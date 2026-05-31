Cộng đồng người Việt tại Philippines góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều 31/5, tại Thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp, chuyên gia người Việt Nam tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta; nhấn mạnh chuyến thăm lần này mang ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước có cuộc gặp chính thức.

Đại sứ cho biết, cộng đồng người Việt tại Philippines luôn đoàn kết, chăm chỉ, ngày càng tham gia tích cực hơn vào các hoạt động thương mại, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Bà con luôn hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, chủ động tìm kiếm cơ hội đóng góp tích cực cho các mục tiêu phát triển của đất nước thông qua các hoạt động kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Trong không khí ấm cúng, thân tình của buổi gặp gỡ, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Philippines phát biểu bày tỏ vui mừng trước những thành quả đổi mới, phát triển của đất nước và mong muốn được đóng góp bằng năng lực chuyên môn, uy tín cá nhân, vị trí công việc của mình. Bà con kỳ vọng việc tăng cường hợp tác giữa hai nước có thể tạo hành lang thông thoáng về chính sách cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Việt Nam tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước; hoan nghênh vai trò kết nối, hỗ trợ cộng đồng của Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ về những định hướng phát triển của đất nước và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao nhằm nâng cao năng lực tự chủ, tự cường, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm tới Thái Lan và Singapore, trong đó phát biểu dẫn đề của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore được quốc tế đặc biệt quan tâm, đề cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực. Qua đó, Việt Nam khẳng định đã vươn lên mạnh mẽ sau hơn 80 năm xây dựng, phát triển và 40 năm Đổi mới, trở thành một trong những nền kinh tế năng động, phát triển nhanh, quốc gia có uy tín, có trách nhiệm với các vấn đề của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp, chuyên gia người Việt Nam tại Philippines. Ảnh: TTXVN.

Về quan hệ Việt Nam - Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam hiện là Đối tác Chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực Đông Nam Á. Thời gian qua, quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác thương mại song phương, với mục tiêu sớm đưa kim ngạch trao đổi thương mại đạt 10 tỷ USD, để khai thác những tiềm năng hợp tác còn rộng mở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam; luôn quan tâm, kịp thời có các chính sách chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc; khuyến khích và tạo điều kiện để bà con đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, một số chính sách tiếp tục được sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho đồng bào ta ở nước ngoài đầu tư, học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, dạy tiếng Việt, chuyển giao tri thức, tham gia các hoạt động văn hóa - đối ngoại nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động, có đóng góp thiết thực cho quê hương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, duy trì, củng cố sự kết nối giữa bà con với trong nước, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng./.