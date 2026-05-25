Học viện Chính sách và Phát triển thành lập 2 phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

Theo đó, tại Quyết định số 1308/QĐ-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Học viện Chính sách và Phát triển - Phân hiệu tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Thống kê; tại Quyết định số 1309/QĐ-BGDĐT, thành lập Học viện Chính sách và Phát triển - Phân hiệu thành phố Đà Nẵng trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

Hai phân hiệu mới được thành lập sẽ thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường Cao đẳng Thống kê và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đều là những cơ sở giáo dục có uy tín lâu năm, sở hữu cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại. Việc phát triển các phân hiệu từ nền tảng vững chắc này tạo điều kiện thuận lợi để Học viện Chính sách và Phát triển nhanh chóng chuẩn hóa điều kiện đảm bảo chất lượng, sẵn sàng phục vụ người học tại các địa bàn trọng điểm.

Việc thành lập đồng thời hai phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng là bước đi có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Học viện Chính sách và Phát triển trong việc mở rộng không gian phát triển theo mô hình đa cơ sở.

Trong bối cảnh nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, tài chính, chính sách công và phát triển ngày càng gia tăng, việc mở rộng hệ thống đào tạo tới các vùng kinh tế động lực sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa lý thuyết học thuật với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và khu vực. Dấu mốc này cũng cho thấy sự tin tưởng lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với năng lực quản trị, định hướng phát triển và chất lượng đào tạo của Học viện.

Để các phân hiệu sớm đi vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, Học viện Chính sách và Phát triển sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, có trách nhiệm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục./.