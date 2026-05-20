Bền bỉ giữ rừng, vun đắp màu xanh đất nước

06:37 | 20/05/2026
(TBTCO) - Mỗi cánh rừng được giữ gìn hôm nay chính là nền tảng cho tương lai phát triển xanh và bền vững của dân tộc. Trong hành trình gìn giữ màu xanh ấy, lực lượng Kiểm lâm Việt Nam luôn là nòng cốt - những người đi giữa đại ngàn để bảo vệ tài nguyên vô giá của quốc gia.
53 năm bền bỉ dựng xây và phát triển

Với sứ mệnh cao cả trong bảo vệ và phát triển rừng, ngày 21/5/1973, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 101-CP quy định hệ thống tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm nhân dân từ Trung ương đến cấp huyện - đánh dấu sự ra đời của lực lương Kiểm lâm Việt Nam.

53 năm qua là một chặng đường bền bỉ và đáng tự hào. Lực lượng Kiểm lâm đã có nhiều đóng góp quan trọng và hiệu quả trong công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển rừng; chủ động đề xuất nhiều chủ trương, chính sách, quy định pháp luật quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp.

Lực lượng Kiểm lâm đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu trưởng thành cả về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực, phẩm chất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Rừng Việt Nam ngày càng xanh tươi và giàu giá trị. Ngành lâm nghiệp liên tục lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Theo công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2025, Việt Nam có trên 14,9 triệu ha rừng. Ảnh: TL

Theo công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2025, Việt Nam có trên 14,9 triệu ha rừng, trong đó có trên 10 triệu ha rừng tự nhiên và trên 4,8 triệu ha rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42,03%. Việt Nam là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng diện tích rừng ổn định và nhanh nhất trên thế giới.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp tăng trưởng đều và liên tục. Giai đoạn 2016-2020 giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân là 5,94% gấp 5,6 lần so với giai đoạn 1990-1998 và hơn 2 lần so với giai đoạn 1999-2009; giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục duy trì khoảng 5%.

Ngành lâm nghiệp đã góp phần quan trọng thay đổi cơ cấu kinh tế miền núi, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa - nơi còn nhiều khó khăn.

Đằng sau những con số, những thành quả quan trọng ấy là biết bao cống hiến âm thầm nhưng mạnh mẽ của lực lượng Kiểm lâm. Đó là những bước chân tuần tra xuyên rừng sâu trong mưa lũ; những đêm trắng canh lửa giữa mùa khô hanh; những lần đối mặt với hiểm nguy để ngăn chặn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã, vận chuyển lâm sản trái phép; những ngày cùng người dân trên cánh rừng để hướng dẫn kỹ thuật trồng cây, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Có những cán bộ Kiểm lâm đã dành cả tuổi trẻ nơi đại ngàn, có những người đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ. Sự hy sinh ấy góp phần giữ màu xanh cho đất nước, gìn giữ sinh kế cho người dân và bảo vệ những giá trị thiên nhiên vô giá cho các thế hệ mai sau.

Tiếp nối truyền thống - Vững vàng trong kỷ nguyên mới

Phát huy truyền thống, tiếp nối tương lai, trải qua quá trình xây dựng và phát triển, hàng trăm ngàn tấm gương đã nối tiếp nhau bằng những dấu chân in hằn trên khắp các cánh rừng Việt Nam suốt bốn mùa. Không kể mưa, nắng, ngày, đêm, không kể hiểm nguy; thế hệ nối tiếp thế hệ, người trẻ tiếp bước đàn anh, lực lượng Kiểm lâm luôn nêu cao tinh thần tận tuỵ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi địa hình hiểm trở, nơi “rừng thiêng nước độc”.

Bước sang giai đoạn mới, đất nước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều yêu cầu về đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững. Nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp là trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật hiện đại trên cơ sở thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; đóng góp ngày càng tăng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của lực lượng Kiểm lâm càng trở nên quan trọng, cấp thiết và nặng nề. Nhưng đó cũng chính là cơ hội để toàn lực lượng khẳng định vị thế, thể hiện vai trò của những “chiến sĩ áo xanh” trong sự phát triển của đất nước.

Để làm được điều đó, lực lượng Kiểm lâm cần tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó; chủ động học tập, nâng cao năng lực trong tình hình mới để nắm bắt và tận dụng tối đa thời cơ, vận hội, thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ, trọng trách. “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành người có ích cho xã hội” - như Tổng bí thư Tô Lâm căn dặn trong bài viết “Học tập suốt đời”.

