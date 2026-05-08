Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), ca cao gây sự chú ý cho giới đầu tư trong nước và quốc tế trong phiên hôm qua khi đi ngược xu hướng của toàn thị trường, kéo dài đà tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp khi lo ngại về nguồn cung niên vụ 2026-2027 tại Tây Phi ngày càng lớn.

Kết thúc phiên giao dịch, giá ca cao kỳ hạn tháng 7 tăng hơn 7%, lên mức 4.427 USD/tấn. Chỉ trong 8 phiên gần nhất, mặt hàng này đã tăng tới 34,3% - một trong những nhịp tăng mạnh nhất kể từ đầu năm.

Thị trường hiện đang chịu tác động đồng thời từ rủi ro địa chính trị, chi phí đầu vào leo thang và triển vọng thời tiết kém thuận lợi tại Tây Phi.

Việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa đã khiến chi phí năng lượng và vận tải tăng mạnh, kéo theo giá phân bón đi lên và gây áp lực lên chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới các quốc gia sản xuất ca cao lớn tại Tây Phi, đặc biệt là Bờ Biển Ngà - nước sản xuất ca cao lớn nhất thế giới. Giá vật tư nông nghiệp leo thang cùng những gián đoạn trong nguồn cung phân bón đang tạo thêm áp lực lên hoạt động canh tác ca cao tại khu vực này.

Bên cạnh đó, nguy cơ El Niño quay trở lại sớm nhất từ tháng tới cũng khiến thị trường lo ngại về triển vọng sản lượng niên vụ tới. Dù ảnh hưởng rõ rệt có thể chỉ xuất hiện từ vụ chính năm 2027, nhưng thị trường đã bắt đầu phản ứng từ khá sớm.

Tại Tây Phi, diễn biến thời tiết kém thuận lợi đang ảnh hưởng tới quá trình phát triển của cây ca cao, đặc biệt trong giai đoạn hình thành trái non (cherelle). Trong khi đó, lượng ca cao cập cảng tại Bờ Biển Ngà tiếp tục ở mức thấp, cho thấy vụ phụ đang không còn tạo được nhiều kỳ vọng về khả năng bổ sung nguồn cung trong ngắn hạn.

Sau giai đoạn giá phân bón tăng mạnh hậu xung đột Nga - Ukraine cùng thời tiết bất lợi kéo dài, sản lượng ca cao Tây Phi đã giảm đáng kể trong hai năm gần đây và từng đẩy giá lên mức kỷ lục lịch sử. Trong bối cảnh hiện tại, thị trường đang bắt đầu quay trở lại với câu chuyện thiếu hụt nguồn cung.

Ngoài các yếu tố cơ bản, hoạt động đầu cơ cũng góp phần khiến giá biến động mạnh hơn. Báo cáo Cam kết giao dịch (COT) mới nhất cho thấy các quỹ đầu tư đang nắm giữ vị thế bán ròng đối với ca cao New York ở mức cao nhất hơn 3 năm, lên tới gần 19.900 hợp đồng.

Khi giá tăng mạnh, áp lực mua bù trạng thái bán có thể khiến đà tăng tiếp tục được khuếch đại trong ngắn hạn. Điều này cũng khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với các thông tin bất lợi liên quan tới thời tiết và nguồn cung trong thời gian tới./.