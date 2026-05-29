Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Ánh Tuyết

08:33 | 29/05/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 29/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.139 đồng, tăng 2 đồng phiên cuối tuần. Chỉ số DXY duy trì quanh 99 điểm, thị trường đang theo dõi sát diễn biến địa chính trị khi Mỹ và Iran tạm thời đạt đồng thuận gia hạn ngừng bắn 60 ngày.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 29/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.139 đồng phiên cuối tuần, tăng 2 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.882,05 - 26.395,95 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do ghi nhận tỷ giá phổ biến quanh mức 26.380 - 26.420 VND/USD, tương đương mặt bằng giao dịch tại các ngân hàng thương mại và ít biến động trong những phiên gần đây.

Khảo sát tỷ giá USD tại các ngân hàng phiên gần nhất cho thấy xu hướng biến động hẹp. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.113 - 26.393 VND/USD (mua vào - bán ra), đi ngang ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. BIDV giảm 30 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.123 VND/USD, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 26.393 VND/USD.

Sacombank và MSB cùng giảm 6 đồng ở chiều mua vào, lần lượt xuống 26.171 VND/USD và 26.125 VND/USD, còn giá bán ra đều giữ ở mức 26.393 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY chiều bán ra giao dịch tại Vietcombank, BIDV, Sacombank, MSB chốt phiên ngày 28/5 như sau:

Tỷ giá bảng Anh (GBP) cũng ghi nhận xu hướng giảm mạnh. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP được niêm yết ở mức 34.415,5 - 35.876,3 VND/GBP, giảm 108,9 đồng ở chiều mua vào và 113,6 đồng ở chiều bán ra. BIDV giảm mạnh nhất nhóm khảo sát, với giá mua vào giảm 179 đồng và bán ra giảm 141 đồng. Sacombank và MSB cũng điều chỉnh giảm mạnh từ 138 - 158 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99 điểm, cho thấy đồng USD đang biến động hẹp sau giai đoạn phục hồi trước đó.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR tăng 0,01% lên 0,8585; tỷ giá USD/GBP tăng 0,03% lên 0,744 và tỷ giá USD/JPY tăng 0,04% lên 159,31, cho thấy đồng USD nhích tăng nhẹ so với bảng Anh và yên Nhật. Đối với đồng nhân dân tệ Trung Quốc, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,7799.

Mỹ và Iran đã tạm thời đạt được đồng thuận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Nếu được triển khai, thỏa thuận này có thể giúp hoạt động vận chuyển hàng hóa và năng lượng qua Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới diễn ra thông suốt hơn, qua đó, giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Theo đề xuất đang được thảo luận, Iran sẽ tiến hành rà phá toàn bộ thủy lôi trên tuyến đường thủy này trong vòng 30 ngày, nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và duy trì lưu thông không hạn chế qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa chính thức phê duyệt các điều khoản liên quan.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn phát đi tín hiệu duy trì lập trường thận trọng với chính sách tiền tệ, qua đó, tiếp tục hỗ trợ vị thế của đồng USD. Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết, định hướng chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, triển vọng tăng trưởng và các rủi ro phát sinh. Nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc, thị trường lao động duy trì trạng thái tích cực và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có tác động dài hạn tới năng suất của nền kinh tế.

Dù vậy, Chủ tịch Fed cũng cảnh báo chiến sự tại Trung Đông đang gây áp lực lên chi tiêu tiêu dùng do chi phí năng lượng gia tăng, đồng thời, tạo ra nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng. Tác động của giá năng lượng và thuế quan tới lạm phát có thể đạt đỉnh trong vài tháng tới. Fed hiện dự báo lạm phát ngắn hạn khoảng 4% và lạm phát cơ bản quanh 3%, trong khi việc giữ ổn định kỳ vọng lạm phát vẫn là yếu tố then chốt đối với chính sách tiền tệ.

Giới phân tích cũng dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) điều hành chính sách theo hướng “diều hâu” hơn khi kỳ vọng BoJ sẽ có hai lần tăng lãi suất trong năm nay. Cụ thể, HSBC dự báo BoJ sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản ngay trong tháng 6, sớm hơn một tháng so với dự báo trước đó là tháng 7. Đồng thời, ngân hàng này cũng bổ sung thêm một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 12, qua đó, đưa lãi suất chính sách của Nhật Bản lên mức 1,25% vào cuối năm.

