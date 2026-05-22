Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

Ban hành 105.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh

Vừa qua, một số cơ quan báo chí, mạng xã hội phản ánh tình trạng người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ. Để làm rõ vấn đề này, sáng ngày 22/5, Cục Thuế đã tổ chức họp báo chuyên đề thông tin rộng rãi đến cơ quan báo chí.

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Đức Huy - Phó Trưởng ban Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết, việc tạm hoãn xuất cảnh đã được quy định từ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, cụ thể tại khoản 1 Điều 66 Luật Quản lý thuế quy định: Người nộp thuế thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2024/QH15.

Trên cơ sở đó, ngày 28/2/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định cụ thể ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với từng nhóm đối tượng. Theo đó, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với 4 nhóm đối tượng, gồm:

Nhóm 1, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Nhóm 2, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Nhóm 3, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Nhóm 4, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Ông Huy cho biết, triển khai thực hiện quy định nêu trên, cơ quan thuế đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tuyên truyền, phổ biến chính sách thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, gửi thư ngỏ đến người nộp thuế và các hình thức điện tử khác. Đồng thời, thực hiện công khai thông tin liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile nhằm bảo đảm người nộp thuế được tiếp cận thông tin sớm, đầy đủ để chủ động thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh bằng hình thức điện tử thông qua việc ký Quy chế phối hợp về việc truyền nhận thông tin tạm hoãn xuất cảnh và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh bằng phương thức điện tử. Ngay khi cơ quan thuế ký điện tử thông báo tạm hoãn xuất cảnh hoặc huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh thì dữ liệu được truyền tự động sang cơ quan xuất nhập cảnh. Đồng thời các thông báo này cũng được cơ quan thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tại địa chỉ http://gdt.gov.vn.

Ông Nguyễn Đức Huy cho rằng, việc kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế sau khi hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Theo số liệu trên hệ thống, cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 105.000 người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, với số tiền thuế nợ là gần 61.000 tỷ đồng. Trong đó, đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 65.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký với số tiền thuế nợ trên 6.900 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, đã thu hồi được nợ thuế của trên 13.000 người nộp thuế, với số tiền trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, đã có khoảng 7.100 người nộp thuế thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền gần 100 tỷ đồng và đã được cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Ông Nguyễn Đức Huy khẳng định, kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là một trong các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, đồng thời tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.

Ứng dụng công nghệ thông tin để huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất

Thông tin về vấn đề người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ và cho rằng việc tạm hoãn xuất cảnh chưa tương xứng với mức độ vi phạm của người nộp thuế, gây thiệt hại về kinh tế cho người nộp thuế, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, trên cơ sở rà soát dữ liệu quản lý thuế, thì hầu hết trường hợp nêu trên là các cá nhân đã bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện các thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định.

Đặc biệt, đối với các trường hợp này, cơ quan thuế đã tìm mọi cách để liên hệ với người nộp thuế, tuy nhiên đều không nhận được kết quả phản hồi, cụ thể: Cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tại địa chỉ mà người nộp thuế đã đăng ký với với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế cũng đã thực hiện gửi thông báo về tình hình hoạt động tại địa chỉ, tình hình nợ thuế, liên hệ với doanh nghiệp, cá nhân theo các thông tin về địa chỉ, số điện thoại, email đã đăng ký với cơ quan thuế.

Gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trước 30 ngày đến tài khoản thuế điện tử của doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời thông báo này cũng được gửi đến địa chỉ cư trú của đại diện pháp luật đã đăng ký với cơ quan thuế, công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. Tại thông báo này, cơ quan thuế cũng đã ghi rõ số tiền thuế còn nợ, thông tin của cơ quan thuế quản lý khoản nợ thuế như: tên phòng ban, cán bộ quản lý, số điện thoại, email của cán bộ quản lý để người nộp thuế chủ động liên hệ.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho rằng, việc một số cơ quan truyền thông đưa tin chưa đầy đủ, toàn diện, dễ gây hiểu sai quy định của pháp luật, có thể gây tâm lý hoang mang cho một bộ phận người dân, tạo dư luận không tốt trong khi cơ quan thuế đã và đang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Sau 30 ngày gửi thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh mà người nộp thuế không liên hệ với cơ quan thuế, không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì mới ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Như vậy, các thông tin từ một số cơ quan báo chí nêu chưa phản ánh đầy đủ thực tế sự việc phát sinh và quá trình xử lý của cơ quan thuế, cụ thể là cơ quan thuế đã chủ động cảnh báo đến người nộp thuế, công khai thông tin theo quy định, kịp thời hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.

Ông Mai Sơn cho biết, trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước./.