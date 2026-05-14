Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành Hải quan nhằm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các hội nghị đối thoại định kỳ thông qua hiệp hội doanh nghiệp được xác định là kênh quan trọng để cơ quan Hải quan nắm bắt kịp thời vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HQ

Theo tổng hợp trước hội nghị, có 21 nhóm vấn đề được doanh nghiệp FDI quan tâm, tập trung vào các nội dung “nóng” như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, chính sách thuế, kiểm tra chuyên ngành và việc triển khai các quy định pháp luật mới. Nhiều ý kiến phản ánh sự chưa thống nhất trong cách hiểu và áp dụng giữa các khâu, ảnh hưởng đến thời gian thông quan và làm gia tăng chi phí tuân thủ.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Cục Hải quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp từng nội dung cụ thể mà doanh nghiệp quan tâm. Một số vướng mắc được làm rõ ngay, còn những kiến nghị có tính chất chính sách đã được ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Lãnh đạo Cục Hải quan cho biết, các ý kiến tại hội nghị là cơ sở quan trọng để cơ quan Hải quan rà soát, hoàn thiện quy định, hướng tới minh bạch, thống nhất trong toàn ngành. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn giúp doanh nghiệp cập nhật kịp thời các quy định mới, chủ động tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu./.