Chứng khoán

Chứng khoán ngày 26/5: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index tiếp tục tích lũy tìm vùng cân bằng

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
17:44 | 26/05/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/5) VN-Index giảm nhẹ dưới áp lực từ nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và năng lượng, cho thấy dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển và tìm kiếm cơ hội mới trên thị trường.
aa
Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm Chứng khoán ngày 25/5: VN-Index tăng điểm phiên đầu tuần, nhưng dòng tiền yếu

VN-Index giảm điểm nhẹ

Sau phiên hồi phục với thanh khoản suy giảm, thị trường tiếp tục ghi nhận độ rộng tích cực hơn trong phiên hôm nay. Dù chịu áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu Vingroup, dòng tiền vẫn lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, nổi bật là ngân hàng, chứng khoán và năng lượng. Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 1,85 điểm, tương ứng 0,10%, xuống 1.284,18 điểm.

Chứng khoán ngày 26/5: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index tiếp tục tích lũy tìm vùng cân bằng
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 26/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 26/5 có: ACB (+1,44), VCB (+1,26), MBB (+1,23), VPB (+1,04), BID (+0,95)...

Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-9,30), VHM (-4,16), GEE (-0,42), SAB (-0,19), STB (-0,16)…

Mặc dù thị trường giảm điểm, nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 199 mã tăng giá, 49 mã giữ giá tham chiếu và 116 mã giảm giá.

VN-Index giảm về điểm số, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc xanh khi có 13/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp và chứng khoán là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, hóa chất và bảo hiểm là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến tích cực khi tăng +6,16 điểm, lên mức 2.027,9 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 20 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 8 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường hôm nay cải thiện so với phiên giao dịch trước đó, song vẫn cho thấy sự thận trọng khi khối lượng khớp lệnh ở mức thấp hơn (-17,5%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 731 triệu cổ phiếu (+3,87%), tương đương giá trị đạt 19.764 tỷ đồng (+4,12%) so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +6,35 điểm, lên mức +278,25 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,06 điểm, về mức 126,05 điểm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng giá trị bán giảm. Thống kê trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng -898 tỷ đồng. Trong đó, MSB (-488 tỷ đồng), HPG (-150 tỷ đồng), VIC (-130 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là PDR (+64 tỷ đồng), ACB (+49 tỷ đồng) và SSI (+47 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng.

Dòng tiền có xu hướng luân chuyển

VN-Index bước sang phiên giao dịch thứ hai trong nhịp tìm điểm cân bằng với áp lực đáng kể từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù bộ đôi VIC và VHM tiếp tục suy giảm, kéo chỉ số chung chìm trong sắc đỏ, thị trường lại ghi nhận một trong những phiên giao dịch tích cực khi dòng tiền có dấu hiệu lan tỏa sang nhiều nhóm ngành.

Tâm điểm của phiên nằm ở nhóm ngân hàng khi dòng tiền nội quay trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài trầm lắng. ACB bứt phá 5,3%, trở thành cổ phiếu dẫn dắt thị trường và tạo hiệu ứng tích cực lên hàng loạt mã cùng ngành như MBB, VPB, BID, CTG và VCB. Nhóm ngân hàng cũng chiếm tới 7/10 vị trí đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, qua đó trở thành lực đỡ quan trọng giúp thị trường tránh một nhịp điều chỉnh sâu hơn.

Chứng khoán ngày 26/5: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index tiếp tục tích lũy tìm vùng cân bằng
VN-Index đóng cửa giảm điểm trong sắc đỏ nhẹ. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm bất động sản cũng cải thiện đáng kể diễn biến giao dịch nhờ sắc tím của PDR, góp phần khơi lại tâm lý tích cực sau giai đoạn chịu nhiều áp lực thông tin bất lợi. Trong khi đó, nhóm dầu khí duy trì trạng thái hồi phục với GAS, PLX, PVD đồng thuận tăng giá, còn nhóm chứng khoán tiếp tục được phủ sắc xanh khi SSI và VND tăng hơn 2%, nhiều cổ phiếu như VCI, VIX hay VPX cũng duy trì đà đi lên.

Dù vậy, áp lực từ nhóm cổ phiếu “họ Vin” vẫn là yếu tố chi phối thị trường. Riêng VIC và VHM đã lấy đi gần 14 điểm của VN-Index, trở thành nguyên nhân chính khiến chỉ số đóng cửa giảm nhẹ.

Thanh khoản thị trường có cải thiện so với phiên liền trước nhưng vẫn ở mức thấp, với giá trị khớp lệnh thấp hơn khoảng 17,5% so với bình quân 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền dù đã có sự dịch chuyển tích cực hơn nhưng vẫn chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng mới.

Diễn biến hiện tại cho thấy lực cầu bắt đáy đang xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn khá thận trọng, trong bối cảnh xu hướng chung của thị trường chưa thực sự ổn định. Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động tích lũy và tìm kiếm vùng cân bằng mới, trong khi dòng tiền có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu riêng lẻ./.

