Thị trường dầu hạ nhiệt trước triển vọng tái mở cửa Hormuz

Văn Nam

13:58 | 25/05/2026
(TBTCO) - Những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã giúp thị trường năng lượng hạ nhiệt trong tuần qua. Tuy nhiên, đà giảm không diễn ra liên tục khi thị trường vẫn xuất hiện những nhịp mua trở lại trước lập trường cứng rắn hơn từ phía Iran và các tín hiệu cho thấy nguồn cung nhiên liệu tại Mỹ đang thu hẹp.
Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường năng lượng thế giới trải qua một tuần nhiều biến động khi giá dầu liên tục đảo chiều trước các thông tin liên quan tới quan hệ Mỹ - Iran và triển vọng nối lại dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz. Đóng cửa tuần, toàn bộ 5 mặt hàng nhóm năng lượng chìm trong sắc đỏ.

Lực bán xuất hiện ngay từ đầu tuần khi thị trường bắt đầu thu hẹp phần rủi ro địa chính trị đã phản ánh vào giá dầu trong giai đoạn căng thẳng leo thang trước đó. Nguyên nhân đến từ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã tạm dừng các hoạt động can thiệp quân sự mới nhằm vào Iran, đồng thời đánh giá hai nước đang có cơ hội rất tốt để đạt được thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Những tín hiệu này giúp làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, đồng thời gia tăng kỳ vọng hoạt động vận tải năng lượng qua eo biển Hormuz có thể sớm ổn định trở lại. Giá dầu vì vậy giảm khoảng 2% ngay trong phiên thứ Ba, ngày 19/5 và duy trì xu hướng hạ nhiệt trong phần lớn thời gian còn lại của tuần.

Các dự báo giá dầu Brent trong tháng 6/2026. Nguồn: MXV.

Tuy nhiên, đà giảm không diễn ra liên tục khi thị trường vẫn xuất hiện những nhịp mua trở lại trước lập trường cứng rắn hơn từ phía Iran và các tín hiệu cho thấy nguồn cung nhiên liệu tại Mỹ đang thu hẹp. Dù vậy, thông tin tích cực liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn tiếp tục chi phối tâm lý giao dịch trong tuần qua.

Theo MXV, thị trường năng lượng thời gian tới vẫn tiềm ẩn không ít biến động khi chưa xuất hiện bất kỳ thỏa thuận chính thức hay tuyên bố chung nào giữa Washington và Tehran. Điều này đồng nghĩa rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ khỏi thị trường.

Khép lại tuần giao dịch, giá dầu WTI giảm gần 4,4%, xuống còn 96,6 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent mất hơn 5,2%, chốt tuần tại mức 103,54 USD/thùng.

Dù giá dầu thế giới đi xuống, mặt bằng giá vẫn duy trì ở vùng cao sau giai đoạn tăng nóng trước đó và tiếp tục tạo sức ép lên thị trường trong nước. Trong kỳ điều hành ngày 21/5, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh tăng giá đối với toàn bộ các mặt hàng xăng dầu.

Đáng chú ý, dầu diesel tăng hơn 1.500 đồng/lít, tương ứng tăng khoảng 5,64%, lên sát mốc 29.000 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON95 tăng gần 1.500 đồng/lít, vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít - mức cao nhất trong hơn một tháng trở lại đây./.

Giá cà phê trong nước hôm nay (25/5) tiếp tục tăng từ 200 - 300 đồng/kg so với hôm qua, Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 87.400 - 88.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu vẫn duy trì ổn định, dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.
Thị trường cao su thế giới hôm nay (25/5) tiếp tục biến động trái chiều khi giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Tokyo gần như “đứng im”, trong khi giá cao su tự nhiên tại Thượng Hải đồng loạt lao dốc. Trong nước, giá cao su kéo dài đà đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mủ nước tại Bà Rịa duy trì ở mức 420 đồng/độ TSC/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (25/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định, song hoạt động mua bán vẫn diễn ra chậm do nông dân giữ giá cao và sức mua yếu. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn neo ở mức cao.
Giá heo hơi hôm nay (25/5) tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước. Thị trường chưa ghi nhận biến động mới, mặt bằng giá heo hơi vẫn neo ở mức cao tại nhiều khu vực.
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (24/5) tiếp tục suy giảm dù lãi suất hạ nhiệt, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước biến động thị trường và áp lực từ mặt bằng lợi suất trái phiếu cao.
Giá lúa gạo hôm nay (24/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg… Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh cao.
Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (24/5) giảm phiên thứ 3 liên tiếp do dự đoán nguồn cung từ Thái Lan và sản lượng cao su tổng hợp của Trung Quốc gia tăng. Trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định, với nhiều nơi giữ nguyên mức thu mua mủ nước và mủ tạp so với phiên trước.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/5) dao động mạnh do nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục theo dõi sát triển vọng lãi suất của Mỹ, giới phân tích cho rằng giá bạc vẫn đối mặt nhiều thách thức ngắn hạn nhưng dư địa tăng dài hạn vẫn rất lớn nếu áp lực lãi suất hạ nhiệt.
