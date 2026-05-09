Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Giá bạc trong nước hôm nay đã tiệm cận mốc gần 84 triệu đồng/kg. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 9/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.037.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.131.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.031.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.131.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.037.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.573.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 80.986.464 đồng/lượng (mua vào) và 83.493.125 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.548.000 đồng/lượng (mua vào) và 3037.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 9/5/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục nối dài chuỗi tăng mạnh. Tại thời điểm 8h50 sáng ngày 9/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 80,3474 USD/ounce, tăng 2,35% so với hôm qua.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng tăng lên 81,85 USD/ounce, cao hơn 1,67 USD/ounce so với phiên liền trước, tương ứng mức tăng 2,08%.

Đây là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của bạc trong tuần này. Việc giá bạc tiến sát ngưỡng 81 USD/ounce cho thấy dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ với nhóm kim loại quý sau giai đoạn điều chỉnh.

Dù bật tăng trở lại, giá bạc hiện vẫn thấp hơn 15% so với thời điểm xung đột bùng phát. Việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đã khiến giá năng lượng tăng vọt, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể phải nâng lãi suất.

Chuyên gia phân tích cao cấp của FX Empire, cho rằng giá bạc đã bứt phá khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đi xuống. Theo đó, giới đầu tư hiện tập trung vào khả năng kim loại quý này có thể vượt đỉnh ngày 17/4 quanh mức 83,5 USD/ounce.

Giới phân tích cũng nhận định, khả năng bạc bứt phá ngay qua mốc này trong ngắn hạn chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm, giá bạc có thể được hỗ trợ thêm.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm được xem là chỉ báo quan trọng đối với xu hướng của bạc. Khi lợi suất tiến gần hoặc giảm xuống dưới mốc 4,3%, bạc sẽ hưởng lợi do đây là tài sản không sinh lãi. Trong trường hợp điều chỉnh giảm, vùng hỗ trợ gần nhất của bạc được xác định quanh mốc 76,95 USD/ounce, tương ứng đường EMA 50 ngày. Các vùng hỗ trợ tiếp theo nằm tại 75 USD và 70 USD/ounce.

Mốc 70 USD nhiều khả năng sẽ đóng vai trò nền hỗ trợ quan trọng của thị trường. Về dài hạn, bạc vẫn được đánh giá là đang trong giai đoạn tích lũy, với biên độ dao động trong khoảng 70 - 90 USD/ounce./.