Theo HSBC, việc BoJ duy trì mặt bằng lãi suất thấp quá lâu có thể làm gia tăng áp lực suy yếu đối với đồng yên Nhật, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao. HSBC cho rằng việc BoJ tiếp tục nâng lãi suất và thu hẹp khoảng cách lãi suất với các nước G10 ít nhất sẽ góp phần ổn định tỷ giá đồng yên, hạn chế đà mất giá kéo dài của đồng tiền này./.

(TBTCO) - Sáng ngày 25/5, tỷ giá trung tâm đầu tuần được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.136 đồng, tăng 2 đồng. Trong khi chỉ số DXY duy trì quanh 99,24 điểm, tiến gần ngưỡng tâm lý 100 điểm. Đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất trước cuối năm, trong bối cảnh thị trường theo dõi sát diễn biến địa chính trị và áp lực lạm phát.
(TBTCO) - Sáng ngày 23/5, tỷ giá trung tâm phiên cuối tuần ở mức 25.134 đồng, tăng 3 đồng tuần qua. USD tự do giao dịch phổ biến quanh 26.480 - 26.520 VND/USD, tăng khoảng 120 đồng sau nhiều tuần giảm sâu. Trong khi đó, chỉ số DXY chốt tuần quanh 99,3 điểm, tăng nhẹ 0,02% tuần qua, áp lực lãi suất tiếp tục gia tăng khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh ở nhiều kỳ hạn.
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật trên thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 18 - 22/5 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 8.000 tỷ đồng qua kênh OMO trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng duy trì quanh vùng 6% - mức được xem là đủ để hỗ trợ tỷ giá nhưng chưa tạo áp lực lớn lên lãi suất huy động. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tăng chậm lại, song áp lực từ đồng USD quốc tế neo cao vẫn hiện hữu.
(TBTCO) - Sáng ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm phiên cuối tuần ở mức 25.134 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước, trong khi chỉ số DXY tăng 0,04% lên 99,24 điểm. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ khi lãi suất thực tại Mỹ lần đầu rơi vào vùng âm sau 03 năm, gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.
(TBTCO) - Sáng ngày 21/5, tỷ giá trung tâm được giữ ở mức 25.135 đồng, trong khi USD tự do tăng lên quanh 26.500 đồng. DXY duy trì quanh 99,11 điểm, gần vùng cao nhất nhiều tuần do kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt lên mức cao nhất nhiều thập kỷ, khiến giới đầu tư toàn cầu chú ý.
(TBTCO) - Sáng ngày 20/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước nâng lên 25.135 đồng, tăng 2 đồng. Chỉ số DXY hiện ở mức 99,3 điểm, giữ đà phục hồi sau một đợt điều chỉnh mạnh vào ngày trước đó, phản ánh kỳ vọng Fed chưa sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đồng yên tiếp tục chịu áp lực mất giá dù kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt dự báo.
(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,4 - 4,6%, còn kỳ hạn 30 năm lập đỉnh cao nhất gần 20 năm. Theo đánh giá của Chứng khoán KB, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo cao đang tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá và làm gia tăng chi phí huy động vốn ngoại tệ của doanh nghiệp Việt.
(TBTCO) - Sáng ngày 19/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước nâng lên 25.133 đồng, tăng 2 đồng. Chỉ số DXY giảm nhẹ 0,13% xuống 99,07 điểm, thị trường vẫn kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, tâm điểm tuần này là biên bản họp FOMC, nhằm tìm thêm tín hiệu về quan điểm lãi suất và lạm phát của Fed.
Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 15,700 ▲250K 16,000 ▲250K
Kim TT/AVPL 15,700 ▲250K 16,000 ▲250K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,700 ▲250K 16,000 ▲250K
Nguyên Liệu 99.99 14,650 ▲250K 14,850 ▲250K
Nguyên Liệu 99.9 14,600 ▲250K 14,800 ▲250K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,250 ▲250K 15,650 ▲250K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,200 ▲250K 15,600 ▲250K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,130 ▲250K 15,580 ▲250K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 157,000 ▲2500K 160,000 ▲2500K
Hà Nội - PNJ 157,000 ▲2500K 160,000 ▲2500K
Đà Nẵng - PNJ 157,000 ▲2500K 160,000 ▲2500K
Miền Tây - PNJ 157,000 ▲2500K 160,000 ▲2500K
Tây Nguyên - PNJ 157,000 ▲2500K 160,000 ▲2500K
Đông Nam Bộ - PNJ 157,000 ▲2500K 160,000 ▲2500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,700 ▲250K 16,000 ▲250K
Miếng SJC Nghệ An 15,700 ▲250K 16,000 ▲250K
