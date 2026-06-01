Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

10:03 | 01/06/2026
Chỉ 8 tháng sau khi chính thức lên kệ tại Việt Nam, giá iPhone 17 Pro Max đang diễn ra một kịch bản hoàn toàn khác biệt. Hiện giá iPhone 17 Pro Max giảm chỉ còn 35,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB, mức giá này thấp hơn 1,3 triệu đồng so với tháng trước và rẻ hơn 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết.
Giá iPhone 17 Pro Max liên tục giảm. Ảnh minh họa

Sau 8 tháng ra mắt tại thị trường Việt Nam, iPhone 17 Pro Max vẫn là một trong những sản phẩm duy trì sức mua ổn định so với các dòng điện thoại cao cấp khác. Thời điểm hiện tại, iPhone 17 Pro Max 256 GB đang được bán với giá chỉ từ 35,7 triệu đồng, đi kèm theo đó là nhiều ưu đãi hấp dẫn khi thanh toán ShopeePay, VIB... nâng tổng mức giảm trực tiếp lên đến 1,3 triệu đồng.

Bảng giá iPhone 17 Pro Max: iPhone 17 Pro Max 256GB có giá 35,7 triệu đồng; iPhone 17 Pro Max 512GB ở mức 42,99 triệu đồng; iPhone 17 Pro Max 1TB có giá 49.99 triệu đồng; iPhone 17 Pro Max 2TB có giá 61.99 triệu đồng.

Những chương trình giảm giá đối với iPhone 17 trong thời gian gần đây đều đến từ chính sách kích cầu của mỗi hệ thống. Do đó, giá bán sản phẩm có thể sẽ chênh lệch tùy theo ưu đãi tại từng cửa hàng.

Báo cáo từ Counterpoint Research cho biết, iPhone 17 Pro Max là chiếc điện thoại thông minh bán chạy thứ hai thế giới trong quý I/2026. Tại thị trường Việt Nam, thống kê từ các đại lý cho thấy iPhone 17 Pro Max luôn chiếm phần lớn trong tổng doanh số thiết bị bán ra đối với ngành hàng iPhone tại Việt Nam.

“iPhone 17 Pro Max chiếm hơn 70% doanh số trong tổng lượng iPhone 17 bán ra. Trong đó, phiên bản 256GB được người dùng lựa chọn nhiều nhất với khoảng 80%, tiếp theo là bản 512GB chiếm khoảng 15%. Phần còn lại thuộc về các phiên bản 1TB và 2TB”, ông Nguyễn Như Thành, phó giám đốc ngành hàng Apple tại FPT Shop, chia sẻ.

Có thể thấy, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng Việt vẫn tương đồng những năm trước. Phiên bản bộ nhớ 256GB và 512GB được chọn nhiều nhờ mức giá dễ tiếp cận với phần đông người dùng phổ thông.

Tóm lại, nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại đỉnh cao nhất của Apple để dùng lâu dài trong vòng 3 đến 5 năm tới mà không lo lỗi thời, thì thời điểm này chính là “khung giờ vàng” để chốt đơn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, cơ chế bảo lãnh thanh toán cùng hoạt động xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức hấp dẫn của trái phiếu PPP đối với các nhà đầu tư dài hạn.
Giá cao su thế giới tại thị trường châu Á trong phiên cuối tuần diễn biến tích cực khi giá cao su kỳ hạn Nhật Bản có tuần tăng trở lại khi nguồn cung thắt chặt và chi phí nguyên liệu cao. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/5) tiếp tục suy giảm trong bối cảnh lãi suất và tâm lý thị trường liên tục thay đổi.
Giá heo hơi hôm nay (31/5) tiếp tục xu hướng giảm tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Đáng chú ý, TP. Huế đã lùi về mức 66.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá thấp nhất cả nước.
Giá cà phê trong nước hôm nay (31/5) đồng loạt giảm mạnh 1.800 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 86.800 - 87.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu kéo dài chuỗi ổn định, cao nhất 142.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) vừa đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy khẩn trương rà soát khả năng tương thích của phương tiện, đồng thời ban hành các khuyến nghị kỹ thuật nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Giá cao su thế giới hôm nay (30/5) biến động trái chiều trên các sàn giao dịch lớn. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc và Thái Lan tăng, trong khi giá tại Nhật Bản và Singapore giảm. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn không biến động.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/5) đồng loạt đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.693.142 đồng/lượng (mua vào) và 79.066.469 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay dao động ở mức 75,942 USD/ounce.
