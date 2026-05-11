Thị trường

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

Sơn Thuận

15:39 | 11/05/2026
(TBTCO) - Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai chính thức triển khai kinh doanh xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 12/5. Theo kế hoạch, đến ngày 1/6/2026, 100% hệ thống cửa hàng của Petrolimex Gia Lai sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng E10 Ron 95-III.
Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai (Petrolimex Gia Lai) vừa có thông báo gửi khách hàng và đối tác liên quan đến việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Công thương và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về phát triển nhiên liệu sinh học, Petrolimex Gia Lai chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty, Chi nhánh Petrolimex Pleiku và khách hàng thương nhân phân phối, nhượng quyền thương mại theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Theo Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai, trong quý I/2026, tổng sản lượng xăng dầu xuất bán trực tiếp đạt 113.547 m3, tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 26% kế hoạch; trong đó kênh bán lẻ tiếp tục giữ vai trò chủ lực.
Một cửa hàng thuộc hệ thống của Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai.

Từ ngày 12/5/2026, Petrolimex Gia Lai bắt đầu triển khai bán xăng E10 Ron 95-III tại một số cửa hàng xăng dầu và hoàn tất chuyển đổi trên toàn hệ thống trước ngày 25/5/2026. Dự kiến từ ngày 1/6/2026, toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex Gia Lai sẽ chuyển sang kinh doanh xăng E10 Ron 95-III thay thế các mặt hàng xăng khoáng truyền thống.

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả, Petrolimex Gia Lai đã chủ động rà soát, vệ sinh hệ thống bồn bể, đường ống, trụ bơm; chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng nhiên liệu và đào tạo nhân sự phục vụ công tác triển khai.

Ngoài ra, Petrolimex Gia Lai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tư vấn trực tiếp nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về lợi ích, chất lượng và tính an toàn của xăng E10 Ron 95-III, qua đó tạo sự đồng thuận và khuyến khích sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Theo Sở Công thương tỉnh Gia Lai, trên địa bàn tỉnh các đơn vị kinh doanh xăng dầu đang hoàn tất các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, kho bể, hệ thống pha chế, chuẩn bị đầy đủ nguồn xăng nền và ethanol, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đưa xăng E10 vào kinh doanh trong tháng 5/2026...

Theo Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương tỉnh Gia Lai, đi đầu trong việc đưa xăng E10 ra thị trường có các đơn vị gồm Petrolimex Gia Lai với 113 cửa hàng trực thuộc công ty và chi nhánh Petrolimex Pleiku, khách hàng là thương nhân phân phối, thương nhân nhận quyền.

Ngoài ra, Chi nhánh Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Gia Lai cũng thực hiện chuyển đổi 2 cột đo và 1 ngăn chứa xăng RON95-III thành xăng E10 RON95-III và đang cung cấp song song cùng các mặt hàng kinh doanh như xăng E5 RON92-II; dầu DO 0,05S-II; dầu DO 0,001S-V; dầu nhớt các loại tại 7 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc chi nhánh.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối kinh doanh xăng dầu chủ động bảo đảm nguồn cung xăng sinh học E10, tổ chức triển khai trong toàn hệ thống. Đồng thời, các thương nhân đầu mối, phân phối kinh doanh xăng dầu xây dựng và tổ chức thực hiện phương án cung ứng, phân phối xăng E10 phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm không gián đoạn nguồn hàng; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của các cửa hàng bán lẻ đối với E10 theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Xây dựng tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh từng bước chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 theo lộ trình.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Công thương, các địa phương đề xuất áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về phí, lệ phí, tiền thuê đất, hỗ trợ đầu tư hạ tầng… nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các dự án chế biến nhiên liệu sinh học, kho chứa, pha chế, phối trộn xăng E10./.

