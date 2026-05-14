Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Mai Tấn

17:32 | 14/05/2026
Thị trường chứng khoán ngày 14/5 lực cầu gia tăng mạnh về cuối phiên đã giúp VN-Index bứt phá hơn 27 điểm, qua đó thiết lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử tại 1.925,46 điểm. Đáng chú ý, khối ngoại quay trở lại mua ròng, góp phần củng cố tâm lý tích cực của thị trường.
VN-Index tăng hơn 27 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay, với diễn biến phục hồi mạnh cuối phiên trước, thị trường duy trì xu hướng tăng trưởng và tâm lý lạc quan. Trong phiên, VN-Index điều chỉnh về quanh 1.880 điểm với thanh khoản thấp. Sau đó phục hồi và tăng điểm tốt trong phiên chiều, thanh khoản cải thiện. Kết phiên, VN-Index tăng 27,09 điểm (+1,43%) lên mức 1.925,46 điểm, vượt lên vùng đỉnh giá tháng 1/2026.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 14/5
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 14/5 có: VIC (+14,86), VHM (+4,00), VCB (+1,61), VPB (+1,55), FPT (+1,20)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: GVR (-0,50), VCK (-0,40), GEE (-0,19), PLX (-0,13), POW (-0,13).…

Độ rộng thị trường trong phiên hôm nay nghiêng về tích cực khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 165 mã tăng giá, 76 mã giữ giá tham chiếu và 128 mã giảm giá.

Thị trường đóng cửa ở mức giá cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh có 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, công nghệ viễn thông và ngân hàng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón, nhựa và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +25,11 điểm, lên mức 2.068,62 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế hơn số cổ phiếu giảm giá, khi có 24 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 4 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường suy giảm khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-19,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 676 triệu cổ phiếu (-30,92%), tương đương giá trị đạt 22.199 tỷ đồng (-25,71%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. HNX-Index tăng +0,45 điểm, lên mức 255,07 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng +0,07 điểm, lên mức 126,35 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại vào cuối phiên với tổng giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 254 tỷ đồng, VIC 163 tỷ đồng, MSN 143 tỷ đồng và SSI 86 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM -174 tỷ đồng, TCB -125 tỷ đồng, FPT -36 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng.

Dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu dẫn dắt

Phiên giao dịch hôm nay tiếp tục ghi đậm dấu ấn của nhóm cổ phiếu họ Vingroup, trong khi sự đồng thuận từ nhóm ngân hàng đóng vai trò quan trọng giúp thị trường duy trì đà tăng tích cực. Bộ đôi VIC và VHM nhanh chóng trở lại vị trí dẫn dắt, đóng góp tổng cộng gần 18 điểm cho VN-Index, qua đó đưa chỉ số xác lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chỉ xuất hiện cục bộ tại một số cổ phiếu midcap với biên độ không lớn, nên không tạo ra lực cản đáng kể đối với xu hướng đi lên của thị trường.

Trong phiên, VIC là cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VN-Index khi đóng góp hơn 14,5 điểm cho đà tăng chung. Mã này tăng gần 4%, lên 229.800 đồng/cổ phiếu và có thời điểm thiết lập đỉnh mới tại 232.000 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt gần 844 tỷ đồng, đứng thứ ba toàn thị trường, với hơn một nửa khối lượng khớp lệnh đến từ bên mua chủ động.

VN-Index xác lập mức đóng cửa cao nhất từ trước tới nay, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì xu hướng luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh VIC và VHM, các cổ phiếu ngân hàng như VCB, BID cùng FPT cũng góp phần nâng đỡ thị trường. Đáng chú ý, FPT tiếp tục hồi phục mạnh sau giai đoạn điều chỉnh sâu, tăng thêm 4,5% lên 73.900 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Đây cũng là mã có thanh khoản cao nhất thị trường với giá trị giao dịch gần 1.589 tỷ đồng.

Việc VN-Index xác lập mức đóng cửa cao nhất từ trước tới nay cho thấy dòng tiền vẫn duy trì xu hướng luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, thay vì rút ra khỏi thị trường. Đồng thời, diễn biến tích cực hơn của nhóm ngân hàng và việc khối ngoại quay trở lại mua ròng cũng góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Xét trên góc độ kỹ thuật, VN-Index đã “rút chân” thành công quanh vùng hỗ trợ MA10 trước khi mở rộng đà tăng về cuối phiên. Diễn biến này cho thấy xung lực tăng của thị trường hiện vẫn khá tích cực và chưa xuất hiện tín hiệu suy yếu rõ nét trong ngắn hạn./.

