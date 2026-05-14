Thuế - Hải quan

Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

Song Linh

Song Linh

[email protected]
16:37 | 14/05/2026
(TBTCO) - Ngày 14/5/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VAFIE), tập trung giải đáp 21 nhóm vấn đề doanh nghiệp FDI quan tâm, từ thủ tục hải quan, chính sách thuế đến kiểm tra chuyên ngành, qua đó thúc đẩy cải cách, giảm chi phí tuân thủ.
aa
Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành Hải quan nhằm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các hội nghị đối thoại định kỳ thông qua hiệp hội doanh nghiệp được xác định là kênh quan trọng để cơ quan Hải quan nắm bắt kịp thời vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI
Ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HQ

Theo tổng hợp trước hội nghị, có 21 nhóm vấn đề được doanh nghiệp FDI quan tâm, tập trung vào các nội dung “nóng” như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, chính sách thuế, kiểm tra chuyên ngành và việc triển khai các quy định pháp luật mới. Nhiều ý kiến phản ánh sự chưa thống nhất trong cách hiểu và áp dụng giữa các khâu, ảnh hưởng đến thời gian thông quan và làm gia tăng chi phí tuân thủ.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Cục Hải quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp từng nội dung cụ thể mà doanh nghiệp quan tâm. Một số vướng mắc được làm rõ ngay, còn những kiến nghị có tính chất chính sách đã được ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Lãnh đạo Cục Hải quan cho biết, các ý kiến tại hội nghị là cơ sở quan trọng để cơ quan Hải quan rà soát, hoàn thiện quy định, hướng tới minh bạch, thống nhất trong toàn ngành. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn giúp doanh nghiệp cập nhật kịp thời các quy định mới, chủ động tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu./.

Về định hướng trong thời gian tới, Cục Hải quan khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan đối thoại kiểm tra chuyên ngành thủ tục hải quan

Bài liên quan

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

Thượng khẩn, Hải quan hướng dẫn cách làm thủ tục khi hệ thống điện tử tạm dừng

Thượng khẩn, Hải quan hướng dẫn cách làm thủ tục khi hệ thống điện tử tạm dừng

Dành cho bạn

Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh”

Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh”

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

Phú Thọ: Gần 86 nghìn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile

Phú Thọ: Gần 86 nghìn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile

Quảng Ninh tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Quảng Ninh tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

Gia Lai tìm nhà đầu tư cho dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Gia Lai tìm nhà đầu tư cho dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Đọc thêm

Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số

Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số

(TBTCO) - Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành Thuế. Các thế hệ công chức, người lao động làm công tác công nghệ thông tin ngành Thuế được ví như những “kiến trúc sư thầm lặng” trong tiến trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.
Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa tháng 4 trên địa bàn đạt 560,6 tỷ đồng; lũy kết đến hết tháng 4/2026 đạt 3.226,8 tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 87,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 166.301 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới

(TBTCO) - Cục Hải quan phối hợp với Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) triển khai mô hình Nhóm xác định trọng điểm ma túy, tạo bước đột phá trong phân tích rủi ro, nhận diện sớm các đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới theo hướng hiện đại, chuyên sâu, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới quốc tế.
Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

(TBTCO) - Không khai báo hàng hóa trong container quá cảnh, doanh nghiệp bị phát hiện vận chuyển hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu xa xỉ. Chi cục Hải quan Khu vực XVII đã kịp thời kiểm tra, thu giữ toàn bộ lô hàng vi phạm, trị giá hơn 1,27 tỷ đồng, để xử lý theo quy định.
Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực VII vừa được biểu dương khi tham gia đấu tranh thành công Chuyên án LC326.3p, chuyên án lớn về vận chuyển trái phép gần 9 kg vàng, trị giá hơn 37,8 tỷ đồng qua biên giới Lào Cai.
Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chỉ đạo, ngành Thuế cần chuyển đổi căn bản từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”, lấy nuôi dưỡng, mở rộng cơ sở thu làm trọng tâm, đảm bảo nguồn lực bền vững cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.
TP. Đà Nẵng: Thu nội địa 4 tháng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ

TP. Đà Nẵng: Thu nội địa 4 tháng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ

Theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, sau 4 tháng triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, kết quả thu nội địa trên địa bàn thành phố đạt 29.300 tỷ đồng, đạt 50% dự toán và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Giá dầu điều chỉnh, nhưng áp lực chuỗi cung ứng chưa hạ nhiệt

Giá dầu điều chỉnh, nhưng áp lực chuỗi cung ứng chưa hạ nhiệt

Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 4 tháng đạt 11.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 4 tháng đạt 11.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm