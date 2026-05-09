Thị trường

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

09:39 | 09/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/5) tiếp đà tăng mạnh. Hiện giá bạc trong nước đã tiệm cận mốc gần 84 triệu đồng/kg, trong khi giá bạc thế giới tiến sát mốc 81 USD/ounce do lo ngại địa chính trị và áp lực lạm phát gia tăng.
aa
Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh
Giá bạc trong nước hôm nay đã tiệm cận mốc gần 84 triệu đồng/kg. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 9/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.037.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.131.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.031.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.131.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.037.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.573.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 80.986.464 đồng/lượng (mua vào) và 83.493.125 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.548.000 đồng/lượng (mua vào) và 3037.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 9/5/2026:

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục nối dài chuỗi tăng mạnh. Tại thời điểm 8h50 sáng ngày 9/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 80,3474 USD/ounce, tăng 2,35% so với hôm qua.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng tăng lên 81,85 USD/ounce, cao hơn 1,67 USD/ounce so với phiên liền trước, tương ứng mức tăng 2,08%.

Đây là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của bạc trong tuần này. Việc giá bạc tiến sát ngưỡng 81 USD/ounce cho thấy dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ với nhóm kim loại quý sau giai đoạn điều chỉnh.

Dù bật tăng trở lại, giá bạc hiện vẫn thấp hơn 15% so với thời điểm xung đột bùng phát. Việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đã khiến giá năng lượng tăng vọt, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể phải nâng lãi suất.

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Chuyên gia phân tích cao cấp của FX Empire, cho rằng giá bạc đã bứt phá khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đi xuống. Theo đó, giới đầu tư hiện tập trung vào khả năng kim loại quý này có thể vượt đỉnh ngày 17/4 quanh mức 83,5 USD/ounce.

Giới phân tích cũng nhận định, khả năng bạc bứt phá ngay qua mốc này trong ngắn hạn chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm, giá bạc có thể được hỗ trợ thêm.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm được xem là chỉ báo quan trọng đối với xu hướng của bạc. Khi lợi suất tiến gần hoặc giảm xuống dưới mốc 4,3%, bạc sẽ hưởng lợi do đây là tài sản không sinh lãi. Trong trường hợp điều chỉnh giảm, vùng hỗ trợ gần nhất của bạc được xác định quanh mốc 76,95 USD/ounce, tương ứng đường EMA 50 ngày. Các vùng hỗ trợ tiếp theo nằm tại 75 USD và 70 USD/ounce.

Mốc 70 USD nhiều khả năng sẽ đóng vai trò nền hỗ trợ quan trọng của thị trường. Về dài hạn, bạc vẫn được đánh giá là đang trong giai đoạn tích lũy, với biên độ dao động trong khoảng 70 - 90 USD/ounce./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc thế giới giá bạc giao ngay giá bạc trong nước

Bài liên quan

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Ngày 7/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Ngày 7/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Ngày 6/5: Giá bạc tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh

Ngày 6/5: Giá bạc tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh

Dành cho bạn

Ngày 9/5 Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 9/5 Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 9/5: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/5: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch MBV

Thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch MBV

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

Đọc thêm

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

(TBTCO) - Lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại Tây Phi tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá ca cao, đưa mặt hàng này nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 344,17 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 344,17 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%; nhập khẩu tăng 28,7%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD.
Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay (8/5) tiếp đà khởi sắc. Theo đó, giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh, trong khi tại Nhật Bản và Thái Lan đi ngang. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Ngày 8/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 8/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá lúa hôm nay (8/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 200 đồng/kg…. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam biến động trái chiều so với đầu tuần.
Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục dịch chuyển bởi biến động địa chính trị và xu hướng tiêu dùng mới, thị trường Halal đang nổi lên như một “mỏ vàng” cho ngành nông sản, thực phẩm Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau cơ hội trị giá hàng nghìn tỷ USD là áp lực chuyển đổi mạnh mẽ về tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng và tư duy quản trị doanh nghiệp.
Khẩn trương tháo nút thắt kiểm nghiệm cho sầu riêng xuất khẩu

Khẩn trương tháo nút thắt kiểm nghiệm cho sầu riêng xuất khẩu

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị chuyên môn trực thuộc bộ, cùng các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, đề nghị tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.
Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 125.556 tỷ đồng

Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 125.556 tỷ đồng

Chi trả quyền lợi bảo hiểm: Thước đo thật sự của niềm tin trong ngành bảo hiểm nhân thọ

Chi trả quyền lợi bảo hiểm: Thước đo thật sự của niềm tin trong ngành bảo hiểm nhân thọ

Đà Nẵng cần cơ chế mạnh để hút đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế

Đà Nẵng cần cơ chế mạnh để hút đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

Chứng khoán MBS dự báo áp lực lên tỷ giá quý II/2026, mức biến động quanh 26.350 - 26.700 đồng

Chứng khoán MBS dự báo áp lực lên tỷ giá quý II/2026, mức biến động quanh 26.350 - 26.700 đồng

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