Xã hội

Kích cầu tiêu dùng: Không chỉ giảm giá mà cần tạo động lực mua sắm mới

Nguyên Phương

Nguyên Phương

15:55 | 10/06/2026
(TBTCO) - Khuyến mại đang "nóng" cùng mùa hè, nhưng giảm giá không còn là lời giải duy nhất để kích cầu tiêu dùng. Doanh nghiệp bán lẻ ngày càng chú trọng trải nghiệm mua sắm, chuyển đổi số và mở rộng hệ sinh thái thương mại hiện đại để giữ chân khách hàng.
aa

Cuộc đua giảm giá mùa hè

Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, nhiều nhà bán lẻ lớn đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mại quy mô lớn nhằm kích thích nhu cầu mua sắm mùa hè.

Nổi bật là chương trình “Lễ hội mùa hè - Sale nhiệt thả ga” của Saigon Co.op triển khai trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers và các kênh trực tuyến. Hàng nghìn sản phẩm được giảm giá tới 50%, tập trung vào các nhóm hàng có nhu cầu cao trong mùa nắng nóng như nước giải khát, nước bù khoáng, kem, thực phẩm tươi sống, trái cây, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đồ dùng gia đình.

Kích cầu tiêu dùng: Không chỉ giảm giá mà cần tạo động lực mua sắm mới
Những chương trình giảm giá liên tục cho thấy doanh nghiệp bán lẻ đang nỗ lực kích thích nhu cầu mua sắm. Ảnh: Đức Thanh

Tại Hà Nội, hệ thống Lotte Mart cũng triển khai chương trình “Hè cuồng nhiệt giá cuồng sale” với hàng loạt sản phẩm giảm giá đến 50%, kết hợp các chính sách ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên. Trong khi đó, hệ thống GO! giảm giá hàng nghìn mặt hàng thiết yếu từ thực phẩm tươi sống, rau xanh, sữa chua đến đồ uống và thực phẩm đông lạnh.

Trên môi trường số, cuộc đua kích cầu cũng diễn ra không kém phần sôi động. Dịp siêu sale 6/6, Lazada tung ra hàng loạt voucher giá trị lớn, miễn phí vận chuyển, chính sách đổi trả kéo dài 30 ngày và chương trình ưu đãi cho hàng nghìn thương hiệu trong nước và quốc tế. Đặc biệt, việc tích hợp các gian hàng TMALL và Gmarket giúp người tiêu dùng tiếp cận nguồn hàng chính hãng từ Trung Quốc và Hàn Quốc với mức giá cạnh tranh hơn.

Những chương trình giảm giá liên tục cho thấy doanh nghiệp bán lẻ đang nỗ lực kích thích nhu cầu mua sắm trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu.

Kích cầu phải gắn với phát triển thị trường nội địa

Tuy nhiên, theo các chuyên gia bán lẻ, giảm giá chỉ là giải pháp ngắn hạn. Điều người tiêu dùng hiện nay quan tâm không chỉ là mức giá thấp mà còn là chất lượng hàng hóa, sự tiện lợi, trải nghiệm mua sắm và các giá trị gia tăng đi kèm.

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan cho hay, doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận trong kích cầu tiêu dùng. Thay vì chỉ tập trung vào các chương trình giảm giá, các điểm bán cần trở thành không gian trải nghiệm, kết hợp mua sắm với văn hóa, giải trí và các hoạt động cộng đồng để tạo sức hút mới.

Theo giới chuyên gia, kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn mới cần được thực hiện đồng thời trên cả hai mặt trận: bán lẻ trực tiếp và bán lẻ trực tuyến. Được biết, Bộ Công thương đang sửa đổi các quy định liên quan đến hoạt động khuyến mại theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Chính phủ xác định thị trường trong nước là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, việc kích cầu tiêu dùng đang được đặt trong một chiến lược dài hạn hơn.

Theo Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và kích cầu tiêu dùng, mục tiêu không chỉ là gia tăng sức mua trước mắt mà còn phát triển mạnh thị trường nội địa, gắn sản xuất với tiêu dùng và nâng cao năng lực hấp thụ hàng hóa của nền kinh tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Công thương đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về hạ tầng thương mại, logistics và xúc tiến tiêu dùng.

Một trong những hướng đi đáng chú ý là phát triển các trung tâm outlet gắn với du lịch và nghỉ dưỡng. Theo kế hoạch, đến năm 2030 sẽ hình thành ít nhất 5 trung tâm outlet quy mô lớn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang; đồng thời nghiên cứu cơ chế hoàn thuế tại chỗ cho khách quốc tế tại các cửa hàng miễn thuế nội đô theo mô hình nhiều nước đang áp dụng. Mô hình này không chỉ giúp tiêu thụ hàng hóa mà còn tạo thêm điểm đến mua sắm cho khách du lịch trong và ngoài nước...

Một trong những động lực quan trọng nhất của tiêu dùng hiện nay là thương mại điện tử. Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã đạt khoảng 31 tỷ USD, tương đương khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Như vậy, thương mại điện tử không còn là kênh bán hàng bổ trợ mà đã trở thành cấu phần quan trọng của hệ thống thương mại hiện đại.

