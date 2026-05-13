Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì mặt bằng cao trên cả nước. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại Sơn La tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Cùng lúc, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Thanh Hóa tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi ở Đắk Lắk giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg, Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang. Theo đó, giá heo tại Đồng Nai tiếp tục giữ mức cao nhất cả nước là 71.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh duy trì giao dịch ở mức 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh và Vĩnh Long tiếp tục neo ở mức 69.000 đồng/kg. Các địa phương Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giữ mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì mặt bằng cao trên cả nước. Dù biến động không lớn, việc Sơn La và Thanh Hóa cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg cho thấy thị trường vẫn đang giữ xu hướng tích cực, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên./.