GACC phê duyệt

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

(TBTCO) - Chỉ trong 7 ngày, Gia Lai ghi nhận thêm 9 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 2.060 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chăn nuôi và năng lượng, góp phần đưa tổng vốn đăng ký đầu tư từ đầu năm đến nay lên hơn 128.000 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm 2025.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ký ban hành Chỉ thị về thúc đẩy tăng trưởng quý II và 6 tháng cuối năm 2026 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%.
Quảng Ninh đang tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, hướng tới các dự án công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường, tạo động lực bền vững cho tăng trưởng.
(TBTCO) - Khu đất rộng hơn 9.600 m2 tại phía Nam đèo Vĩnh Hội, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát đang được tỉnh Gia Lai đưa ra đấu giá để triển khai dự án điểm dừng chân phục vụ du khách. Dự án có tổng vốn đầu tư tối thiểu 25 tỷ đồng, hướng tới hình thành không gian ngắm cảnh kết hợp dịch vụ ven biển.
(TBTCO) - Ban Chỉ đạo triển khai các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng vừa tổ chức phiên họp lần thứ Nhất. Một trong những nội dung được xem xét và cho ý kiến tại phiên họp là tiến độ đầu tư các dự án động lực.
(TBTCO) - Chính phủ Australia thể hiện sự cam kết mạnh mẽ và lâu dài với Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, thông qua việc tăng cường hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố ngày 13/5 cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt trên 18,7 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục là điểm đến được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm trong quá trình dịch chuyển, tái cấu trúc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
(TBTCO) - Chỉ trong 4 tháng năm 2026, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt đầu tư 13 dự án điện gió và mặt trời với tổng công suất hơn 1.197 MW. Nhiều dự án dự kiến đi vào vận hành trong giữa và cuối năm 2028, song được yêu cầu rút ngắn thêm 1/4 tiến độ.