Mai Tấn
Từ khóa:
Chứng khoán ngày 26 tháng 5 Thị trường chứng khoán hôm nay Nhận định VN-Index ngày 26/5 Cổ phiếu nào dẫn dắt thị trường ngày 26/5 Xu hướng thị trường chứng khoán ngắn hạn VN-Index giảm điểm

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 25/5: VN-Index tăng điểm phiên đầu tuần, nhưng dòng tiền yếu

Chứng khoán ngày 25/5: VN-Index tăng điểm phiên đầu tuần, nhưng dòng tiền yếu

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất mốc 1.900 điểm, dòng tiền tiếp tục thận trọng

Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất mốc 1.900 điểm, dòng tiền tiếp tục thận trọng

Dành cho bạn

Tiếp tục bị khối ngoại "xả" mạnh, song cổ phiếu MSB vẫn giữ sắc xanh

Tiếp tục bị khối ngoại "xả" mạnh, song cổ phiếu MSB vẫn giữ sắc xanh

Chứng khoán phái sinh ngày 26/5: Chênh lệch dương mở rộng, dòng tiền vẫn dè dặt

Chứng khoán phái sinh ngày 26/5: Chênh lệch dương mở rộng, dòng tiền vẫn dè dặt

Quảng Ngãi hướng dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch

Quảng Ngãi hướng dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch

MIC 360: Đột phá giải pháp bảo hiểm “quốc dân”, bảo vệ toàn diện hộ kinh doanh và gia đình Việt

MIC 360: Đột phá giải pháp bảo hiểm “quốc dân”, bảo vệ toàn diện hộ kinh doanh và gia đình Việt

Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

Tiêu thụ điện tăng cao, EVN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cung cấp điện

Tiêu thụ điện tăng cao, EVN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cung cấp điện

Đọc thêm

Nâng tầm thị trường chứng khoán bằng cải cách, đổi mới và chuyển đổi số

Nâng tầm thị trường chứng khoán bằng cải cách, đổi mới và chuyển đổi số

(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn cho tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu toàn ngành Chứng khoán tiếp tục đẩy mạnh cải cách, sáng tạo, đổi mới, phát triển thị trường chứng khoán theo hướng ổn định, hiệu quả, hiện đại, minh bạch, bền vững hơn.
PNJ được HOSE chấp thuận tăng hơn 170 triệu cổ phiếu niêm yết

PNJ được HOSE chấp thuận tăng hơn 170 triệu cổ phiếu niêm yết

(TBTCO) - HOSE vừa chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết đối với PNJ thông qua việc bổ sung hơn 170,5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng từ ngày 27/5/2026.
Cổ phiếu hạ tầng chờ cú hích từ thị trường trái phiếu PPP

Cổ phiếu hạ tầng chờ cú hích từ thị trường trái phiếu PPP

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về trái phiếu PPP được kỳ vọng sẽ mở thêm kênh huy động vốn dài hạn cho các dự án hạ tầng, qua đó tạo thêm động lực cho nhóm doanh nghiệp hạ tầng niêm yết trong giai đoạn tới.
Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

(TBTCO) - Với quy mô ngày càng mở rộng và vai trò dẫn vốn cho nền kinh tế ngày càng rõ nét, thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định hướng phát triển theo chiều sâu, minh bạch và bền vững hơn. Nhiều giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện pháp lý, nâng hạng thị trường đến phát triển sản phẩm mới... đang được triển khai để mở rộng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Mã hóa tài sản thực: Cơ hội mở dòng vốn mới, nhưng thách thức quản trị đi cùng

Mã hóa tài sản thực: Cơ hội mở dòng vốn mới, nhưng thách thức quản trị đi cùng

(TBTCO) - Thị trường mã hóa tài sản thực (RWA) đang bước vào giai đoạn tăng tốc trên toàn cầu, khi ngày càng nhiều tài sản truyền thống như vàng, trái phiếu hay bất động sản được đưa lên nền tảng blockchain. Với Việt Nam, xu hướng này không chỉ mở ra kỳ vọng về một kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế, mà còn đặt ra bài toán lớn về khung pháp lý, quản trị rủi ro và bảo vệ niềm tin nhà đầu tư.
VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, VinFast Auto Ltd. công bố Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast. Quyết định trên nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.
Rox Living “đảo chiều” giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu

Rox Living “đảo chiều” giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - Công ty cổ phần Rox Living không bán ra cổ phiếu MSB nào trong hơn 31,15 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, đồng thời tiếp tục đăng ký mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 4,2% vốn điều lệ tại Ngân hàng MSB. Hiện MSB có nhiều cổ đông tổ chức lớn nắm giữ từ 2 - 6% vốn điều lệ.
Địa ốc Đà Lạt bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Địa ốc Đà Lạt bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 255/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt do vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo trên thị trường chứng khoán.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Bay châu Âu khám phá Cộng hòa Séc cùng Vietjet chỉ với 5.940.000 VNĐ

