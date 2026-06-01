Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Sau 8 tháng ra mắt tại thị trường Việt Nam, iPhone 17 Pro Max vẫn là một trong những sản phẩm duy trì sức mua ổn định so với các dòng điện thoại cao cấp khác. Thời điểm hiện tại, iPhone 17 Pro Max 256 GB đang được bán với giá chỉ từ 35,7 triệu đồng, đi kèm theo đó là nhiều ưu đãi hấp dẫn khi thanh toán ShopeePay, VIB... nâng tổng mức giảm trực tiếp lên đến 1,3 triệu đồng.

Bảng giá iPhone 17 Pro Max: iPhone 17 Pro Max 256GB có giá 35,7 triệu đồng; iPhone 17 Pro Max 512GB ở mức 42,99 triệu đồng; iPhone 17 Pro Max 1TB có giá 49.99 triệu đồng; iPhone 17 Pro Max 2TB có giá 61.99 triệu đồng.

Những chương trình giảm giá đối với iPhone 17 trong thời gian gần đây đều đến từ chính sách kích cầu của mỗi hệ thống. Do đó, giá bán sản phẩm có thể sẽ chênh lệch tùy theo ưu đãi tại từng cửa hàng.

Báo cáo từ Counterpoint Research cho biết, iPhone 17 Pro Max là chiếc điện thoại thông minh bán chạy thứ hai thế giới trong quý I/2026. Tại thị trường Việt Nam, thống kê từ các đại lý cho thấy iPhone 17 Pro Max luôn chiếm phần lớn trong tổng doanh số thiết bị bán ra đối với ngành hàng iPhone tại Việt Nam.

“iPhone 17 Pro Max chiếm hơn 70% doanh số trong tổng lượng iPhone 17 bán ra. Trong đó, phiên bản 256GB được người dùng lựa chọn nhiều nhất với khoảng 80%, tiếp theo là bản 512GB chiếm khoảng 15%. Phần còn lại thuộc về các phiên bản 1TB và 2TB”, ông Nguyễn Như Thành, phó giám đốc ngành hàng Apple tại FPT Shop, chia sẻ.

Có thể thấy, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng Việt vẫn tương đồng những năm trước. Phiên bản bộ nhớ 256GB và 512GB được chọn nhiều nhờ mức giá dễ tiếp cận với phần đông người dùng phổ thông.

Tóm lại, nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại đỉnh cao nhất của Apple để dùng lâu dài trong vòng 3 đến 5 năm tới mà không lo lỗi thời, thì thời điểm này chính là “khung giờ vàng” để chốt đơn./.