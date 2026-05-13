Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Nhiều kiến nghị từ thực tiễn triển khai

Thực tế cho thấy, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đặt ra yêu cầu mới trong bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương xuất hiện lượng lớn trụ sở dôi dư cần điều chuyển, bố trí lại công năng sử dụng hoặc xử lý theo quy định.

Trong khi đó, một số quy định tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP chưa theo kịp thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi số, hiện đại hóa hành chính ngày càng rõ nét. Nhiều bộ, ngành phản ánh nhu cầu bổ sung các loại diện tích mới như phòng điều hành thông minh, trung tâm dữ liệu, phòng họp trực tuyến, không gian làm việc mở hay hạ tầng số phục vụ quản lý, điều hành.

Theo tổng hợp của Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), thực hiện Công văn số 1817/BTC-QLCS ngày 12/2/2026 về đánh giá việc triển khai Nghị định số 155/2025/NĐ-CP, đến ngày 16/3/2026, đã có 64/66 bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính. Trong đó, có 31 đơn vị đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Các kiến nghị tập trung vào nhiều nhóm vấn đề như: tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc phục vụ công tác các chức danh; diện tích sử dụng chung; diện tích chuyên dùng; diện tích công trình sự nghiệp; thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức và quy định chuyển tiếp đối với tài sản hiện có.

Một số địa phương như Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Bình cũng kiến nghị cho phép có lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, định mức đối với các trụ sở được tiếp nhận sau sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tránh phát sinh áp lực cải tạo, nâng cấp lớn trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đề nghị tăng tính linh hoạt trong bố trí diện tích làm việc đối với các chức danh đặc thù, chức danh kiêm nhiệm hoặc các lĩnh vực có yêu cầu chuyên môn riêng như giáo dục, khoa học công nghệ, kiểm toán, đối ngoại…

Dự kiến sửa đổi nhiều nội dung quan trọng

Từ các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP.

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự kiến sửa đổi Phụ lục I và Phụ lục II của Nghị định (quy định về diện tích làm việc của các chức danh tại trung ương, địa phương) nhằm bảo đảm đồng bộ với Quy định số 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng nghiên cứu bổ sung nguyên tắc xác định chức danh, chức vụ tương đương để làm căn cứ áp dụng tiêu chuẩn, định mức đối với các chức danh chưa được quy định cụ thể.

Đối với diện tích sử dụng chung, Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi khoản 2 Điều 6 theo hướng điều chỉnh diện tích sử dụng chung tối đa từ mức không quá 85% lên không quá 100% diện tích làm việc phục vụ công tác chức danh.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng dự kiến bổ sung nguyên tắc xác định diện tích sử dụng chung đối với trường hợp nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng bố trí trong một trụ sở làm việc hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Đáng chú ý, nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số cũng được nghiên cứu bổ sung như hạ tầng số, phòng điều hành thông minh, phòng trung tâm dữ liệu, không gian làm việc chung… vào danh mục diện tích sử dụng chung hoặc diện tích chuyên dùng.

Đối với diện tích chuyên dùng, Bộ Tài chính dự kiến bổ sung danh mục đối với phòng thí nghiệm, phòng lab chuyên sâu, kho lưu trữ chuyên dụng và một số không gian phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tiếp thu kiến nghị sửa đổi quy định liên quan đến nhà lưu trú công vụ phục vụ hoạt động điều động, luân chuyển, biệt phái nhằm phù hợp hơn với đặc thù hoạt động của một số ngành, lĩnh vực.

Hướng tới sử dụng tài sản công linh hoạt, hiệu quả

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định chuyển tiếp đối với các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã được đầu tư xây dựng trước khi Nghị định số 155/2025/NĐ-CP có hiệu lực.

Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến bổ sung quy định xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp đang chuẩn bị đầu tư, đang đầu tư hoặc đã đầu tư xây dựng, mua sắm, tiếp nhận, bố trí sử dụng trước ngày nghị định có hiệu lực thi hành.

Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm tránh gây xáo trộn lớn hoặc phát sinh thêm chi phí cải tạo, nâng cấp trong bối cảnh nhiều địa phương đang phải xử lý khối lượng lớn trụ sở dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp Phần mềm quản lý tài sản công. Trong đó, dự kiến tích hợp thông tin xử lý tài sản công, nhà đất dôi dư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để phục vụ khai thác, điều chuyển và sử dụng hiệu quả hơn.