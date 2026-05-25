Tài chính

Học viện Chính sách và Phát triển thành lập 2 phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

Đức Minh

15:25 | 25/05/2026
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành các Quyết định số 1308/QĐ-BGDĐT và 1309/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu của Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng.
Theo đó, tại Quyết định số 1308/QĐ-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Học viện Chính sách và Phát triển - Phân hiệu tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Thống kê; tại Quyết định số 1309/QĐ-BGDĐT, thành lập Học viện Chính sách và Phát triển - Phân hiệu thành phố Đà Nẵng trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

Cơ sở Trường Cao đẳng Thống kê là địa điểm thành lập Phân hiệu Học viện Chính sách và Phát triển tại tỉnh Bắc Ninh.

Hai phân hiệu mới được thành lập sẽ thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường Cao đẳng Thống kê và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đều là những cơ sở giáo dục có uy tín lâu năm, sở hữu cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại. Việc phát triển các phân hiệu từ nền tảng vững chắc này tạo điều kiện thuận lợi để Học viện Chính sách và Phát triển nhanh chóng chuẩn hóa điều kiện đảm bảo chất lượng, sẵn sàng phục vụ người học tại các địa bàn trọng điểm.

Việc thành lập đồng thời hai phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng là bước đi có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Học viện Chính sách và Phát triển trong việc mở rộng không gian phát triển theo mô hình đa cơ sở.

Cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng là địa điểm thành lập Phân hiệu Học viện Chính sách và Phát triển tại thành phố Đà Nẵng.

Trong bối cảnh nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, tài chính, chính sách công và phát triển ngày càng gia tăng, việc mở rộng hệ thống đào tạo tới các vùng kinh tế động lực sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa lý thuyết học thuật với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và khu vực. Dấu mốc này cũng cho thấy sự tin tưởng lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với năng lực quản trị, định hướng phát triển và chất lượng đào tạo của Học viện.

Để các phân hiệu sớm đi vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, Học viện Chính sách và Phát triển sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, có trách nhiệm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục./.

Đức Minh
(TBTCO) - Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước. Để đạt mục tiêu này, một trong những giải pháp là phải nâng cao năng lực của DATC để "hỗ trợ tái cơ cấu, xử lý nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường".
(TBTCO) - Bộ Tài chính luôn bám sát các chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính được giao tại Chương trình năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chính phủ năm 2026. Theo đó, Bộ đã cung cấp 658 dịch vụ công trực tuyến/772 thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 85,2% vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2026 là 80%.
(TBTCO) - Theo báo cáo số 6350/BTC-PTHT vừa được Bộ Tài chính công bố, tổng số giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 14/5/2026 đạt 166.018,4 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
(TBTCO) - Hà Nội đang bước vào đợt rà soát và xử lý quyết liệt chưa từng có đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Hàng trăm dự án ngoài ngân sách kéo dài nhiều năm, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc “đắp chiếu” gây lãng phí tài nguyên đang được đưa vào diện kiểm tra, phân loại để tháo gỡ hoặc thu hồi theo quy định.
(TBTCO) - Chiều ngày 22/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Frew.
Nghị định 85/2026/NĐ-CP tạo khuôn khổ pháp lý triển khai hiệu quả, bền vững chính sách cho bảo hiểm hưu trí bổ sung. Bộ Tài chính kỳ vọng Nghị định góp phần đa dạng hóa chương trình an sinh xã hội, giảm gánh nặng ngân sách trong bối cảnh chuẩn bị giai đoạn già hóa dân số. Đồng thời, thúc đẩy hình thành nguồn vốn dài hạn, phát triển cơ sở nhà đầu tư dài hạn trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu.
(TBTCO) - Tại Hội nghị tham vấn chính sách cho Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) do Bộ Tài chính tổ chức sáng 22/5, nhiều đại biểu quan tâm đến nội dung mở rộng danh mục tài sản có thể trưng dụng, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số, và phân cấp thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản.
