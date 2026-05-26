Việt Nam tiếp tục thúc đẩy sáng kiến định hình tương lai ASEAN

Hà My

17:57 | 26/05/2026
(TBTCO) - Chiều 26/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế đưa ra thông báo chính thức về việc tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
Phát biểu giới thiệu về Diễn đàn Tương lai ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) năm 2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, AFF là sáng kiến của Chính phủ Việt Nam được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023 nhằm tạo khuôn khổ để lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác cùng giới học giả, doanh nghiệp quốc tế trao đổi, đề xuất sáng kiến đóng góp vào quá trình định hình tương lai ASEAN, đồng thời bổ trợ cho các tiến trình chính thức của ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường thông tin về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Sau hai kỳ tổ chức vào các năm 2024 và 2025, AFF từng bước khẳng định vai trò là diễn đàn mở, hướng tới tương lai và nhận được sự quan tâm, ủng hộ rộng rãi từ các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế. Nhiều nội dung, sáng kiến được thảo luận tại AFF đã được đưa vào văn kiện của các Hội nghị cấp cao ASEAN cùng năm.

Diễn đàn năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 9 - 10/6 tại Hà Nội, với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”.

Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì tổ chức sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và quá trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

AFF 2026 diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược nhằm xây dựng một cộng đồng tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Diễn đàn dự kiến quy tụ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, lãnh đạo một số nước thành viên ASEAN cùng đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, quốc tế.

Theo TS. Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao), điểm mới của AFF 2026 là sẽ có phiên tọa đàm giữa các chính đảng và hội nghị của lãnh đạo các thành phố, đô thị lớn trong ASEAN. Cách tiếp cận này nhằm tạo ra không gian trao đổi đa chiều, góp phần xây dựng các giải pháp toàn diện và thực chất cho các vấn đề chung của khu vực.

Trước thềm Diễn đàn, ngày 8/6 sẽ diễn ra nhiều hoạt động khởi động như Tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, Tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong, Bàn tròn thanh niên Đông Nam Á và Tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI). Tối cùng ngày sẽ diễn ra tiệc chiêu đãi chính thức của AFF 2026.

Phiên khai mạc AFF 2026 dự kiến diễn ra sáng 9/6 tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo cấp cao một số nước ASEAN. Các phiên toàn thể trong ngày sẽ tập trung thảo luận về tự cường và đoàn kết ASEAN, thúc đẩy sáng kiến phòng ngừa xung đột và ứng dụng AI trong ASEAN.

Ngày làm việc thứ hai của Diễn đàn (10/6) sẽ diễn ra các phiên toàn thể về an ninh năng lượng, mô hình phát triển cùng một số phiên chuyên đề khác trước khi bế mạc vào chiều cùng ngày.

Thông qua AFF 2026, Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng các nước ASEAN và các đối tác thúc đẩy xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự cường, đổi mới sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm./.

Chia sẻ với báo chí trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, quan hệ Việt Nam - Singapore hiện nay không chỉ dừng ở hợp tác kinh tế truyền thống, mà đang phát triển theo chiều sâu chiến lược, hướng tới các lĩnh vực của tương lai, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của mỗi nước và cho liên kết khu vực ASEAN.
(TBTCO) - Trong vòng hơn 20 ngày, Chính phủ đã thực hiện một "chiến dịch thần tốc" nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây không phải là nhiệm vụ mới nhưng việc tiến hành triệt để ở quy mô lớn chính là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng đột phá.
(TBTCO) - Chiều 25/5, tại Hà Nội, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị "Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân".
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2026.
(TBTCO) - TP. Hải Phòng đang xem xét phương án tăng 56 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, chặn đứng lãng phí vừa được Đà Nẵng công bố công khai.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trên cơ sở lợi ích hài hòa, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước.
(TBTCO) - Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển sâu sắc và thực chất hơn.
