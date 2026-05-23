Sau biến cố bất ngờ đêm giao thừa, khoản chi trả bảo hiểm trở thành điểm tựa cho một gia đình tại Long An

08:00 | 23/05/2026
(TBTCO) - Đêm giao thừa tưởng chừng chỉ là những khoảnh khắc sum vầy, nhưng một gia đình tại Long An đã bất ngờ đối diện với biến cố lớn khi người chồng đột ngột qua đời. Trong hoàn cảnh chông chênh ấy, khoản chi trả từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã trở thành điểm tựa giúp người ở lại vượt qua khủng hoảng và từng bước tái thiết cuộc sống sau mất mát.
Khoảng trống của người ở lại

Những ngày đầu năm lẽ ra là thời điểm khởi đầu cho những dự định mới, nhưng với một gia đình làm nông tại khu vực biên giới Long An, đó lại là thời khắc đánh dấu một biến cố không thể lường trước. Người chồng đột ngột qua đời ngay đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, để lại phía sau người vợ cùng hai người con sắp bước vào Đại học. Trong hoàn cảnh ấy, khi nỗi đau tinh thần còn chưa kịp nguôi ngoai, áp lực mưu sinh và gánh nặng tài chính đã nhanh chóng trở thành bài toán khó có lời giải, đẩy người ở lại vào tình thế chông chênh giữa mất mát và trách nhiệm. Khoảng trống này không dễ lấp đầy trong thời gian ngắn.

Tuy vậy, trong câu chuyện của gia đình anh N.C.N và chị K.C tại Long An, một sự chuẩn bị từ trước đã phần nào giúp thay đổi cục diện. “Lúc tham gia, tôi chỉ nghĩ đến chuyện phòng ngừa bệnh tật thôi, không ngờ lại là tình huống đến quá bất ngờ như vậy, mọi gánh nặng giờ dồn lên vai tôi” - chị K.C nghẹn ngào chia sẻ.

Điểm tựa khi mất mát

Ngay khi nhận tin, chị Trịnh Lệ Hằng - Giám đốc văn phòng tổng đại lý Prudential Mộc Hóa Long An đã có mặt để hỗ trợ gia đình, hướng dẫn quy trình, thu thập hồ sơ cần thiết và làm việc với các bên liên quan để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm được giải quyết suôn sẻ.

Với nhiều người, thủ tục chi trả chỉ là quy trình. Nhưng trong thực tế, đó là hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự hiểu biết và sự tận tâm - nhất là khi người ở lại chưa kịp vượt qua cú sốc tinh thần.

“Nhiều người chỉ nghĩ bảo hiểm là hợp đồng. Nhưng với tôi, đó là cam kết đi cùng khách hàng đến cuối hành trình” - chị Hằng chia sẻ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đầu tháng 03/2026, gia đình chị K.C chính thức nhận được khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong cho sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp PRU-Cuộc Sống Bình An cùng số tiền bảo tức tích lũy của hợp đồng là hơn 740 triệu.

Trong bối cảnh gia đình vừa trải qua biến cố lớn, khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm không chỉ giúp gia đình chị K.C. giảm bớt áp lực tài chính trước mắt, mà còn mang lại điểm tựa trong giai đoạn chông chênh nhất, nhờ đó có thêm điều kiện để từng bước ổn định cuộc sống và tiếp tục chăm lo cho hai con.

“Tôi biết ơn bảo hiểm nhân thọ vì khi người đồng hành của mình mất đi, vẫn còn một điểm tựa để tiếp tục sống” - chị K.C. chia sẻ.

Niềm tin với khách hàng không chỉ đến từ khả năng chi trả mà còn là sự đồng hành xuyên suốt trong quá trình tham gia bảo hiểm.

Một lựa chọn dài hạn giữa những bất định ngắn hạn

Với chị K.C., giá trị của bảo hiểm nhân thọ nằm ở sự yên tâm khi biết rằng gia đình có sự chuẩn bị cho những điều không ai mong muốn. “Tôi luôn nghĩ nếu có cơ hội, hãy tham gia bảo hiểm sớm. Đừng đợi đến khi rủi ro xảy ra mới thấy hối tiếc” - chị chia sẻ.

Khi điều không ai mong muốn xảy ra, sự chuẩn bị từ trước có thể không làm giảm đi nỗi đau, nhưng giúp hành trình đi tiếp trở nên ít chông chênh hơn. Đó cũng là cách bảo hiểm nhân thọ đồng hành – như một điểm tựa tài chính, giúp người ở lại không phải đối mặt cùng lúc với cả mất mát tinh thần và khủng hoảng tài chính, để từng bước ổn định và tiếp tục hành trình phía trước.

Đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa giá trị bảo vệ

Trong ngành bảo hiểm nhân thọ, năng lực chi trả quyền lợi được xem là thước đo cốt lõi của niềm tin. Theo số liệu thị trường, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm toàn thị trường tăng mạnh 13,52%, lên 91.845 tỷ đồng, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của bảo hiểm như một “tấm đệm tài chính” cho các gia đình trước rủi ro.

Ảnh: T.L

Riêng tại Prudential Việt Nam, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm và các quyền lợi khác đạt khoảng 16.489 tỷ đồng, tương đương gần 1/4 tổng giá trị chi trả của toàn ngành. Con số này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động, mà còn cho thấy năng lực thực hiện cam kết dài hạn với hàng triệu khách hàng khi sự kiện bảo hiểm phát sinh.

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến giá trị bảo vệ thực tế, khả năng chi trả kịp thời và minh bạch đang trở thành yếu tố then chốt góp phần củng cố niềm tin đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ./.

Hồng Chi