Bay châu Âu khám phá Cộng hòa Séc cùng Vietjet chỉ với 5.940.000 VNĐ

Việt Nam tiếp tục thúc đẩy sáng kiến định hình tương lai ASEAN

Việt Nam tiếp tục thúc đẩy sáng kiến định hình tương lai ASEAN

VietABank sắp phát hành cổ phiếu tỷ lệ 15% đợt 1, khởi động kế hoạch tăng vốn mạnh

VietABank sắp phát hành cổ phiếu tỷ lệ 15% đợt 1, khởi động kế hoạch tăng vốn mạnh

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

Chứng khoán ngày 26/5: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index tiếp tục tích lũy tìm vùng cân bằng

Chứng khoán ngày 26/5: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index tiếp tục tích lũy tìm vùng cân bằng

ECB nên tăng lãi suất vào tháng 6

ECB nên tăng lãi suất vào tháng 6

Khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới

Khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +27.75
26/05 | +27.75 (7,473.47 +27.75 (+0.37%))
DJI +294.00
26/05 | +294.00 (50,579.70 +294.00 (+0.58%))
IXIC +50.87
26/05 | +50.87 (26,343.97 +50.87 (+0.19%))
NYA +98.05
26/05 | +98.05 (23,225.75 +98.05 (+0.42%))
XAX -43.33
26/05 | -43.33 (9,026.84 -43.33 (-0.48%))
BUK100P +4.00
26/05 | +4.00 (1,046.02 +4.00 (+0.38%))
RUT +25.78
26/05 | +25.78 (2,869.23 +25.78 (+0.91%))
VIX +0.14
26/05 | +0.14 (16.73 +0.14 (+0.84%))
FTSE +50.94
26/05 | +50.94 (10,517.20 +50.94 (+0.49%))
GDAXI -131.86
26/05 | -131.86 (25,257.24 -131.86 (-0.52%))
FCHI -64.91
26/05 | -64.91 (8,193.35 -64.91 (-0.79%))
STOXX50E -44.51
26/05 | -44.51 (6,092.15 -44.51 (-0.73%))
N100 -13.27
26/05 | -13.27 (1,858.75 -13.27 (-0.71%))
BFX -24.49
26/05 | -24.49 (5,624.54 -24.49 (-0.43%))
MOEX.ME -0.11
26/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -6.58
26/05 | -6.58 (25,599.45 -6.58 (-0.03%))
STI -41.75
26/05 | -41.75 (5,028.80 -41.75 (-0.82%))
AXJO -34.20
26/05 | -34.20 (8,657.80 -34.20 (-0.39%))
AORD -32.80
26/05 | -32.80 (8,882.60 -32.80 (-0.37%))
BSESN -479.26
26/05 | -479.26 (76,009.70 -479.26 (-0.63%))
JKSE -76.16
26/05 | -76.16 (6,130.19 -76.16 (-1.23%))
KLSE -9.48
26/05 | -9.48 (1,699.02 -9.48 (-0.55%))
NZ50 +99.46
26/05 | +99.46 (13,069.74 +99.46 (+0.77%))
KS11 +199.80
26/05 | +199.80 (8,047.51 +199.80 (+2.55%))
TWII -119.03
26/05 | -119.03 (43,525.37 -119.03 (-0.27%))
GSPTSE +359.53
26/05 | +359.53 (34,830.89 +359.53 (+1.04%))
BVSP +1,606.11
26/05 | +1,606.11 (177,815.72 +1,606.11 (+0.91%))
MXX -72.30
26/05 | -72.30 (68,261.17 -72.30 (-0.11%))
IPSA +261.65
26/05 | +261.65 (10,825.53 +261.65 (+2.48%))
MERV -31,218.25
26/05 | -31,218.25 (2,846,220.25 -31,218.25 (-1.08%))
TA125.TA -43.39
26/05 | -43.39 (4,421.63 -43.39 (-0.97%))
CASE30 -202.70
26/05 | -202.70 (52,658.80 -202.70 (-0.38%))
JN0U.JO -74.95
26/05 | -74.95 (7,060.25 -74.95 (-1.05%))
DX-Y.NYB -0.13
26/05 | -0.13 (99.11 -0.13 (-0.13%))
125904-USD-STRD -7.64
26/05 | -7.64 (2,787.30 -7.64 (-0.27%))
XDB +0.39
26/05 | +0.39 (134.73 +0.39 (+0.29%))
XDE +0.15
26/05 | +0.15 (116.33 +0.15 (+0.13%))
000001.SS -7.20
26/05 | -7.20 (4,145.37 -7.20 (-0.17%))
N225 -162.10
26/05 | -162.10 (64,996.09 -162.10 (-0.25%))
XDN -0.11
26/05 | -0.11 (62.81 -0.11 (-0.18%))
XDA +0.11
26/05 | +0.11 (71.66 +0.11 (+0.15%))