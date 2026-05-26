Chứng khoán

Ngân hàng dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm

20:24 | 26/05/2026
(TBTCO) - Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn đạt 53.722 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng chiếm gần 75%.
Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 18/5 - 22/5 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tuần qua, thị trường ghi nhận 10 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 12.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ nhóm bất động sản và ngân hàng.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 104.659 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng ghi nhận 16 đợt với tổng giá trị 16.334 tỷ đồng, chiếm 15,91% tổng lượng phát hành. Hoạt động phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 51 đợt phát hành, tổng giá trị đạt 87.935 tỷ đồng, tương ứng 84,09% toàn thị trường.

Nguồn: VBMA.

Các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 5.119 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 53.722 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với khoảng 40.315 tỷ đồng, chiếm gần 75% tổng giá trị mua lại trước hạn trên toàn thị trường.

Cũng theo thông tin từ VBMA, trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 143.373 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 75.117 tỷ đồng, tương ứng 52,4% tổng giá trị đáo hạn. Xếp sau là nhóm ngân hàng với khoảng 23.155 tỷ đồng, chiếm 16,2%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân ngày trong tuần đạt khoảng 6.025 tỷ đồng, tăng 6,79% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 547.000 tỷ đồng./.

Thu Hương
Nâng tầm thị trường chứng khoán bằng cải cách, đổi mới và chuyển đổi số

(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn cho tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu toàn ngành Chứng khoán tiếp tục đẩy mạnh cải cách, sáng tạo, đổi mới, phát triển thị trường chứng khoán theo hướng ổn định, hiệu quả, hiện đại, minh bạch, bền vững hơn.
(TBTCO) - HOSE vừa chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết đối với PNJ thông qua việc bổ sung hơn 170,5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng từ ngày 27/5/2026.
Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

(TBTCO) - Với quy mô ngày càng mở rộng và vai trò dẫn vốn cho nền kinh tế ngày càng rõ nét, thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định hướng phát triển theo chiều sâu, minh bạch và bền vững hơn. Nhiều giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện pháp lý, nâng hạng thị trường đến phát triển sản phẩm mới... đang được triển khai để mở rộng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Mã hóa tài sản thực: Cơ hội mở dòng vốn mới, nhưng thách thức quản trị đi cùng

(TBTCO) - Thị trường mã hóa tài sản thực (RWA) đang bước vào giai đoạn tăng tốc trên toàn cầu, khi ngày càng nhiều tài sản truyền thống như vàng, trái phiếu hay bất động sản được đưa lên nền tảng blockchain. Với Việt Nam, xu hướng này không chỉ mở ra kỳ vọng về một kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế, mà còn đặt ra bài toán lớn về khung pháp lý, quản trị rủi ro và bảo vệ niềm tin nhà đầu tư.
VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, VinFast Auto Ltd. công bố Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast. Quyết định trên nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.
Địa ốc Đà Lạt bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 255/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt do vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo trên thị trường chứng khoán.
Chứng khoán ngày 25/5: VN-Index tăng điểm phiên đầu tuần, nhưng dòng tiền yếu

Thị trường chứng khoán hôm nay (25/5) khởi đầu tuần mới với sắc xanh trở lại khi VN-Index tăng gần 9 điểm sau nhịp điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, đà hồi phục chủ yếu được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản giảm mạnh và độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.
Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng hơn 20% trong tuần qua

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường trái phiếu chính phủ hồi phục trong tuần qua, với tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp đạt khoảng 65,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so với tuần trước.
