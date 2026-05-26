Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

Theo kế hoạch, công tác thông tin đối ngoại năm 2026 của hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ điều hành ngân sách nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Kho bạc số. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quản lý quỹ ngân sách nhà nước, điều hành ngân quỹ nhà nước, huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, công tác kế toán, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước và lập báo cáo tài chính nhà nước.

Ảnh minh họa: Đức Thanh

Theo Kho bạc Nhà nước, những nội dung này sẽ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công, đồng thời củng cố niềm tin của thị trường, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế đối với năng lực điều hành của Việt Nam.

Kế hoạch số 13-KH/ĐUKB cũng nhấn mạnh yêu cầu của Kho bạc Nhà nước trong đẩy mạnh truyền thông về hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, tự động hóa quy trình nghiệp vụ và kết nối dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời xử lý thông tin sai lệch, bảo đảm thống nhất thông điệp điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính. Kế hoạch được kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh Kho bạc Nhà nước hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế./.