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2026/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2026.
(TBTCO) - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, nền kinh tế cần lượng vốn đầu tư rất lớn, trong đó, phần không nhỏ phải huy động từ khu vực ngoài ngân sách. Trong chiến lược đó, doanh nghiệp nhà nước được xác định giữ vai trò dẫn dắt, tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, qua đó nâng cao năng lực tài chính, đổi mới quản trị và thúc đẩy phát triển thị trường vốn minh bạch, hiện đại.
Đánh giá tác động của Thông tư thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, SSI Research cho rằng, điểm đáng lo ngại nằm ở trần tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn (CDR) 85%, khi quy định này có thể buộc nhiều ngân hàng có CDR cao cạnh tranh quyết liệt để huy động vốn thị trường 1, làm chậm tăng trưởng tín dụng hoặc phát hành thêm chứng chỉ tiền gửi/trái phiếu dài hạn.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục duy trì trạng thái chênh lệch âm trong bối cảnh VN30 chịu áp lực rung lắc mạnh tại vùng kháng cự lịch sử. Tuy nhiên, khoảng chênh lệch này thu hẹp phần nào so với các phiên trước nhờ mức giảm khiêm tốn hơn.
(TBTCO) - Lực mua mạnh từ nhà đầu tư ngoại bất ngờ xuất hiện tại MSB. Đây là phiên hiếm hoi thời gian gần đây xuất hiện một cổ phiếu ngân hàng được khối ngoại mua ròng với quy mô lớn hơn 545 tỷ đồng.
(TBTCO) - Ba ngân hàng gồm LPBank, Techcombank và VPBank vừa đồng loạt công bố ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức tiền mặt trong tháng 5, với tổng số tiền dự kiến gần 18.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 4 ngân hàng khác cũng dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt, nâng tổng quy mô chi trả của 7 nhà băng lên 35.783 tỷ đồng, mức cao trong nhiều năm.
(TBTCO) - Thông qua hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)hướng tới mở rộng các giải pháp cấp vốn đa dạng cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm đầu tư, tín dụng và tài trợ trung gian.
(TBTCO) - Trong kỳ cơ cấu tháng 5, MSCI đã thêm HDB, TAL và BSR vào chỉ số Frontier Markets.
Chứng khoán quốc tế

14/05 | +43.29 (7,444.25 +43.29 (+0.58%))
14/05 | -67.36 (49,693.20 -67.36 (-0.14%))
14/05 | +314.14 (26,402.34 +314.14 (+1.20%))
14/05 | -41.79 (22,973.55 -41.79 (-0.18%))
14/05 | -67.46 (9,134.86 -67.46 (-0.73%))
14/05 | +8.16 (1,031.72 +8.16 (+0.80%))
14/05 | +1.10 (2,843.93 +1.10 (+0.04%))
14/05 | 0.00 (17.87 0.00 (0.00%))
14/05 | +46.78 (10,372.13 +46.78 (+0.45%))
14/05 | +328.86 (24,465.67 +328.86 (+1.36%))
14/05 | +63.59 (8,071.56 +63.59 (+0.79%))
14/05 | +52.62 (5,861.07 +52.62 (+0.91%))
14/05 | +14.75 (1,823.02 +14.75 (+0.82%))
14/05 | +17.27 (5,526.05 +17.27 (+0.31%))
14/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
14/05 | +0.60 (26,389.04 +0.60 (+0.00%))
14/05 | -8.02 (4,995.94 -8.02 (-0.16%))
14/05 | +10.30 (8,640.70 +10.30 (+0.12%))
14/05 | +4.00 (8,884.70 +4.00 (+0.05%))
14/05 | +789.74 (75,398.72 +789.74 (+1.06%))
14/05 | -135.58 (6,723.32 -135.58 (-1.98%))
14/05 | -0.73 (1,745.58 -0.73 (-0.04%))
14/05 | -37.99 (13,025.07 -37.99 (-0.29%))
14/05 | +137.40 (7,981.41 +137.40 (+1.75%))
14/05 | +377.25 (41,751.75 +377.25 (+0.91%))
14/05 | -249.30 (34,041.43 -249.30 (-0.73%))
14/05 | -3,244.03 (177,098.30 -3,244.03 (-1.80%))
14/05 | +150.80 (70,187.45 +150.80 (+0.22%))
14/05 | -244.16 (10,396.50 -244.16 (-2.29%))
14/05 | -54,638.75 (2,738,354.50 -54,638.75 (-1.96%))
14/05 | -17.84 (4,367.94 -17.84 (-0.41%))
14/05 | -261.40 (53,154.80 -261.40 (-0.49%))
14/05 | +72.34 (7,254.81 +72.34 (+1.01%))
14/05 | +0.05 (98.57 +0.05 (+0.05%))
14/05 | +17.20 (2,735.34 +17.20 (+0.63%))
14/05 | -0.15 (135.24 -0.15 (-0.11%))
14/05 | -0.27 (117.11 -0.27 (-0.23%))
14/05 | -64.65 (4,177.92 -64.65 (-1.52%))
14/05 | -618.06 (62,654.05 -618.06 (-0.98%))
14/05 | -0.11 (63.34 -0.11 (-0.17%))
14/05 | +0.19 (72.59 +0.19 (+0.26%))