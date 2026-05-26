Ngân hàng dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 18/5 - 22/5 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tuần qua, thị trường ghi nhận 10 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 12.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ nhóm bất động sản và ngân hàng.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 104.659 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng ghi nhận 16 đợt với tổng giá trị 16.334 tỷ đồng, chiếm 15,91% tổng lượng phát hành. Hoạt động phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 51 đợt phát hành, tổng giá trị đạt 87.935 tỷ đồng, tương ứng 84,09% toàn thị trường.

Nguồn: VBMA.

Các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 5.119 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 53.722 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với khoảng 40.315 tỷ đồng, chiếm gần 75% tổng giá trị mua lại trước hạn trên toàn thị trường.

Cũng theo thông tin từ VBMA, trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 143.373 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 75.117 tỷ đồng, tương ứng 52,4% tổng giá trị đáo hạn. Xếp sau là nhóm ngân hàng với khoảng 23.155 tỷ đồng, chiếm 16,2%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân ngày trong tuần đạt khoảng 6.025 tỷ đồng, tăng 6,79% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 547.000 tỷ đồng./.