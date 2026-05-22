Ngân hàng - Bảo hiểm

Sống trên những cú chạm số

16:09 | 22/05/2026
(TBTCO) - Quét QR mua đồ ở nước ngoài mà không cần đổi ngoại tệ, ký hồ sơ vay trực tuyến không cần ra quầy, hay mở sổ tiết kiệm online lúc nửa đêm để "đu trend" gameshow… ngân hàng số đang dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người Việt.
aa

Điện thoại thay ví tiền

Trong chuyến du lịch Trung Quốc dịp 30/4, L.H.Quang, một du khách đến từ Hà Nội, gần như không phải dùng tiền mặt. Điều khiến anh ấn tượng là có thể thanh toán trực tiếp bằng VCB Digibank tại các cửa hàng địa phương mà không cần đổi trước Nhân dân tệ.

“Đi Trung Quốc nhưng không kịp đổi tiền Nhân dân tệ, tôi mở VCB Digibank và quét QR thanh toán trực tiếp từ tài khoản tại Việt Nam. Giao dịch xử lý nhanh, tôi không phải mang theo tiền mặt hay lo đổi ngoại tệ”, anh Quang kể. Theo anh, việc quét QR trực tiếp khá thuận tiện, nhiều cửa hàng còn áp dụng ưu đãi cho các giao dịch đầu tiên, tương tự trải nghiệm thanh toán số đang phổ biến tại Việt Nam.

Sống trên những cú chạm số
Người dùng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới

Vài năm trước, trải nghiệm này vẫn còn khá xa lạ với nhiều người dùng Việt. Nhưng cùng với sự phát triển của thanh toán QR và kết nối xuyên biên giới, điện thoại đang dần thay thế cả ví tiền trong nhiều chuyến đi.

Tại châu Á, QR đang trở thành một trong những phương thức chi trả phát triển nhanh nhất. Ở Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank cũng tham gia làn sóng này thông qua OneQR và QR Outbound, cho phép khách hàng quét mã trực tiếp từ tài khoản trong nước tại nhiều điểm chấp nhận ở nước ngoài.

Từ quán cà phê, cửa hàng tiện lợi đến chợ dân sinh, mã QR đang trở thành hình thức thanh toán quen thuộc của người Việt. Các giao dịch tài chính vì thế cũng diễn ra tự nhiên hơn, liền mạch hơn trong đời sống hàng ngày.

Ngân hàng gắn với định danh số

Nếu QR đang thay đổi thói quen thanh toán, thì VNeID và định danh điện tử lại mở ra một bước chuyển mới của ngân hàng số.

Đại diện Vietcombank - ngân hàng đứng đầu hệ thống cho biết gần đây đã hoàn tất lượng lớn khoản vay trực tuyến bằng xác thực VNeID và ký số từ xa, khách hàng không cần gặp trực tiếp nhân viên ngân hàng. Những thủ tục vốn phải dùng nhiều giấy tờ và ký tá trực tiếp nay được rút gọn còn vài bước xác thực điện tử trên ứng dụng.

Trong vài năm gần đây, Vietcombank là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai xác thực sinh trắc học qua CCCD gắn chip, tích hợp VNeID, chữ ký số từ xa và các giải pháp xác thực nâng cao như SoftOTP. Đến cuối năm 2025, ngân hàng đã thu thập sinh trắc học cho hơn 15 triệu khách hàng, khoảng 2,5 triệu tài khoản liên kết an sinh xã hội qua VNeID và giải ngân khoảng 8.350 tỷ đồng thông qua ký số cá nhân.

Xu hướng này đang diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ấn Độ kết nối Aadhaar với UPI để xây dựng hệ sinh thái tài chính số quy mô lớn. Singapore tích hợp Singpass với các dịch vụ ngân hàng và thanh toán, còn Brazil phát triển Pix thành hạ tầng thanh toán tức thời toàn quốc. Điểm chung của các mô hình này là ngân hàng ngày càng gắn sâu hơn với dữ liệu và định danh số quốc gia.

