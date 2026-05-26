Chứng khoán ngày 26/5: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index tiếp tục tích lũy tìm vùng cân bằng

VN-Index giảm điểm nhẹ

Sau phiên hồi phục với thanh khoản suy giảm, thị trường tiếp tục ghi nhận độ rộng tích cực hơn trong phiên hôm nay. Dù chịu áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu Vingroup, dòng tiền vẫn lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, nổi bật là ngân hàng, chứng khoán và năng lượng. Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 1,85 điểm, tương ứng 0,10%, xuống 1.284,18 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 26/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 26/5 có: ACB (+1,44), VCB (+1,26), MBB (+1,23), VPB (+1,04), BID (+0,95)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-9,30), VHM (-4,16), GEE (-0,42), SAB (-0,19), STB (-0,16)…

Mặc dù thị trường giảm điểm, nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 199 mã tăng giá, 49 mã giữ giá tham chiếu và 116 mã giảm giá.

VN-Index giảm về điểm số, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc xanh khi có 13/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp và chứng khoán là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, hóa chất và bảo hiểm là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến tích cực khi tăng +6,16 điểm, lên mức 2.027,9 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 20 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 8 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường hôm nay cải thiện so với phiên giao dịch trước đó, song vẫn cho thấy sự thận trọng khi khối lượng khớp lệnh ở mức thấp hơn (-17,5%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 731 triệu cổ phiếu (+3,87%), tương đương giá trị đạt 19.764 tỷ đồng (+4,12%) so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +6,35 điểm, lên mức +278,25 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,06 điểm, về mức 126,05 điểm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng giá trị bán giảm. Thống kê trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng -898 tỷ đồng. Trong đó, MSB (-488 tỷ đồng), HPG (-150 tỷ đồng), VIC (-130 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là PDR (+64 tỷ đồng), ACB (+49 tỷ đồng) và SSI (+47 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng.

Dòng tiền có xu hướng luân chuyển

VN-Index bước sang phiên giao dịch thứ hai trong nhịp tìm điểm cân bằng với áp lực đáng kể từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù bộ đôi VIC và VHM tiếp tục suy giảm, kéo chỉ số chung chìm trong sắc đỏ, thị trường lại ghi nhận một trong những phiên giao dịch tích cực khi dòng tiền có dấu hiệu lan tỏa sang nhiều nhóm ngành.

Tâm điểm của phiên nằm ở nhóm ngân hàng khi dòng tiền nội quay trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài trầm lắng. ACB bứt phá 5,3%, trở thành cổ phiếu dẫn dắt thị trường và tạo hiệu ứng tích cực lên hàng loạt mã cùng ngành như MBB, VPB, BID, CTG và VCB. Nhóm ngân hàng cũng chiếm tới 7/10 vị trí đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, qua đó trở thành lực đỡ quan trọng giúp thị trường tránh một nhịp điều chỉnh sâu hơn.

VN-Index đóng cửa giảm điểm trong sắc đỏ nhẹ. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm bất động sản cũng cải thiện đáng kể diễn biến giao dịch nhờ sắc tím của PDR, góp phần khơi lại tâm lý tích cực sau giai đoạn chịu nhiều áp lực thông tin bất lợi. Trong khi đó, nhóm dầu khí duy trì trạng thái hồi phục với GAS, PLX, PVD đồng thuận tăng giá, còn nhóm chứng khoán tiếp tục được phủ sắc xanh khi SSI và VND tăng hơn 2%, nhiều cổ phiếu như VCI, VIX hay VPX cũng duy trì đà đi lên.

Dù vậy, áp lực từ nhóm cổ phiếu “họ Vin” vẫn là yếu tố chi phối thị trường. Riêng VIC và VHM đã lấy đi gần 14 điểm của VN-Index, trở thành nguyên nhân chính khiến chỉ số đóng cửa giảm nhẹ.

Thanh khoản thị trường có cải thiện so với phiên liền trước nhưng vẫn ở mức thấp, với giá trị khớp lệnh thấp hơn khoảng 17,5% so với bình quân 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền dù đã có sự dịch chuyển tích cực hơn nhưng vẫn chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng mới.

Diễn biến hiện tại cho thấy lực cầu bắt đáy đang xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn khá thận trọng, trong bối cảnh xu hướng chung của thị trường chưa thực sự ổn định. Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động tích lũy và tìm kiếm vùng cân bằng mới, trong khi dòng tiền có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu riêng lẻ./.