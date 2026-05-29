Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 29/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.139 đồng phiên cuối tuần, tăng 2 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.882,05 - 26.395,95 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do ghi nhận tỷ giá phổ biến quanh mức 26.380 - 26.420 VND/USD, tương đương mặt bằng giao dịch tại các ngân hàng thương mại và ít biến động trong những phiên gần đây. Khảo sát tỷ giá USD tại các ngân hàng phiên gần nhất cho thấy xu hướng biến động hẹp. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.113 - 26.393 VND/USD (mua vào - bán ra), đi ngang ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. BIDV giảm 30 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.123 VND/USD, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 26.393 VND/USD. Sacombank và MSB cùng giảm 6 đồng ở chiều mua vào, lần lượt xuống 26.171 VND/USD và 26.125 VND/USD, còn giá bán ra đều giữ ở mức 26.393 VND/USD. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY chiều bán ra giao dịch tại Vietcombank, BIDV, Sacombank, MSB chốt phiên ngày 28/5 như sau: Đồ họa: Ánh Tuyết. Tỷ giá bảng Anh (GBP) cũng ghi nhận xu hướng giảm mạnh. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP được niêm yết ở mức 34.415,5 - 35.876,3 VND/GBP, giảm 108,9 đồng ở chiều mua vào và 113,6 đồng ở chiều bán ra. BIDV giảm mạnh nhất nhóm khảo sát, với giá mua vào giảm 179 đồng và bán ra giảm 141 đồng. Sacombank và MSB cũng điều chỉnh giảm mạnh từ 138 - 158 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99 điểm, cho thấy đồng USD đang biến động hẹp sau giai đoạn phục hồi trước đó.