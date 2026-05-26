Tài chính

Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

16:04 | 26/05/2026
(TBTCO) - Đảng ủy Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐUKB về thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2026 gắn với triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.
Theo kế hoạch, công tác thông tin đối ngoại năm 2026 của hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ điều hành ngân sách nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Kho bạc số. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quản lý quỹ ngân sách nhà nước, điều hành ngân quỹ nhà nước, huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, công tác kế toán, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước và lập báo cáo tài chính nhà nước.

Công tác thông tin đối ngoại năm 2026 của hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ điều hành ngân sách nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Kho bạc số. Ảnh minh họa: Đức Thanh

Theo Kho bạc Nhà nước, những nội dung này sẽ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công, đồng thời củng cố niềm tin của thị trường, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế đối với năng lực điều hành của Việt Nam.

Kế hoạch số 13-KH/ĐUKB cũng nhấn mạnh yêu cầu của Kho bạc Nhà nước trong đẩy mạnh truyền thông về hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, tự động hóa quy trình nghiệp vụ và kết nối dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời xử lý thông tin sai lệch, bảo đảm thống nhất thông điệp điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính. Kế hoạch được kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh Kho bạc Nhà nước hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế./.

Vân Hà
(TBTCO) - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề xuất thiết lập bộ tiêu chí KPI đo lường kết quả phát triển không chỉ bằng quy mô kinh tế mà phải bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công, công bằng xã hội, sức mạnh văn hóa, năng lực tự cường quốc gia...
(TBTCO) - Hàng loạt dự án vốn ngoài ngân sách tại Đà Nẵng vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc kéo dài, khiến nguồn lực đất đai, tài chính bị đình trệ. Thành phố đang quyết liệt tháo gỡ để khơi thông nguồn lực khổng lồ này.
(TBTCO) - Trong vòng hơn 20 ngày, Chính phủ đã thực hiện một "chiến dịch thần tốc" nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây không phải là nhiệm vụ mới nhưng việc tiến hành triệt để ở quy mô lớn chính là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng đột phá.
(TBTCO) - Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 25/5/2026, với mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Hayakawa Yuho, nhằm thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược và định hướng tương lai cho nguồn vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam.
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành các Quyết định số 1308/QĐ-BGDĐT và 1309/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu của Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng.
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, Hồng Kông, do Tiến sĩ Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông), Chủ tịch Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh làm Trưởng đoàn.
(TBTCO) - Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đấu thầu sẽ được khai thác để sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.
