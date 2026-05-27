Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

06:17 | 27/05/2026
Giá heo hơi ngày (27/5) điều chỉnh giảm nhẹ rải rác tại miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc duy trì ổn định trên diện rộng. Nhìn chung, thị trường chưa xuất hiện biến động mạnh, mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam và miền Trung điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận thay đổi so với hôm trước. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng cùng duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Giá heo tại các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương. Theo đó, tại các địa phương gồm Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Sau điều chỉnh, giá heo tại Hà Tĩnh và Lâm Đồng hiện ở mức 68.000 đồng/kg; Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Đà Nẵng cùng xuống 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục duy trì mức 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Gia Lai và Đắk Lắk lần lượt giữ mức 68.000 đồng/kg, 67.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương, trong khi phần lớn thị trường còn lại duy trì trạng thái ổn định.

Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Sau điều chỉnh, Đồng Nai hiện ở mức 69.000 đồng/kg, TP Hồ Chí Minh giảm còn 68.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp về 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ vẫn duy trì mức 68.000 đồng/kg, An Giang và Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 25/5: Giá heo hơi đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines từ 31/5

Nâng tầm chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong giai đoạn mới

Ngân hàng dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

Bay châu Âu khám phá Cộng hòa Séc cùng Vietjet chỉ với 5.940.000 VNĐ

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Vietjet công bố mở bán vé đường bay Hà Nội – Praha (Cộng hòa Séc) với giá hạng Eco chỉ từ 5.940.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí), đánh dấu hãng vươn tới Liên minh châu Âu (EU), mở ra hành trình kết nối thuận tiện cho mọi hành khách đến với hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua 186 đường bay.
Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Ngày 26/5, Cục Hải quan công bố số liệu, ghi nhận, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 346 tỷ USD, tăng tới 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu lập kỷ lục mới nhờ nhóm điện tử, máy móc tăng mạnh, nhập khẩu tăng nhanh, khiến nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD.
Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

(TBTCO) - Thị trường ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2026 ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về lượng và trị giá sau nhiều tháng tăng cao. Theo số liệu từ Cục Hải quan, xe nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng hiện diện tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc xe tải và xe chuyên dụng.
Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

(TBTCO) - Thêm 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vừa bị xử phạt với tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông và hệ thống phân phối.
Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (26/5) đồng loạt giảm. Đà giảm xuất hiện trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng trước các biến động của thị trường hàng hóa toàn cầu.
Ngày 26/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo nguyên liệu giảm

Giá lúa hôm nay (26/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trong khi, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu đảo chiều giảm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 giảm 50 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg…
Ngày 26/5: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á tiếp tục giảm

Giá cao su tại các thị trường chính châu Á hôm nay (26/5) tiếp tục giảm do lo ngại nguồn cung từ Thái Lan gia tăng. Trong khi đó, giá cao su trong nước lặng sóng.
Cảnh báo gia tăng các vụ phòng vệ thương mại nhắm vào hàng xuất khẩu của Việt Nam

(TBTCO) - Pakistan khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với băng dính BOPP nhập khẩu từ Việt Nam, trong khi Liên minh Kinh tế Á - Âu mở điều tra tự vệ với lốp xe ô tô nhập khẩu. Diễn biến mới cho thấy áp lực phòng vệ thương mại tại nhiều thị trường xuất khẩu đang gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam chủ động ứng phó và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để giảm thiểu rủi ro.
