Vẫn xuất hiện ngân hàng tăng lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết kiểm tra

Ánh Tuyết

15:29 | 22/05/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ vẫn còn hiện tượng một số ngân hàng thương mại thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực tăng cường kiểm tra giảm mặt bằng lãi suất tại địa bàn. Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Công văn số 4190/NHNN-CSTT gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố yêu cầu đôn đốc kiểm tra triển khai việc giảm mặt bằng lãi suất.

Công văn nêu rõ, qua theo dõi, thời gian qua, vẫn còn hiện tượng một số ngân hàng thương mại thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn để yêu cầu, quán triệt các chi nhánh ngân hàng thương mại nghiêm túc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026 về việc giảm mặt bằng lãi suất.

“Trong quá trình kiểm tra, trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về Ngân hàng Nhà nước (Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng và Vụ Chính sách tiền tệ)” - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Đồng thời, khẩn trương triển khai các nội dung chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 3972/NHNN-CSTT ngày 14/5/2026 về kiểm tra giảm mặt bằng lãi suất tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước liên tục phát tín hiệu điều hành nhằm kéo giảm chi phí vốn cho nền kinh tế.

Sau các cuộc họp điều hành trong tháng 4/2026, nhiều ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất huy động các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,1 - 1%/năm, qua đó, góp phần ổn định mặt bằng lãi suất thị trường. Hiện mặt bằng lãi suất niêm yết tại phần lớn ngân hàng đã lùi xuống dưới 7%/năm. Chỉ còn một số ngân hàng niêm yết lãi suất vượt 7%/năm, đơn cử như HongLeong Bank, MB, MBV...

Vẫn xuất hiện ngân hàng tăng lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết kiểm tra. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, báo cáo khảo sát thực tế của Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho thấy lãi suất tiền gửi thực tế tại quầy hoặc qua các hợp đồng tiền gửi thỏa thuận ở nhiều ngân hàng vẫn cao hơn đáng kể so với mức niêm yết công khai trên website.

Đơn cử, mức lãi suất cộng thêm tại một ngân hàng lên tới 2,25%/năm đối với sản phẩm tiền gửi Max Savings, cho thấy mức ưu đãi thực tế cao hơn đáng kể so với biểu lãi suất niêm yết công khai.

Bên cạnh đó, có ngân hàng từng triển khai chương trình cộng thêm tới 2,5% cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng số, đưa mức lãi suất tối đa lên tới 9%/năm. Tuy nhiên, chương trình này đã nhanh chóng phải tạm dừng chỉ sau ít ngày triển khai.

Số liệu cho thấy, tính đến ngày 28/4/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 19,5 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm và tăng 18,26% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tăng trưởng huy động vốn chậm hơn đáng kể do một phần dòng tiền dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác.

Chênh lệch gần 3,5 điểm phần trăm giữa tăng trưởng tín dụng và huy động đã khiến khoảng cách tuyệt đối giữa tín dụng và huy động nới rộng lên khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương 7,22% tổng dư nợ vào tháng 4/2026.

Đáng chú ý, tín dụng trung và dài hạn tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt dòng vốn chảy vào bất động sản, trong khi khoảng 80% nguồn vốn huy động của ngân hàng là ngắn hạn, làm gia tăng áp lực mất cân đối kỳ hạn và căng thẳng thanh khoản trong hệ thống. Điều này khiến nhiều ngân hàng gia tăng áp lực huy động vốn, phải nâng lãi suất để hút tiền gửi nhằm đảm bảo thanh khoản và đáp ứng các tỷ lệ an toàn theo quy định./.

(TBTCO) - Người dùng có thể hoàn tất một giao dịch ngân hàng chỉ trong vài giây. Nhưng để những thao tác ấy diễn ra đủ nhanh, đủ an toàn và ổn định mỗi ngày là cả một hành trình chuyển đổi số phức tạp của các ngân hàng lớn.
(TBTCO) - Sáng ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm phiên cuối tuần ở mức 25.134 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước, trong khi chỉ số DXY tăng 0,04% lên 99,24 điểm. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ khi lãi suất thực tại Mỹ lần đầu rơi vào vùng âm sau 03 năm, gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.
Dù duy trì chia cổ tức tiền mặt nhiều năm, PJICO vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng cao hơn từ nhiều cổ đông trong bối cảnh hiệu quả kinh doanh bảo hiểm chịu sức ép. Quý I/2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng mạnh 13,2% lên mức cao, song áp lực chi phí khiến lợi nhuận gộp mảng bảo hiểm đi ngang, tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu dựa vào hoạt động tài chính.
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mà còn là căn cứ để tính một số khoản đóng, mức hưởng trong chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
(TBTCO) - Trong khi nhiều quốc gia phát triển mạnh các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi, đặc biệt là cho thuê tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, Việt Nam lại thiếu vắng các định chế tài chính trung gian đủ mạnh. Điều này khiến ngân hàng thương mại tiếp tục "gánh" phần lớn nhu cầu vốn của nền kinh tế.
(TBTCO) - BIDV vừa phê duyệt phương án phát hành hơn 498 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm gần 4.982 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 77.782 tỷ đồng, tức tăng 6,8433%. Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh BIDV cần củng cố hệ số CAR, đáp ứng lộ trình triển khai Basel III và tạo dư địa mở rộng tín dụng.
(TBTCO) - Khảo sát mới đây do Sun Life thực hiện cho thấy phụ nữ Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều áp lực chồng chéo về tài chính, sự nghiệp và sức khỏe cá nhân, xuất phát từ vai trò chăm sóc gia đình đa thế hệ, trong khi sự chuẩn bị cho các rủi ro tài chính dài hạn vẫn còn hạn chế.
(TBTCO) - Chiến dịch "Chọn Xanh cho Khỏe - Vì một Việt Nam thật Khỏe" của Manulife Việt Nam vừa được vinh danh tại giải thưởng quốc tế uy tín Global CSR & ESG Awards, ở hạng mục "Doanh nghiệp có chương trình cộng đồng xuất sắc".
Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80