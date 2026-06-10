Kích cầu tiêu dùng: Không chỉ giảm giá mà cần tạo động lực mua sắm mới

Cuộc đua giảm giá mùa hè

Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, nhiều nhà bán lẻ lớn đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mại quy mô lớn nhằm kích thích nhu cầu mua sắm mùa hè.

Nổi bật là chương trình “Lễ hội mùa hè - Sale nhiệt thả ga” của Saigon Co.op triển khai trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers và các kênh trực tuyến. Hàng nghìn sản phẩm được giảm giá tới 50%, tập trung vào các nhóm hàng có nhu cầu cao trong mùa nắng nóng như nước giải khát, nước bù khoáng, kem, thực phẩm tươi sống, trái cây, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đồ dùng gia đình.

Những chương trình giảm giá liên tục cho thấy doanh nghiệp bán lẻ đang nỗ lực kích thích nhu cầu mua sắm. Ảnh: Đức Thanh

Tại Hà Nội, hệ thống Lotte Mart cũng triển khai chương trình “Hè cuồng nhiệt giá cuồng sale” với hàng loạt sản phẩm giảm giá đến 50%, kết hợp các chính sách ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên. Trong khi đó, hệ thống GO! giảm giá hàng nghìn mặt hàng thiết yếu từ thực phẩm tươi sống, rau xanh, sữa chua đến đồ uống và thực phẩm đông lạnh.

Trên môi trường số, cuộc đua kích cầu cũng diễn ra không kém phần sôi động. Dịp siêu sale 6/6, Lazada tung ra hàng loạt voucher giá trị lớn, miễn phí vận chuyển, chính sách đổi trả kéo dài 30 ngày và chương trình ưu đãi cho hàng nghìn thương hiệu trong nước và quốc tế. Đặc biệt, việc tích hợp các gian hàng TMALL và Gmarket giúp người tiêu dùng tiếp cận nguồn hàng chính hãng từ Trung Quốc và Hàn Quốc với mức giá cạnh tranh hơn.

Những chương trình giảm giá liên tục cho thấy doanh nghiệp bán lẻ đang nỗ lực kích thích nhu cầu mua sắm trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu.

Kích cầu phải gắn với phát triển thị trường nội địa

Tuy nhiên, theo các chuyên gia bán lẻ, giảm giá chỉ là giải pháp ngắn hạn. Điều người tiêu dùng hiện nay quan tâm không chỉ là mức giá thấp mà còn là chất lượng hàng hóa, sự tiện lợi, trải nghiệm mua sắm và các giá trị gia tăng đi kèm.

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan cho hay, doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận trong kích cầu tiêu dùng. Thay vì chỉ tập trung vào các chương trình giảm giá, các điểm bán cần trở thành không gian trải nghiệm, kết hợp mua sắm với văn hóa, giải trí và các hoạt động cộng đồng để tạo sức hút mới.

Theo giới chuyên gia, kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn mới cần được thực hiện đồng thời trên cả hai mặt trận: bán lẻ trực tiếp và bán lẻ trực tuyến. Được biết, Bộ Công thương đang sửa đổi các quy định liên quan đến hoạt động khuyến mại theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Chính phủ xác định thị trường trong nước là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, việc kích cầu tiêu dùng đang được đặt trong một chiến lược dài hạn hơn.

Theo Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và kích cầu tiêu dùng, mục tiêu không chỉ là gia tăng sức mua trước mắt mà còn phát triển mạnh thị trường nội địa, gắn sản xuất với tiêu dùng và nâng cao năng lực hấp thụ hàng hóa của nền kinh tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Công thương đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về hạ tầng thương mại, logistics và xúc tiến tiêu dùng.

Một trong những hướng đi đáng chú ý là phát triển các trung tâm outlet gắn với du lịch và nghỉ dưỡng. Theo kế hoạch, đến năm 2030 sẽ hình thành ít nhất 5 trung tâm outlet quy mô lớn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang; đồng thời nghiên cứu cơ chế hoàn thuế tại chỗ cho khách quốc tế tại các cửa hàng miễn thuế nội đô theo mô hình nhiều nước đang áp dụng. Mô hình này không chỉ giúp tiêu thụ hàng hóa mà còn tạo thêm điểm đến mua sắm cho khách du lịch trong và ngoài nước...

Một trong những động lực quan trọng nhất của tiêu dùng hiện nay là thương mại điện tử. Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã đạt khoảng 31 tỷ USD, tương đương khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Như vậy, thương mại điện tử không còn là kênh bán hàng bổ trợ mà đã trở thành cấu phần quan trọng của hệ thống thương mại hiện đại.