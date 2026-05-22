Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại Mátxcơva

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phát đi thông cáo báo chí về ngày văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva. Thông cáo nêu rõ, ngày 21/5/2026, trong khuôn khổ hoạt động giao lưu đối ngoại văn hóa quốc tế, UBND TP. Hà Nội phối hợp cùng chính quyền Thủ đô Mátxcơva tổ chức khai mạc Chương trình nghệ thuật và Triển lãm trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026”.

Với mong muốn đưa hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, văn minh, giàu bản sắc đến gần hơn với bạn bè quốc tế, hoạt động giao lưu văn hóa “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026” được tổ chức như một bức tranh đẹp góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, sâu sắc, nồng ấm giữa hai Thủ đô, hai quốc gia.

Chuỗi sự kiện bao gồm hai hoạt động tiêu biểu trọng tâm:

Thứ nhất, Triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076 - 2026)”

Ra đời từ năm 1076, với lịch sử 950 năm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là trường đại học đầu tiên của Việt Nam nơi đã đào tạo nhiều bậc nhân tài qua các thời kỳ lịch sử mà còn là biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Triển lãm nhằm tái hiện hành trình phát triển của nền quốc học Việt Nam, không gian văn hóa giàu giá trị lịch sử và nhân văn của Thủ đô Hà Nội, đồng thời tôn vinh những giá trị bền vững làm nên cốt cách văn hiến Thăng Long - Hà Nội. Hoạt động cũng là là dấu ấn ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Văn miếu - Quốc Tử Giám.

Triển lãm còn mang đến những hình ảnh sinh động về đất nước, con người Việt Nam hôm nay thông qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, đặc biệt là phiên bản Trống đồng Đông Sơn; người xem tại Mátxcơva cũng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc của Thủ đô ngay tại không gian Triển lãm.

Thứ hai, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Thanh âm ngàn năm”.

Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt bởi sự hòa quyện tinh tế giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Khán giả được thưởng thức các tiết mục đặc sắc, dàn dựng công phu cùng sự trình diễn của các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và các nghệ sĩ tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội với những loại hình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam như: ca trù - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, hát xẩm Hà thành, chèo, chầu văn cùng âm sắc độc đáo của các nhạc cụ dân tộc (đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt) và những tiết mục âm nhạc đương đại giàu cảm xúc, mang hơi thở của một Hà Nội năng động, sáng tạo.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự giao thoa văn hóa sâu sắc với những ca khúc nổi tiếng của Nga như “Chiều Matxcơva”, “Chiều hải cảng”, “Lòng chung thuỷ của con thiên nga” là sự thể hiện trân trọng đối với nền văn hóa Nga và tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc.

Thông qua chuỗi sự kiện này, TP. Hà Nội mong muốn lan tỏa mạnh mẽ dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội cổ kính, sâu lắng nhưng không kém phần năng động, sáng tạo tới bạn bè Nga và quốc tế. Sự kiện kỳ vọng sẽ tiếp tục kiến tạo nền tảng vững chắc, đưa quan hệ chiến lược giữa hai Thủ đô, hai quốc gia ngày càng phát triển thịnh vượng.