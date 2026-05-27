Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam và miền Trung điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận thay đổi so với hôm trước. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng cùng duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Giá heo tại các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương. Theo đó, tại các địa phương gồm Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Sau điều chỉnh, giá heo tại Hà Tĩnh và Lâm Đồng hiện ở mức 68.000 đồng/kg; Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Đà Nẵng cùng xuống 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục duy trì mức 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Gia Lai và Đắk Lắk lần lượt giữ mức 68.000 đồng/kg, 67.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương, trong khi phần lớn thị trường còn lại duy trì trạng thái ổn định.

Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Sau điều chỉnh, Đồng Nai hiện ở mức 69.000 đồng/kg, TP Hồ Chí Minh giảm còn 68.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp về 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ vẫn duy trì mức 68.000 đồng/kg, An Giang và Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg./.