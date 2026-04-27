Thị trường

Sức nóng Trung Đông tạo hiệu ứng domino, lan từ dầu thô sang cà phê

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
12:34 | 27/04/2026
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang trong tuần qua, trở thành lực đẩy chính khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. Diễn biến này không chỉ làm gia tăng rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu mà còn kéo theo áp lực chi phí, qua đó hỗ trợ đà tăng của nhiều mặt hàng nguyên liệu, trong đó có cà phê.
Giá 4 trên 5 mặt hàng năng lượng tăng sốc

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), năng lượng tiếp tục là tâm điểm của giới đầu tư trong nước và quốc tế trong tuần qua khi chỉ số giá của nhóm tăng vọt gần 13% lên 4.390 điểm. Chốt tuần, giá của 4 trên 5 mặt hàng, nổi bật là hai mặt hàng dầu thô đồng loạt tăng sốc 14-16%. Nguyên nhân xuất phát từ diễn biến nóng tại Trung Đông.

Đà tăng hình thành ngay từ phiên mở cửa tuần khi quan hệ Mỹ - Iran gia tăng căng thẳng. Dù tuyên bố mở cửa trở lại eo biển Hormuz từ Tehran từng kéo giá dầu xuống mức thấp nhất hơn một tháng, nhưng các cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn từ cả hai phía đã nhanh chóng đảo chiều thị trường, khiến giá dầu bật tăng trở lại ngay trong phiên 20/4.

Căng thẳng leo thang tiếp tục làm suy yếu triển vọng nối lại đàm phán giữa hai bên. Khả năng diễn ra vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan bị đặt dấu hỏi, đặc biệt sau khi Nhà Trắng hoãn chuyến thăm Islamabad của Phó Tổng thống JD Vance trong phiên 21/4, còn Tehran bác bỏ các nỗ lực nối lại đối thoại.

Sức nóng Trung Đông tạo hiệu ứng domino, lan từ dầu thô sang cà phê
Dự trữ xăng dầu tại Mỹ.

Cho tới cuối tuần, tiến trình đàm phán vẫn rơi vào bế tắc khi cả hai bên duy trì phong tỏa eo Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch của năng lượng toàn cầu. Washington cho biết đang chờ phản hồi từ Tehran, trong khi Iran khẳng định sẽ không nối lại đàm phán nếu các biện pháp phong tỏa cảng vẫn còn hiệu lực.

Trong nước, giá xăng dầu bán lẻ trong hai kỳ điều hành ngày 21 và 23/4 được điều chỉnh giảm ở cả 4 mặt hàng. Đáng chú ý, giá dầu diesel đã giảm xuống dưới 27.000 đồng/lít sau 5 lần điều chỉnh liên tiếp. Riêng trong tuần, giá giảm hơn 4.300 đồng/lít (gần 14%) - mức giảm mạnh nhất trong nhóm. Tính từ đầu tháng 4, giá dầu diesel đã giảm hơn 18.000 đồng/lít (gần 40,4%), xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng.

Đóng cửa phiên 24/4, giá dầu Brent lên mức cao kỷ lục trong hơn hai tuần ở mức 105,33 USD/thùng, tăng khoảng 16,54%; giá dầu WTI chốt ở 94,4 USD/thùng, tăng 14,3% so với tuần trước.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng góp phần củng cố đà tăng. Theo dữ liệu của EIA, trong tuần kết thúc ngày 17/4, tồn kho xăng của Mỹ giảm tuần thứ 10 liên tiếp xuống 4,57 triệu thùng; tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm tuần thứ 4 liên tiếp, còn gần 3,43 triệu thùng - mức giảm sâu nhất kể từ đầu tháng 3.

Cùng với việc sản xuất nhiên liệu gia tăng, các số liệu này đang củng cố kỳ vọng về nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ - quốc gia tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới trong bối cảnh mùa cao điểm đi lại sắp bắt đầu từ cuối tháng 5.

Nguồn cung thắt chặt khiến thị trường cà phê rung lắc

Căng thẳng tại Trung Đông không chỉ tác động lên thị trường năng lượng mà còn lan sang thị trường cà phê, khi cả Arabica và Robusta đều ghi nhận một tuần tăng giá mạnh. Đà tăng được thúc đẩy bởi rủi ro địa chính trị cùng với tình trạng nguồn cung toàn cầu tiếp tục thắt chặt, dù phần nào bị kìm hãm bởi triển vọng nguồn cung cải thiện khi Brazil bước vào vụ thu hoạch.

Trên thị trường kỳ hạn, giá cà phê Arabica giao tháng 7 tăng 3,75%, lên 6.501,4 USD/tấn; cà phê Robusta cùng kỳ hạn tăng hơn 6,7%, lên 3.483 USD/tấn.

Việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng mà còn đẩy giá năng lượng tăng mạnh, qua đó gia tăng áp lực lạm phát chi phí và hỗ trợ mặt bằng giá các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp và nông sản.

Sức nóng Trung Đông tạo hiệu ứng domino, lan từ dầu thô sang cà phê
Giá cà phê nội địa Việt Nam.

Về cung - cầu, thị trường tiếp tục chịu tác động từ sự suy giảm xuất khẩu của Brazil. Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Tiên tiến về Kinh tế Ứng dụng (Cepea) Brazil dự báo xuất khẩu cà phê của nước này trong niên vụ 2025 - 2026 có thể xuống mức thấp nhất 8 năm, kể từ niên vụ 2017 - 2018.

Dữ liệu thực tế đang củng cố nhận định này. Theo Cecafé, trong 9 tháng đầu niên vụ (từ tháng 7/2025 đến tháng 3/2026), Brazil chỉ xuất khẩu 29,09 triệu bao, giảm 21,2% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất ghi nhận kể từ niên vụ 2022 - 2023.

Nguồn cung suy giảm cũng kéo theo tồn kho tại các thị trường tiêu thụ giảm mạnh. Tồn kho Arabica đạt chuẩn tại ICE hiện chỉ còn khoảng 518.500 bao (loại 60kg), giảm 4,2% so với tháng trước và giảm tới 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, cà phê Brazil hiện chỉ chiếm hơn 4% trong tổng lượng tồn kho này, giảm sâu so với mức 58,4% của cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu khi nhiều tổ chức dự báo sản lượng Brazil niên vụ 2026 - 2027 sẽ khả quan. Hoạt động thu hoạch Robusta đã bắt đầu từ tháng 4, trong khi Arabica sẽ bước vào cao điểm từ tháng 5.

Tại thị trường nội địa, tuần qua, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên tăng theo xu hướng thế giới, dao động quanh mốc 88.000 đồng/kg, tăng 2.900 đồng/kg so với tuần trước. Tuy nhiên, giao dịch nội địa vẫn trầm lắng do nhu cầu bán ra chậm lại trước kỳ nghỉ lễ, trong khi điều kiện thời tiết thuận lợi với các trận mưa lớn đang hỗ trợ tích cực cho cây trồng.

Văn Nam
Từ khóa:
giá dầu thô Tăng sốc giá dầu Vận tải huyết mạch Mặt hàng năng lượng nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu công nghiệp

Dành cho bạn

Đọc thêm

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