Ảnh: TL

Đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, mỗi cán bộ Kiểm lâm phải trở thành những người thông thạo địa hình, am hiểu địa phương và năng động trong ứng dụng công nghệ.

Những chuyến tuần tra rừng dài ngày dầm mưa dãi nắng sẽ dần được hỗ trợ, thay thế bằng công nghệ. Dữ liệu số, viễn thám, trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái và các nền tảng giám sát hiện đại… là các từ khoá cần chúng ta làm chủ. Điều cần nhất là tinh thần chủ động nắm bắt và ứng dụng.

Trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị nhằm bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân hơn, đặc biệt là với bà con nhân dân miền núi, vùng sâu vùng xa - địa bàn chính của lực lượng Kiểm lâm - đòi hỏi mỗi Kiểm lâm cần có tư duy mới, tầm nhìn mới trong không gian phát triển mới của địa phương và đất nước.

Mỗi Kiểm lâm không chỉ là người bảo vệ rừng, mà còn là người kết nối cộng đồng để phát huy vai trò kinh tế - xã hội - môi trường của ngành lâm nghiệp ở các địa phương; là cầu nối giữa chính sách, quy định với người dân, giữa mục tiêu bảo vệ, bảo tồn với phát triển sinh kế bền vững...

Chủ động tham gia sâu, rộng vào những nỗ lực của quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu cũng là yêu cầu tất yếu đặt ra đối với ngành lâm nghiệp và lực lượng Kiểm lâm hiện nay.

Trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và gia tăng các các loại hình thiên tai cực đoan, vai trò của rừng đối với môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước, hấp thụ và lưu giữ carbon ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, mỗi cánh rừng được giữ gìn hôm nay chính là nền tảng cho tương lai phát triển xanh và bền vững của đất nước.

Để làm được điều đó, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, lực lượng Kiểm lâm cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rừng bền vững; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý hiệu quả các hành vi xâm hại tài nguyên rừng; tham gia tích cực vào các sáng kiến toàn cầu về giảm phát thải khí nhà kính, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển tín chỉ carbon rừng.../.

“Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý” - lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, và lực lượng Kiểm lâm tự hào là những người ngày đêm “bảo vệ và xây dựng” rừng vàng của đất nước cho hôm nay và mai sau.

Nguyên Phương
Công việc bảo vệ rừng ngày càng áp lực nặng nề

Quảng Nam: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thu dịch vụ môi trường được hơn 77 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

Tập đoàn Xuân Thiện bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường

Infographics: Phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường trong 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 5.633 vụ với tổng số tiền phạt 108,7 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế

Nghị định 112/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/05, chính thức kích hoạt thị trường trao đổi tín chỉ carbon quốc tế tại Việt Nam với ba cơ chế then chốt. Không chỉ là công cụ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, cơ chế này còn mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế xanh đối với cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.
Mở rộng sản xuất phát thải thấp trên các cây trồng chủ lực

(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở lúa gạo, hành trình giảm phát thải của ngành nông nghiệp Việt Nam đang mở rộng sang cà phê, ngô và sầu riêng - những ngành hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị hàng tỷ USD.
Chung tay trồng 6.000 cây bản địa phục hồi rừng tại Sơn La

(TBTCO) - Ngày 17/5, tại Sơn La, trong khuôn khổ sự kiện “Rừng xanh lên 2026”, 6.000 cây bản địa gồm tre bát độ, trám đen, lát hoa, nghiến và dổi... được trồng tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La nhằm góp phần phục hồi 10 ha rừng tự nhiên tại địa phương.
Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 1/6, toàn bộ hệ thống cây xăng trên cả nước sẽ chính thức chuyển sang phân phối xăng sinh học E10 theo lộ trình mới của Bộ Công thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường và giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam.
Chuyển đổi xanh trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

(TBTCO) - Ngày 15/5, tại Ninh Bình đã diễn ra lễ tổng kết hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” (CRUIV), đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuyển giao sang phát huy năng lực bền vững vì lợi ích của cộng đồng.
Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

(TBTCO) - Không dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, cuộc thi toàn quốc “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” được khởi động nhằm thúc đẩy học sinh tiểu học chuyển từ hiểu biết sang hành động, hình thành thói quen sống xanh từ những việc làm nhỏ, thiết thực trong đời sống hàng ngày.