Miếng SJC Thái Bình 15,700 ▲250K 16,000 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,650 ▲200K 15,950 ▲200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,650 ▲200K 15,950 ▲200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,650 ▲200K 15,950 ▲200K
NL 99.90 14,200 ▲150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,250 ▲150K
Trang sức 99.9 15,140 ▲200K 15,840 ▲200K
Trang sức 99.99 15,150 ▲200K 15,850 ▲200K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1388K 160 ▼1415K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 157 ▼1388K 16,002 ▲250K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 157 ▼1388K 16,003 ▲250K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,568 ▲25K 1,598 ▲25K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,568 ▲25K 1,599 ▲25K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,548 ▲25K 1,583 ▲25K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 150,233 ▲2476K 156,733 ▲2476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 109,987 ▲1875K 118,887 ▲1875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 98,905 ▲1700K 107,805 ▲1700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 87,823 ▲1525K 96,723 ▲1525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 83,548 ▲75339K 92,448 ▲83349K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 57,268 ▲1043K 66,168 ▲1043K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1388K 160 ▼1415K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1388K 160 ▼1415K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1388K 160 ▼1415K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1388K 160 ▼1415K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1388K 160 ▼1415K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1388K 160 ▼1415K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1388K 160 ▼1415K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1388K 160 ▼1415K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1388K 160 ▼1415K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1388K 160 ▼1415K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1388K 160 ▼1415K
Cập nhật: 29/05/2026 10:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18301 18577 19158
CAD 18568 18845 19462
CHF 32930 33315 33959
CNY 0 3847 3940
EUR 30027 30301 31328
GBP 34582 34974 35908
HKD 0 3230 3432
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15352 15937
SGD 20085 20368 20884
THB 723 786 840
USD (1,2) 26064 0 0
USD (5,10,20) 26105 0 0
USD (50,100) 26134 26148 26395
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,125 26,125 26,395
USD(1-2-5) 25,080 - -
USD(10-20) 25,080 - -
EUR 30,142 30,166 31,474
JPY 160.71 161 169.98
GBP 34,741 34,835 35,887
AUD 18,497 18,564 19,190
CAD 18,739 18,799 19,407
CHF 33,170 33,273 34,119
SGD 20,188 20,251 20,959
CNY - 3,807 3,935
HKD 3,291 3,301 3,425
KRW 16.15 16.84 18.24
THB 770.37 779.88 831.44
NZD 15,325 15,467 15,859
SEK - 2,798 2,885
DKK - 4,034 4,158
NOK - 2,796 2,883
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,196.03 - 6,965.27
TWD 756.65 - 912.77
SAR - 6,892.54 7,228.97
KWD - 83,484 88,449
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,115 26,135 26,395
EUR 30,113 30,234 31,425
GBP 34,770 34,910 35,930
HKD 3,292 3,305 3,421
CHF 33,019 33,152 34,100
JPY 161.43 162.08 169.44
AUD 18,503 18,577 19,173
SGD 20,270 20,351 20,941
THB 789 792 827
CAD 18,755 18,830 19,406
NZD 15,418 15,960
KRW 16.80 18.44
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26125 26125 26395
AUD 18493 18593 19523
CAD 18746 18846 19862
CHF 33185 33215 34807
CNY 3822.5 3847.5 3982.8
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30217 30247 31975
GBP 34882 34932 36693
HKD 0 3355 0
JPY 161.76 162.26 172.77
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15460 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20239 20369 21095
THB 0 753 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 15600000 15600000 15900000
SBJ 13500000 13500000 15900000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,158 26,208 26,393
USD20 26,158 26,208 26,393
USD1 23,881 26,208 26,393
AUD 18,464 18,564 19,799
EUR 30,291 30,291 31,725
CAD 18,609 18,709 20,025
SGD 20,288 20,438 21,012
JPY 161.99 163.49 170.2
GBP 34,698 35,048 35,943
XAU 15,768,000 0 16,072,000
CNY 0 3,734 0
THB 0 788 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 29/05/2026 10:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80