Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Vân Hà

10:29 | 13/05/2026
(TBTCO) - Sau gần 1 năm triển khai, Nghị định số 155/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã phát sinh nhiều vướng mắc từ thực tiễn. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xử lý khối lượng lớn trụ sở dôi dư, Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm tăng tính linh hoạt, phù hợp hơn với yêu cầu quản lý tài sản công hiện nay.
Nhiều kiến nghị từ thực tiễn triển khai

Thực tế cho thấy, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đặt ra yêu cầu mới trong bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương xuất hiện lượng lớn trụ sở dôi dư cần điều chuyển, bố trí lại công năng sử dụng hoặc xử lý theo quy định.

Trong khi đó, một số quy định tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP chưa theo kịp thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi số, hiện đại hóa hành chính ngày càng rõ nét. Nhiều bộ, ngành phản ánh nhu cầu bổ sung các loại diện tích mới như phòng điều hành thông minh, trung tâm dữ liệu, phòng họp trực tuyến, không gian làm việc mở hay hạ tầng số phục vụ quản lý, điều hành.

Theo tổng hợp của Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), thực hiện Công văn số 1817/BTC-QLCS ngày 12/2/2026 về đánh giá việc triển khai Nghị định số 155/2025/NĐ-CP, đến ngày 16/3/2026, đã có 64/66 bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính. Trong đó, có 31 đơn vị đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Ảnh minh họa: H.T

Các kiến nghị tập trung vào nhiều nhóm vấn đề như: tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc phục vụ công tác các chức danh; diện tích sử dụng chung; diện tích chuyên dùng; diện tích công trình sự nghiệp; thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức và quy định chuyển tiếp đối với tài sản hiện có.

Một số địa phương như Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Bình cũng kiến nghị cho phép có lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, định mức đối với các trụ sở được tiếp nhận sau sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tránh phát sinh áp lực cải tạo, nâng cấp lớn trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đề nghị tăng tính linh hoạt trong bố trí diện tích làm việc đối với các chức danh đặc thù, chức danh kiêm nhiệm hoặc các lĩnh vực có yêu cầu chuyên môn riêng như giáo dục, khoa học công nghệ, kiểm toán, đối ngoại…

Dự kiến sửa đổi nhiều nội dung quan trọng

Từ các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP.

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự kiến sửa đổi Phụ lục I và Phụ lục II của Nghị định (quy định về diện tích làm việc của các chức danh tại trung ương, địa phương) nhằm bảo đảm đồng bộ với Quy định số 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng nghiên cứu bổ sung nguyên tắc xác định chức danh, chức vụ tương đương để làm căn cứ áp dụng tiêu chuẩn, định mức đối với các chức danh chưa được quy định cụ thể.

Đối với diện tích sử dụng chung, Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi khoản 2 Điều 6 theo hướng điều chỉnh diện tích sử dụng chung tối đa từ mức không quá 85% lên không quá 100% diện tích làm việc phục vụ công tác chức danh.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng dự kiến bổ sung nguyên tắc xác định diện tích sử dụng chung đối với trường hợp nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng bố trí trong một trụ sở làm việc hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Đáng chú ý, nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số cũng được nghiên cứu bổ sung như hạ tầng số, phòng điều hành thông minh, phòng trung tâm dữ liệu, không gian làm việc chung… vào danh mục diện tích sử dụng chung hoặc diện tích chuyên dùng.

Đối với diện tích chuyên dùng, Bộ Tài chính dự kiến bổ sung danh mục đối với phòng thí nghiệm, phòng lab chuyên sâu, kho lưu trữ chuyên dụng và một số không gian phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tiếp thu kiến nghị sửa đổi quy định liên quan đến nhà lưu trú công vụ phục vụ hoạt động điều động, luân chuyển, biệt phái nhằm phù hợp hơn với đặc thù hoạt động của một số ngành, lĩnh vực.

Hướng tới sử dụng tài sản công linh hoạt, hiệu quả

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định chuyển tiếp đối với các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã được đầu tư xây dựng trước khi Nghị định số 155/2025/NĐ-CP có hiệu lực.

Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến bổ sung quy định xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp đang chuẩn bị đầu tư, đang đầu tư hoặc đã đầu tư xây dựng, mua sắm, tiếp nhận, bố trí sử dụng trước ngày nghị định có hiệu lực thi hành.

Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm tránh gây xáo trộn lớn hoặc phát sinh thêm chi phí cải tạo, nâng cấp trong bối cảnh nhiều địa phương đang phải xử lý khối lượng lớn trụ sở dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp Phần mềm quản lý tài sản công. Trong đó, dự kiến tích hợp thông tin xử lý tài sản công, nhà đất dôi dư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để phục vụ khai thác, điều chuyển và sử dụng hiệu quả hơn.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2025/NĐ-CP không nhằm nới lỏng tiêu chuẩn, định mức một cách dàn trải, mà hướng tới tạo cơ chế linh hoạt hơn trong bố trí, sử dụng tài sản công phù hợp thực tiễn. Qua đó, vừa đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, hiện đại hóa quản trị công, vừa bảo đảm mục tiêu quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.
Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Trong bối cảnh tài sản số và tài sản mã hóa phát triển mạnh, cơ quan quản lý đang đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc minh bạch thông tin, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro được xem là nền tảng để phát triển thị trường tài chính số an toàn, bền vững.
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho rằng, việc tổ chức Moody's nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực" mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cho nền kinh tế, tạo niềm tin giúp doanh nghiệp nước ngoài tự tin hơn trong việc tiếp cận, mở rộng thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, mở ra cơ hội giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp trong nước khi huy động nguồn lực từ thị trường quốc tế.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Thuế trong giai đoạn 2026 - 2030, như tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt tối thiểu 20% GDP, bao quát các nguồn thu mới trong môi trường kinh doanh số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo tinh thần "thu thuế phải thu được lòng dân".
Giai đoạn 2022 - 2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị phối hợp từ cơ quan Công an, qua đó, góp phần phát hiện nhiều vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn và truy thu, truy hoàn, xử phạt hàng nghìn tỷ đồng. Theo Ban Kiểm tra thuế, việc tăng cường phối hợp giữa hai ngành là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế thất thu ngân sách.
(TBTCO) - Ngành Thuế ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước thời gian qua. Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, ngành Thuế đặt mục tiêu thu 14,6 triệu tỷ đồng, đóng góp gần 90% tổng nhiệm vụ thu ngân sách, với định hướng phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập.
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu, các chính sách về thuế, tài chính và cơ chế đặt hàng phải được thiết kế vượt trội để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, thu hút chuyên gia công nghệ chiến lược làm việc, cống hiến cho đất nước.
(TBTCO) - Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn và minh bạch. Theo các chuyên gia, xây dựng niềm tin số sẽ là chìa khóa để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thị trường tài chính hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
(TBTCO) - Ngày 12/5/2026, Bộ Tài chính phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm và Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ chủ trì hội nghị.
