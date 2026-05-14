Đầu tư

Hà Nội phát lệnh tăng tốc, quyết đạt tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

Nam Khánh

18:28 | 14/05/2026
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ký ban hành Chỉ thị về thúc đẩy tăng trưởng quý II và 6 tháng cuối năm 2026 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%.
Theo đánh giá của Thành phố, dù kinh tế thế giới chịu áp lực từ giá năng lượng tăng cao và bất ổn địa chính trị, Hà Nội vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng trong 4 tháng đầu năm. GRDP quý I tăng 7,87%, cao hơn mức bình quân chung cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,6%; lượng khách du lịch tăng mạnh 31,3%.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước đạt gần 320 nghìn tỷ đồng, tương đương 49,2% dự toán năm. Thành phố nhấn mạnh việc hoàn thiện “Bộ 3 chiến lược”, gồm Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô sửa đổi và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, là nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận, nhiều chỉ tiêu vẫn chưa đạt kỳ vọng. Tăng trưởng GRDP quý I còn thấp hơn kịch bản đề ra (10,23%); xuất khẩu 4 tháng đầu năm giảm 0,9%; vốn đầu tư khu vực tư nhân chỉ tăng 3,5%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,58%, vượt ngưỡng kiểm soát 4,5%.

Hà Nội quyết tam đạt tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026. Ảnh minh họa

Trước áp lực phải đạt tăng trưởng cả năm 11%, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung kích hoạt đồng thời cả động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới.

Về nhóm nhiệm vụ thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, UBND TP. Hà Nội giao Sở Công thương theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu và hàng hóa thiết yếu, chủ động kịch bản bình ổn thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Đồng thời, tham mưu triển khai Đề án liên thông dữ liệu, tối ưu chi phí logistics - xuất nhập khẩu; xây dựng kế hoạch phát triển thị trường trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, máy móc tiên tiến để thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Thành phố cũng sẽ mở rộng các chương trình xúc tiến thương mại tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, CPTPP, UKVFTA, UAE, Ấn Độ, châu Phi và châu Mỹ; hỗ trợ tiểu thương áp dụng thanh toán QR, hóa đơn điện tử và thương mại điện tử.

Thuế TP. Hà Nội được giao tháo gỡ vướng mắc trong hoàn thuế VAT cho hàng xuất khẩu, triển khai chính sách hỗ trợ phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp; đồng thời xây dựng mô hình phân tích rủi ro tự động để đánh giá sức khỏe doanh nghiệp, phục vụ điều hành thu ngân sách và chống thất thu.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực I nghiên cứu các gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp xuất khẩu, mở rộng chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và triển khai các hình thức cho vay linh hoạt như chiết khấu L/C, cho vay theo đơn hàng hoặc bộ chứng từ xuất khẩu.

Trong lĩnh vực dịch vụ, Sở Du lịch và Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, phát triển kinh tế đêm, tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, Sơn Tây, Ba Vì và các làng nghề nhằm tăng chi tiêu của du khách.

Sở Tài chính được giao xây dựng KPI giải ngân theo tháng cho từng chủ đầu tư, rà soát và điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang các công trình trọng điểm, cấp bách và hạ tầng kết nối vùng. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đẩy nhanh tiến độ tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, nghiên cứu phương án ngầm hóa tối đa.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ tháo gỡ vướng mắc về hợp đồng xây dựng, cập nhật giá vật liệu sát thị trường, bảo đảm nguồn cung vật tư cho các công trình. Các sở, ngành tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là 7 cầu vượt sông Hồng, các tuyến vành đai và các tuyến đường sắt đô thị phục vụ APEC 2027.