Nguyên Phương
Từ khóa:
kích cầu tiêu dùng động lực mua sắm giảm giá doanh nghiệp bán lẻ trải nghiệm mua sắm

Bài liên quan

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Kích cầu tiêu dùng mùa du lịch hè 2026: Cuộc đua làm mới trải nghiệm và giữ chân du khách

Kích cầu tiêu dùng mùa du lịch hè 2026: Cuộc đua làm mới trải nghiệm và giữ chân du khách

Tín hiệu sáng từ nhóm doanh nghiệp bán lẻ

Tín hiệu sáng từ nhóm doanh nghiệp bán lẻ

Dành cho bạn

Ngành Thuế Đắk Lắk siết chống thất thu trong lĩnh vực nông sản và hóa đơn điện tử

Ngành Thuế Đắk Lắk siết chống thất thu trong lĩnh vực nông sản và hóa đơn điện tử

ASEAN hướng tới vai trò kiến tạo các xu thế toàn cầu

ASEAN hướng tới vai trò kiến tạo các xu thế toàn cầu

Tín hiệu tích cực từ tỷ giá

Tín hiệu tích cực từ tỷ giá

Cẩn trọng bài toán dòng tiền khi “tay ngang” đầu tư chứng khoán

Cẩn trọng bài toán dòng tiền khi “tay ngang” đầu tư chứng khoán

Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ với Việt Nam và ASEAN

Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ với Việt Nam và ASEAN

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự tử tế là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự tử tế là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh

(TBTCO) - Sáng 10/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
“Chiến dịch 500 ngày đêm” đã quy tập được hơn 1.100 hài cốt liệt sĩ

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đã quy tập được hơn 1.100 hài cốt liệt sĩ

(TBTCO) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ và 2 mộ liệt sĩ tập thể.
500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước.
Tiêu dùng nội địa tăng mạnh, điểm sáng trong bức tranh kinh tế

Tiêu dùng nội địa tăng mạnh, điểm sáng trong bức tranh kinh tế

(TBTCO) - Con số tăng trưởng 11,2% của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy, tiêu dùng trong nước tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam. Đà tăng này cho thấy sức mua của người dân cải thiện và phản ánh sự phục hồi của các lĩnh vực, góp phần tạo thêm đơn hàng, việc làm và thu nhập cho người lao động.
Nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển

Nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển

(TBTCO) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp hội phải lấy người nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực trong mọi hoạt động; hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến.
Doanh nghiệp chung tay phủ xanh rừng phòng hộ Dầu Tiếng, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước

Doanh nghiệp chung tay phủ xanh rừng phòng hộ Dầu Tiếng, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước

(TBTCO) - Ngày 6/6, dự án TreeBank tổ chức “Ngày hội Doanh nghiệp Trồng cây 2026” tại khu vực rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), thu hút hơn 120 đại diện doanh nghiệp, tổ chức tham gia. Sự kiện không chỉ đánh dấu khởi đầu mùa trồng rừng năm 2026 mà còn là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa các cam kết phát triển bền vững (ESG), góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng đầu nguồn và bảo vệ an ninh nguồn nước cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Thị trường carbon bước vào cuộc chơi mới: Chất lượng, đầu tư dài hạn và lợi ích xanh lên ngôi

Thị trường carbon bước vào cuộc chơi mới: Chất lượng, đầu tư dài hạn và lợi ích xanh lên ngôi

Doanh thu từ các công cụ định giá carbon toàn cầu đã vượt 107 tỷ USD trong năm 2025, trong khi thị trường tín chỉ carbon đang chuyển mạnh từ cuộc đua số lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng. Ba xu hướng lớn gồm ưu tiên tín chỉ chất lượng cao, dịch chuyển sang đầu tư dài hạn và đề cao các giá trị môi trường - xã hội đang định hình tương lai thị trường carbon toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội mới cho tín chỉ carbon rừng của Việt Nam.
Gần 600 đại biểu đại diện hơn 10 triệu nông dân cả nước dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Gần 600 đại biểu đại diện hơn 10 triệu nông dân cả nước dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

(TBTCO) - Sáng 7/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc phiên làm việc đầu tiên với sự tham dự của gần 600 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trên cả nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

ASEAN tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

ASEAN tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

Trái phiếu PPP - mảnh ghép còn thiếu của vốn hạ tầng

Trái phiếu PPP - mảnh ghép còn thiếu của vốn hạ tầng

Kích cầu tiêu dùng: Không chỉ giảm giá mà cần tạo động lực mua sắm mới

Kích cầu tiêu dùng: Không chỉ giảm giá mà cần tạo động lực mua sắm mới

Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng mạnh, tạo lực đẩy cho tăng trưởng ngành

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng mạnh, tạo lực đẩy cho tăng trưởng ngành

Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 trao 23 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc

Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 trao 23 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc

Igloo hợp tác với Chubb Life mở rộng sang mảng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và Indonesia

Igloo hợp tác với Chubb Life mở rộng sang mảng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và Indonesia

Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ

Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ

Hợp tác tài chính Việt Nam - Lào: Từ nền tảng vững chắc đến chiến lược tầm cao mới

Hợp tác tài chính Việt Nam - Lào: Từ nền tảng vững chắc đến chiến lược tầm cao mới

Điều hành kinh tế bám sát thực tiễn địa phương và doanh nghiệp

Điều hành kinh tế bám sát thực tiễn địa phương và doanh nghiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"