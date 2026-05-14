Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

VN-Index tăng hơn 27 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay, với diễn biến phục hồi mạnh cuối phiên trước, thị trường duy trì xu hướng tăng trưởng và tâm lý lạc quan. Trong phiên, VN-Index điều chỉnh về quanh 1.880 điểm với thanh khoản thấp. Sau đó phục hồi và tăng điểm tốt trong phiên chiều, thanh khoản cải thiện. Kết phiên, VN-Index tăng 27,09 điểm (+1,43%) lên mức 1.925,46 điểm, vượt lên vùng đỉnh giá tháng 1/2026.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 14/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 14/5 có: VIC (+14,86), VHM (+4,00), VCB (+1,61), VPB (+1,55), FPT (+1,20)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: GVR (-0,50), VCK (-0,40), GEE (-0,19), PLX (-0,13), POW (-0,13).…

Độ rộng thị trường trong phiên hôm nay nghiêng về tích cực khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 165 mã tăng giá, 76 mã giữ giá tham chiếu và 128 mã giảm giá.

Thị trường đóng cửa ở mức giá cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh có 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, công nghệ viễn thông và ngân hàng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón, nhựa và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +25,11 điểm, lên mức 2.068,62 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế hơn số cổ phiếu giảm giá, khi có 24 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 4 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường suy giảm khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-19,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 676 triệu cổ phiếu (-30,92%), tương đương giá trị đạt 22.199 tỷ đồng (-25,71%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. HNX-Index tăng +0,45 điểm, lên mức 255,07 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng +0,07 điểm, lên mức 126,35 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại vào cuối phiên với tổng giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 254 tỷ đồng, VIC 163 tỷ đồng, MSN 143 tỷ đồng và SSI 86 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM -174 tỷ đồng, TCB -125 tỷ đồng, FPT -36 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng.

Dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu dẫn dắt

Phiên giao dịch hôm nay tiếp tục ghi đậm dấu ấn của nhóm cổ phiếu họ Vingroup, trong khi sự đồng thuận từ nhóm ngân hàng đóng vai trò quan trọng giúp thị trường duy trì đà tăng tích cực. Bộ đôi VIC và VHM nhanh chóng trở lại vị trí dẫn dắt, đóng góp tổng cộng gần 18 điểm cho VN-Index, qua đó đưa chỉ số xác lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chỉ xuất hiện cục bộ tại một số cổ phiếu midcap với biên độ không lớn, nên không tạo ra lực cản đáng kể đối với xu hướng đi lên của thị trường.

Trong phiên, VIC là cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VN-Index khi đóng góp hơn 14,5 điểm cho đà tăng chung. Mã này tăng gần 4%, lên 229.800 đồng/cổ phiếu và có thời điểm thiết lập đỉnh mới tại 232.000 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt gần 844 tỷ đồng, đứng thứ ba toàn thị trường, với hơn một nửa khối lượng khớp lệnh đến từ bên mua chủ động.

VN-Index xác lập mức đóng cửa cao nhất từ trước tới nay, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì xu hướng luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh VIC và VHM, các cổ phiếu ngân hàng như VCB, BID cùng FPT cũng góp phần nâng đỡ thị trường. Đáng chú ý, FPT tiếp tục hồi phục mạnh sau giai đoạn điều chỉnh sâu, tăng thêm 4,5% lên 73.900 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Đây cũng là mã có thanh khoản cao nhất thị trường với giá trị giao dịch gần 1.589 tỷ đồng.

Việc VN-Index xác lập mức đóng cửa cao nhất từ trước tới nay cho thấy dòng tiền vẫn duy trì xu hướng luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, thay vì rút ra khỏi thị trường. Đồng thời, diễn biến tích cực hơn của nhóm ngân hàng và việc khối ngoại quay trở lại mua ròng cũng góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Xét trên góc độ kỹ thuật, VN-Index đã “rút chân” thành công quanh vùng hỗ trợ MA10 trước khi mở rộng đà tăng về cuối phiên. Diễn biến này cho thấy xung lực tăng của thị trường hiện vẫn khá tích cực và chưa xuất hiện tín hiệu suy yếu rõ nét trong ngắn hạn./.