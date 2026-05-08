Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Văn Nam

12:13 | 08/05/2026
(TBTCO) - Lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại Tây Phi tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá ca cao, đưa mặt hàng này nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), ca cao gây sự chú ý cho giới đầu tư trong nước và quốc tế trong phiên hôm qua khi đi ngược xu hướng của toàn thị trường, kéo dài đà tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp khi lo ngại về nguồn cung niên vụ 2026-2027 tại Tây Phi ngày càng lớn.

Kết thúc phiên giao dịch, giá ca cao kỳ hạn tháng 7 tăng hơn 7%, lên mức 4.427 USD/tấn. Chỉ trong 8 phiên gần nhất, mặt hàng này đã tăng tới 34,3% - một trong những nhịp tăng mạnh nhất kể từ đầu năm.

Thị trường hiện đang chịu tác động đồng thời từ rủi ro địa chính trị, chi phí đầu vào leo thang và triển vọng thời tiết kém thuận lợi tại Tây Phi.

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Ảnh: TL.

Việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa đã khiến chi phí năng lượng và vận tải tăng mạnh, kéo theo giá phân bón đi lên và gây áp lực lên chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới các quốc gia sản xuất ca cao lớn tại Tây Phi, đặc biệt là Bờ Biển Ngà - nước sản xuất ca cao lớn nhất thế giới. Giá vật tư nông nghiệp leo thang cùng những gián đoạn trong nguồn cung phân bón đang tạo thêm áp lực lên hoạt động canh tác ca cao tại khu vực này.

Bên cạnh đó, nguy cơ El Niño quay trở lại sớm nhất từ tháng tới cũng khiến thị trường lo ngại về triển vọng sản lượng niên vụ tới. Dù ảnh hưởng rõ rệt có thể chỉ xuất hiện từ vụ chính năm 2027, nhưng thị trường đã bắt đầu phản ứng từ khá sớm.

Tại Tây Phi, diễn biến thời tiết kém thuận lợi đang ảnh hưởng tới quá trình phát triển của cây ca cao, đặc biệt trong giai đoạn hình thành trái non (cherelle). Trong khi đó, lượng ca cao cập cảng tại Bờ Biển Ngà tiếp tục ở mức thấp, cho thấy vụ phụ đang không còn tạo được nhiều kỳ vọng về khả năng bổ sung nguồn cung trong ngắn hạn.

Sau giai đoạn giá phân bón tăng mạnh hậu xung đột Nga - Ukraine cùng thời tiết bất lợi kéo dài, sản lượng ca cao Tây Phi đã giảm đáng kể trong hai năm gần đây và từng đẩy giá lên mức kỷ lục lịch sử. Trong bối cảnh hiện tại, thị trường đang bắt đầu quay trở lại với câu chuyện thiếu hụt nguồn cung.

Ngoài các yếu tố cơ bản, hoạt động đầu cơ cũng góp phần khiến giá biến động mạnh hơn. Báo cáo Cam kết giao dịch (COT) mới nhất cho thấy các quỹ đầu tư đang nắm giữ vị thế bán ròng đối với ca cao New York ở mức cao nhất hơn 3 năm, lên tới gần 19.900 hợp đồng.

Khi giá tăng mạnh, áp lực mua bù trạng thái bán có thể khiến đà tăng tiếp tục được khuếch đại trong ngắn hạn. Điều này cũng khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với các thông tin bất lợi liên quan tới thời tiết và nguồn cung trong thời gian tới./.

Văn Nam
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (8/5) ghi nhận đà tăng không ngừng nghỉ sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và dòng tiền quay lại kim loại quý.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%; nhập khẩu tăng 28,7%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD.
Giá cao su thế giới hôm nay (8/5) tiếp đà khởi sắc. Theo đó, giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh, trong khi tại Nhật Bản và Thái Lan đi ngang. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Giá lúa hôm nay (8/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 200 đồng/kg…. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam biến động trái chiều so với đầu tuần.
Giá heo hơi hôm nay (8/5) tăng tại nhiều địa phương khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam tiếp tục duy trì ổn định với Đồng Nai giữ mức cao nhất cả nước là 70.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục dịch chuyển bởi biến động địa chính trị và xu hướng tiêu dùng mới, thị trường Halal đang nổi lên như một "mỏ vàng" cho ngành nông sản, thực phẩm Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau cơ hội trị giá hàng nghìn tỷ USD là áp lực chuyển đổi mạnh mẽ về tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng và tư duy quản trị doanh nghiệp.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị chuyên môn trực thuộc bộ, cùng các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, đề nghị tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
