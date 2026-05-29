Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 29/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.139 đồng phiên cuối tuần, tăng 2 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.
Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.882,05 - 26.395,95 VND/USD.
Trong khi đó, tỷ giá USD tự do ghi nhận tỷ giá phổ biến quanh mức 26.380 - 26.420 VND/USD, tương đương mặt bằng giao dịch tại các ngân hàng thương mại và ít biến động trong những phiên gần đây.
Khảo sát tỷ giá USD tại các ngân hàng phiên gần nhất cho thấy xu hướng biến động hẹp. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.113 - 26.393 VND/USD (mua vào - bán ra), đi ngang ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. BIDV giảm 30 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.123 VND/USD, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 26.393 VND/USD.
Sacombank và MSB cùng giảm 6 đồng ở chiều mua vào, lần lượt xuống 26.171 VND/USD và 26.125 VND/USD, còn giá bán ra đều giữ ở mức 26.393 VND/USD.
Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY chiều bán ra giao dịch tại Vietcombank, BIDV, Sacombank, MSB chốt phiên ngày 28/5 như sau:
Tỷ giá bảng Anh (GBP) cũng ghi nhận xu hướng giảm mạnh. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP được niêm yết ở mức 34.415,5 - 35.876,3 VND/GBP, giảm 108,9 đồng ở chiều mua vào và 113,6 đồng ở chiều bán ra. BIDV giảm mạnh nhất nhóm khảo sát, với giá mua vào giảm 179 đồng và bán ra giảm 141 đồng. Sacombank và MSB cũng điều chỉnh giảm mạnh từ 138 - 158 đồng ở cả hai chiều giao dịch.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99 điểm, cho thấy đồng USD đang biến động hẹp sau giai đoạn phục hồi trước đó.
Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR tăng 0,01% lên 0,8585; tỷ giá USD/GBP tăng 0,03% lên 0,744 và tỷ giá USD/JPY tăng 0,04% lên 159,31, cho thấy đồng USD nhích tăng nhẹ so với bảng Anh và yên Nhật. Đối với đồng nhân dân tệ Trung Quốc, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,7799.
Mỹ và Iran đã tạm thời đạt được đồng thuận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Nếu được triển khai, thỏa thuận này có thể giúp hoạt động vận chuyển hàng hóa và năng lượng qua Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới diễn ra thông suốt hơn, qua đó, giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.
Theo đề xuất đang được thảo luận, Iran sẽ tiến hành rà phá toàn bộ thủy lôi trên tuyến đường thủy này trong vòng 30 ngày, nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và duy trì lưu thông không hạn chế qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa chính thức phê duyệt các điều khoản liên quan.
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn phát đi tín hiệu duy trì lập trường thận trọng với chính sách tiền tệ, qua đó, tiếp tục hỗ trợ vị thế của đồng USD. Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết, định hướng chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, triển vọng tăng trưởng và các rủi ro phát sinh. Nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc, thị trường lao động duy trì trạng thái tích cực và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có tác động dài hạn tới năng suất của nền kinh tế.
Dù vậy, Chủ tịch Fed cũng cảnh báo chiến sự tại Trung Đông đang gây áp lực lên chi tiêu tiêu dùng do chi phí năng lượng gia tăng, đồng thời, tạo ra nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng. Tác động của giá năng lượng và thuế quan tới lạm phát có thể đạt đỉnh trong vài tháng tới. Fed hiện dự báo lạm phát ngắn hạn khoảng 4% và lạm phát cơ bản quanh 3%, trong khi việc giữ ổn định kỳ vọng lạm phát vẫn là yếu tố then chốt đối với chính sách tiền tệ.
Giới phân tích cũng dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) điều hành chính sách theo hướng “diều hâu” hơn khi kỳ vọng BoJ sẽ có hai lần tăng lãi suất trong năm nay. Cụ thể, HSBC dự báo BoJ sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản ngay trong tháng 6, sớm hơn một tháng so với dự báo trước đó là tháng 7. Đồng thời, ngân hàng này cũng bổ sung thêm một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 12, qua đó, đưa lãi suất chính sách của Nhật Bản lên mức 1,25% vào cuối năm.
Theo HSBC, việc BoJ duy trì mặt bằng lãi suất thấp quá lâu có thể làm gia tăng áp lực suy yếu đối với đồng yên Nhật, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao. HSBC cho rằng việc BoJ tiếp tục nâng lãi suất và thu hẹp khoảng cách lãi suất với các nước G10 ít nhất sẽ góp phần ổn định tỷ giá đồng yên, hạn chế đà mất giá kéo dài của đồng tiền này./.