Song song với các giao dịch online, trải nghiệm tại quầy cũng đang được số hóa mạnh hơn. Với VCB Tablet, khách hàng có thể thao tác trực tiếp trên thiết bị số thay cho nhiều quy trình giấy tờ truyền thống, giúp rút ngắn thời gian giao dịch và đồng bộ dữ liệu ngay tại quầy.

Sống trên những cú chạm số
Nhân viên ngân hàng sử dụng VCB Tablet để hỗ trợ thu thập sinh trắc học và mở dịch vụ ngân hàng tại khu công nghiệp ngoài điểm giao dịch của Vietcombank

Năm 2026, VCB Tablet trở thành sản phẩm duy nhất của Việt Nam lọt vào vòng chung kết hạng mục Digital Innovation tại ASEAN Digital Awards. Đây cũng là một trong những dấu ấn cho thấy chuyển đổi số của Vietcombank không chỉ diễn ra trên ứng dụng điện thoại, mà xuyên suốt toàn bộ hành trình phục vụ khách hàng.

Ở góc độ đời sống, những thay đổi ấy hiện diện qua nhiều khoảnh khắc rất quen thuộc: một phụ huynh đóng học phí cho con trên điện thoại giữa giờ tan tầm, một khách hàng xác thực giao dịch bằng sinh trắc học chỉ trong vài giây, hay nhiều người trẻ mở sổ tiết kiệm online ngay trong đêm để “đu idol”, săn mã tham gia gameshow Quán Nhà Haha - nơi câu chuyện về kết nối trải nghiệm tài chính với văn hóa, ẩm thực và nhịp sống hiện đại trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội gần đây.

Chuyển đổi số trên nền một ngân hàng lớn

Điều đáng chú ý trong hành trình chuyển đổi số của Vietcombank không nằm ở một sản phẩm riêng lẻ, mà ở quy mô triển khai và mức độ phổ cập tới người dùng. Năm 2025, gần 99% giao dịch bán lẻ của ngân hàng được thực hiện qua kênh số; hệ sinh thái số xử lý khoảng 1,17 tỷ giao dịch với tổng giá trị khoảng 14,7 triệu tỷ đồng và gần 18 triệu khách hàng hoạt động trên VCB Digibank.

Để đáp ứng quy mô đó, Vietcombank từng bước xây dựng hệ sinh thái số gồm VCB Digibank, VCB DigiBiz, VCB CashUp, VCB Online Lending cùng các nền tảng iCare, iSchool cho lĩnh vực y tế, giáo dục. Một cột mốc quan trọng trong quá trình này là việc ngân hàng go-live thành công hệ thống Core Banking năm 2020 - nền tảng được xem là “trái tim” của chuyển đổi số ngân hàng hiện đại.

Từ nền móng này, Vietcombank tiếp tục mở rộng theo hướng dữ liệu và AI, tích hợp big data và các mô hình dự báo hiện đại vào quản trị, kinh doanh và quản trị rủi ro. Đây cũng là hướng đi mà nhiều ngân hàng quốc tế như DBS, JPMorgan hay BBVA đang theo đuổi: chuyển đổi số không chỉ để giao dịch nhanh hơn, mà còn để vận hành hiệu quả hơn, thông minh hơn và an toàn hơn.

Điểm đặc biệt của Vietcombank nằm ở chỗ quá trình chuyển đổi số diễn ra trên nền một ngân hàng có quy mô tài sản, dữ liệu, khách hàng và yêu cầu an toàn thuộc nhóm lớn nhất Việt Nam, nhưng vẫn duy trì hiệu quả kinh doanh, độ ổn định và chất lượng tài sản hàng đầu hệ thống.

Ngân hàng số có thể bắt đầu từ một cú quét QR hay một lần xác thực bằng VNeID. Nhưng điều tạo nên khác biệt lâu dài là khả năng duy trì sự tiện lợi, an toàn và ổn định ở quy mô hàng triệu khách hàng mỗi ngày.

