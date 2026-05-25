Thị trường dầu hạ nhiệt trước triển vọng tái mở cửa Hormuz

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường năng lượng thế giới trải qua một tuần nhiều biến động khi giá dầu liên tục đảo chiều trước các thông tin liên quan tới quan hệ Mỹ - Iran và triển vọng nối lại dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz. Đóng cửa tuần, toàn bộ 5 mặt hàng nhóm năng lượng chìm trong sắc đỏ.

Lực bán xuất hiện ngay từ đầu tuần khi thị trường bắt đầu thu hẹp phần rủi ro địa chính trị đã phản ánh vào giá dầu trong giai đoạn căng thẳng leo thang trước đó. Nguyên nhân đến từ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã tạm dừng các hoạt động can thiệp quân sự mới nhằm vào Iran, đồng thời đánh giá hai nước đang có cơ hội rất tốt để đạt được thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Những tín hiệu này giúp làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, đồng thời gia tăng kỳ vọng hoạt động vận tải năng lượng qua eo biển Hormuz có thể sớm ổn định trở lại. Giá dầu vì vậy giảm khoảng 2% ngay trong phiên thứ Ba, ngày 19/5 và duy trì xu hướng hạ nhiệt trong phần lớn thời gian còn lại của tuần.

Các dự báo giá dầu Brent trong tháng 6/2026. Nguồn: MXV.

Tuy nhiên, đà giảm không diễn ra liên tục khi thị trường vẫn xuất hiện những nhịp mua trở lại trước lập trường cứng rắn hơn từ phía Iran và các tín hiệu cho thấy nguồn cung nhiên liệu tại Mỹ đang thu hẹp. Dù vậy, thông tin tích cực liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn tiếp tục chi phối tâm lý giao dịch trong tuần qua.

Theo MXV, thị trường năng lượng thời gian tới vẫn tiềm ẩn không ít biến động khi chưa xuất hiện bất kỳ thỏa thuận chính thức hay tuyên bố chung nào giữa Washington và Tehran. Điều này đồng nghĩa rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ khỏi thị trường.

Khép lại tuần giao dịch, giá dầu WTI giảm gần 4,4%, xuống còn 96,6 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent mất hơn 5,2%, chốt tuần tại mức 103,54 USD/thùng.

Dù giá dầu thế giới đi xuống, mặt bằng giá vẫn duy trì ở vùng cao sau giai đoạn tăng nóng trước đó và tiếp tục tạo sức ép lên thị trường trong nước. Trong kỳ điều hành ngày 21/5, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh tăng giá đối với toàn bộ các mặt hàng xăng dầu.

Đáng chú ý, dầu diesel tăng hơn 1.500 đồng/lít, tương ứng tăng khoảng 5,64%, lên sát mốc 29.000 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON95 tăng gần 1.500 đồng/lít, vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít - mức cao nhất trong hơn một tháng trở lại đây./.