Đối với các động lực tăng trưởng mới, Hà Nội yêu cầu các sở, ngành đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, triển khai Luật Thủ đô 2026, tăng cường phân cấp, cải cách hành chính và quản trị dựa trên dữ liệu số.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, kết nối dữ liệu quy hoạch và hình thành nền tảng dữ liệu không gian dùng chung.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, tích hợp dữ liệu đất đai, triển khai hệ thống quan trắc ô nhiễm bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khai thác quỹ đất quanh Vành đai 4 và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai.

Sở Xây dựng sẽ lập Quy hoạch không gian ngầm Hà Nội đến năm 2050, ưu tiên đầu tư hệ thống thoát nước, xử lý nước thải... theo hình thức PPP.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các phường, xã phải khẩn trương phân bổ vốn đầu tư công, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các khu công nghệ cao, khu công nghiệp; đồng thời rút ngắn thủ tục đầu tư, đẩy nhanh lựa chọn nhà thầu, thi công và giải ngân các dự án cấp cơ sở.

Sở Công thương nghiên cứu bộ tiêu chí khu công nghiệp thế hệ mới, rà soát toàn diện các cụm công nghiệp để ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh và công nghiệp hỗ trợ.

Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội tập trung hoàn thiện hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, đẩy nhanh Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn và lựa chọn nhà đầu tư cho các khu công nghiệp mới như Tiến Thắng, Phù Đổng.

Sở Tài chính được giao xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo tiêu chí có dòng tiền, có quỹ đất đối ứng và tạo tác động tăng trưởng rõ rệt; đồng thời thúc đẩy khai thác hiệu quả tài sản công và cơ chế đặt hàng doanh nghiệp tư nhân thực hiện dự án.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các giải pháp cho “30 bài toán lớn” của Thủ đô, xây dựng chương trình nghiên cứu trọng điểm về đô thị thông minh, môi trường, giao thông, y tế, giáo dục và kinh tế số.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình “Next 1.000” nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài khoa học - công nghệ từ sớm; đồng thời tăng cường liên kết đào tạo quốc tế gắn với nhu cầu thực tiễn.

Sở Nội vụ xây dựng khung năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức; còn Thống kê Thành phố hướng dẫn cấp xã phương pháp tính toán chỉ tiêu phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030./.

Quảng Ninh đang tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, hướng tới các dự án công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường, tạo động lực bền vững cho tăng trưởng.
(TBTCO) - Khu đất rộng hơn 9.600 m2 tại phía Nam đèo Vĩnh Hội, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát đang được tỉnh Gia Lai đưa ra đấu giá để triển khai dự án điểm dừng chân phục vụ du khách. Dự án có tổng vốn đầu tư tối thiểu 25 tỷ đồng, hướng tới hình thành không gian ngắm cảnh kết hợp dịch vụ ven biển.
(TBTCO) - Khu vực kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số, còn Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, xây dựng hành lang pháp lý, quy hoạch hạ tầng công nghiệp công nghệ số, tạo lập thị trường…
(TBTCO) - Ban Chỉ đạo triển khai các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng vừa tổ chức phiên họp lần thứ Nhất. Một trong những nội dung được xem xét và cho ý kiến tại phiên họp là tiến độ đầu tư các dự án động lực.
(TBTCO) - Chính phủ Australia thể hiện sự cam kết mạnh mẽ và lâu dài với Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, thông qua việc tăng cường hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố ngày 13/5 cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt trên 18,7 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục là điểm đến được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm trong quá trình dịch chuyển, tái cấu trúc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
(TBTCO) - Chỉ trong 4 tháng năm 2026, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt đầu tư 13 dự án điện gió và mặt trời với tổng công suất hơn 1.197 MW. Nhiều dự án dự kiến đi vào vận hành trong giữa và cuối năm 2028, song được yêu cầu rút ngắn thêm 1/4 tiến độ.
(TBTCO) - Trong bối cảnh tài sản số và tài sản mã hóa phát triển mạnh, cơ quan quản lý đang đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc minh bạch thông tin, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro được xem là nền tảng để phát triển thị trường tài chính số an toàn, bền vững.