Hằng Nga
Từ khóa:
Quét QR mua Sổ tiết kiệm online ngân hàng số Xác thực VNeID Hồ sơ vay trực thanh toán trực tuyến quét mã qr

Bài liên quan

Vietcombank mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới tới Nhật Bản và Hồng Kông

Vietcombank mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới tới Nhật Bản và Hồng Kông

LPBank Plus – Ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới, tích hợp trợ lý AI chuyển tiền bằng hội thoại

LPBank Plus – Ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới, tích hợp trợ lý AI chuyển tiền bằng hội thoại

Báo chí là "lá chắn nhận thức" trong phòng chống lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng số

Báo chí là "lá chắn nhận thức" trong phòng chống lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng số

Dành cho bạn

Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

Đọc thêm

Bên trong “hệ thần kinh số” xử lý hơn 1 tỷ giao dịch của Vietcombank

Bên trong “hệ thần kinh số” xử lý hơn 1 tỷ giao dịch của Vietcombank

(TBTCO) - Người dùng có thể hoàn tất một giao dịch ngân hàng chỉ trong vài giây. Nhưng để những thao tác ấy diễn ra đủ nhanh, đủ an toàn và ổn định mỗi ngày là cả một hành trình chuyển đổi số phức tạp của các ngân hàng lớn.
Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

(TBTCO) - Sáng ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm phiên cuối tuần ở mức 25.134 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước, trong khi chỉ số DXY tăng 0,04% lên 99,24 điểm. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ khi lãi suất thực tại Mỹ lần đầu rơi vào vùng âm sau 03 năm, gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.
Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Dù duy trì chia cổ tức tiền mặt nhiều năm, PJICO vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng cao hơn từ nhiều cổ đông trong bối cảnh hiệu quả kinh doanh bảo hiểm chịu sức ép. Quý I/2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng mạnh 13,2% lên mức cao, song áp lực chi phí khiến lợi nhuận gộp mảng bảo hiểm đi ngang, tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu dựa vào hoạt động tài chính.
Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

(TBTCO) - NCB vừa công bố danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trong đó có nhiều lãnh đạo và cổ đông hiện hữu đăng ký mua thêm. Sau khi phát hành thành công 1 tỷ cổ phiếu, ngân hàng sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 29.280 tỷ đồng, trong bối cảnh tín dụng quý đầu năm tăng mạnh 20%.
VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

(TBTCO) - VPBank dự kiến phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 26,04%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng ngay trong quý II - III/2026 và trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên vượt mốc này. Kế hoạch tăng vốn diễn ra trong bối cảnh quy mô tín dụng hợp nhất mở rộng mạnh 10,2% chỉ sau một quý, đạt 1,06 triệu tỷ đồng.
Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mà còn là căn cứ để tính một số khoản đóng, mức hưởng trong chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua tổ chức cho vay không nhận tiền gửi

Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua tổ chức cho vay không nhận tiền gửi

(TBTCO) - Trong khi nhiều quốc gia phát triển mạnh các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi, đặc biệt là cho thuê tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, Việt Nam lại thiếu vắng các định chế tài chính trung gian đủ mạnh. Điều này khiến ngân hàng thương mại tiếp tục “gánh” phần lớn nhu cầu vốn của nền kinh tế.
BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

(TBTCO) - BIDV vừa phê duyệt phương án phát hành hơn 498 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm gần 4.982 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 77.782 tỷ đồng, tức tăng 6,8433%. Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh BIDV cần củng cố hệ số CAR, đáp ứng lộ trình triển khai Basel III và tạo dư địa mở rộng tín dụng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

Thuốc lá gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tổn thất kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm

Thuốc lá gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tổn thất kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm

Sống trên những cú chạm số

Sống trên những cú chạm số

Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 880 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 880 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Vẫn xuất hiện ngân hàng tăng lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết kiểm tra

Vẫn xuất hiện ngân hàng tăng lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết kiểm tra

Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại Mátxcơva

Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại Mátxcơva

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng sạch

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng sạch

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 15,900 ▼40K 16,200 ▼40K
Kim TT/AVPL 15,900 ▼40K 16,200 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,900 ▼40K 16,200 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 14,850 ▼40K 15,050 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 14,800 ▼40K 15,000 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,650 ▼40K 16,050 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,600 ▼40K 16,000 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,530 ▼40K 15,980 ▼40K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,900 ▼40K 16,200 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 15,900 ▼40K 16,200 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 15,900 ▼40K 16,200 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,900 ▼40K 16,200 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,900 ▼40K 16,200 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,900 ▼40K 16,200 ▼40K
NL 99.90 14,350 ▼250K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,400 ▼250K
Trang sức 99.9 15,390 ▼40K 16,090 ▼40K
Trang sức 99.99 15,400 ▼40K 16,100 ▼40K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼1435K 162 ▼1462K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 159 ▼1435K 16,202 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 159 ▼1435K 16,203 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,585 ▼4K 1,615 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,585 ▼4K 1,616 ▲1454K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,565 ▼4K 160 ▼1444K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 151,916 ▼396K 158,416 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 111,262 ▼300K 120,162 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 100,061 ▼272K 108,961 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,886 ▼80218K 9,776 ▼88228K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 84,539 ▼234K 93,439 ▼234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 57,977 ▼166K 66,877 ▼166K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼1435K 162 ▼1462K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼1435K 162 ▼1462K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼1435K 162 ▼1462K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼1435K 162 ▼1462K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼1435K 162 ▼1462K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼1435K 162 ▼1462K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼1435K 162 ▼1462K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼1435K 162 ▼1462K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼1435K 162 ▼1462K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼1435K 162 ▼1462K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼1435K 162 ▼1462K
Cập nhật: 22/05/2026 16:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18273 18549 19124
CAD 18588 18865 19478
CHF 32888 33273 33926
CNY 0 3839 3931
EUR 29966 30239 31267
GBP 34599 34992 35923
HKD 0 3233 3435
JPY 158 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15143 15728
SGD 20055 20338 20863
THB 722 785 839
USD (1,2) 26094 0 0
USD (5,10,20) 26136 0 0
USD (50,100) 26164 26179 26390
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,150 26,150 26,390
USD(1-2-5) 25,104 - -
USD(10-20) 25,104 - -
EUR 30,142 30,166 31,436
JPY 161.5 161.79 170.65
GBP 34,819 34,913 35,922
AUD 18,496 18,563 19,164
CAD 18,794 18,854 19,444
CHF 33,155 33,258 34,050
SGD 20,221 20,284 20,967
CNY - 3,813 3,937
HKD 3,304 3,314 3,434
KRW 16.05 16.74 18.11
THB 770.86 780.38 831.51
NZD 15,161 15,302 15,669
SEK - 2,779 2,861
DKK - 4,033 4,153
NOK - 2,808 2,891
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,225.64 - 6,990.35
TWD 757.57 - 912.8
SAR - 6,919.88 7,249.51
KWD - 83,792 88,672
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,140 26,160 26,390
EUR 30,040 30,161 31,339
GBP 34,752 34,892 35,898
HKD 3,294 3,307 3,423
CHF 32,907 33,039 33,969
JPY 161.74 162.39 169.71
AUD 18,464 18,538 19,127
SGD 20,259 20,340 20,921
THB 788 791 825
CAD 18,770 18,845 19,414
NZD 15,228 15,761
KRW 16.76 18.38
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26145 26145 26390
AUD 18457 18557 19482
CAD 18754 18854 19868
CHF 33074 33104 34678
CNY 3813.8 3838.8 3974.3
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30135 30165 31891
GBP 34869 34919 36672
HKD 0 3355 0
JPY 162.08 162.58 173.13
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15269 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20216 20346 21074
THB 0 751.1 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 15940000 15940000 16240000
SBJ 14000000 14000000 16240000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,184 26,234 26,390
USD20 26,184 26,234 26,390
USD1 26,184 26,234 26,390
AUD 18,498 18,598 19,706
EUR 30,292 30,292 31,700
CAD 18,708 18,808 20,115
SGD 20,292 20,442 21,420
JPY 162.61 164.11 168.64
GBP 34,783 35,133 36,005
XAU 15,898,000 0 16,202,000
CNY 0 3,728 0
THB 0 786 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/05/2026 16:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80