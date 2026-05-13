Thuế - Hải quan

TP. Đà Nẵng: Thu nội địa 4 tháng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ

Đức Việt

[email protected]
10:12 | 13/05/2026
Theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, sau 4 tháng triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, kết quả thu nội địa trên địa bàn thành phố đạt 29.300 tỷ đồng, đạt 50% dự toán và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.
Thuế TP. Đà Nẵng tạo thuận lợi tối đa để người nộp thuế quyết toán thuế năm 2025

Đa dạng hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Đánh giá về công tác thu nội địa 4 tháng đầu năm, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho rằng, kết quả đạt được rất tích cực, nhờ sự vào cuộc quyết liệt trong thực hiện công tác quản lý thuế ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Trong đó, đơn vị đã thực hiện 3 phóng sự “Thuế và Cuộc sống” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng; 2 phóng sự trên truyền hình; 94 bài viết trên Trang thông tin điện tử Thuế TP. Đà Nẵng và hàng nghìn lượt gửi email cho người nộp thuế về các chính sách thuế mới ban hành.

Thuế thành phố đã ban hành 94 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách cho người nộp thuế, tỷ lệ văn bản trả lời đúng hạn đạt 100%; 14.977 lượt hỗ trợ người nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế. Ngoài ra, cán bộ thuế còn hỗ trợ người nộp thuế về mặt nghiệp vụ, trả lời vướng mắc qua các kênh hỗ trợ khác, bao gồm hàng nghìn lượt gửi email, 35.041 lượt hỗ trợ qua điện thoại…

Theo ông Toàn, trong 4 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn Thuế TP. Đà Nẵng quản lý có 2.858 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước; có 1.192 doanh nghiệp khôi phục tạm ngừng kinh doanh quay trở lại hoạt động, tăng 24,3% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy số doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động tăng trưởng khá, qua đó, đóng góp ổn định cho nguồn thu ngân sách.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người nộp thuế.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế luôn được chú trọng, đơn vị đã thực hiện 359 cuộc kiểm tra; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 248 tỷ đồng, trong đó đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 68,4 tỷ đồng, giảm lỗ 172,6 tỷ đồng.

Về công tác hoàn thuế, trong 4 tháng đầu năm, Thuế TP. Đà Nẵng đã ban hành 120 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 521 tỷ đồng. Công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh được triển khai hiệu quả, Thuế TP. Đà Nẵng đang quản lý 107.367 hộ kinh doanh, tính đến ngày 30/4/2026, đã có 103.909 hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng eTax Mobile, đạt 96,78%.

Giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng, thuận lợi

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II/2026, Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục quán triệt công chức, người lao động tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi tiến độ thu, đánh giá tác động đến nguồn thu; xác định các lĩnh vực, khoản thu còn tiềm năng, còn thất thu để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành thu.

Lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra năm 2026; đẩy mạnh thực hiện các chuyên đề kiểm tra theo chỉ đạo của Cục Thuế; rà soát, hoàn thiện và triển khai thực hiện các chuyên đề chống thất thu theo ngành nghề, lĩnh vực được phân công.

Theo ông Toàn, Thuế thành phố thực hiện đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, nhất là sử dụng mạng xã hội trong việc thông tin đến người nộp thuế; xây dựng các kịch bản tuyên truyền hướng tới các đối tượng khác nhau.

Đơn vị sẽ chú trọng giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi cho, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc. Trong đó, các đơn vị chủ động có kế hoạch, phương án giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, không để tồn đọng kéo dài, chậm trễ, ảnh hưởng đến người nộp thuế.

Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ các biện pháp thu hồi và xử lý nợ đọng thuế theo Quy trình quản lý nợ; tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng tại địa phương, trường hợp có thay đổi thì rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế và các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Thuế TP. Đà Nẵng sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ tại các đơn vị trực thuộc, kịp thời phát hiện, xử lý những tồn tại, hạn chế phát sinh trong công tác quản lý thuế./.

Đức Việt
Từ khóa:
thuế tp đà nẵng thu nội địa ông bùi khánh toàn dự toán ngân sách nhà nước

