Giá vàng hôm nay ngày 18/5: Giá vàng trong nước giữ mốc 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.550 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 18,8 triệu đồng/lượng so với vàng miếng trong nước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt tăng mạnh. Những lo ngại về lạm phát gia tăng liên quan tới căng thẳng tại Trung Đông cũng khiến thị trường củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Ông Edward Meir - Chuyên gia phân tích tại Marex, cho rằng thị trường kim loại quý đang chịu áp lực bán trên diện rộng khi đồng USD tăng mạnh, trong khi lợi suất trái phiếu không chỉ tại Mỹ mà trên toàn cầu cũng đi lên.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên gần vùng cao nhất trong vòng một năm qua, qua đó làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi. Cùng với đó, đồng USD đang hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong hai tháng gần đây, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện gần như không còn đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất đang gia tăng.

Ông Naeem Aslam - Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets, nhận định giá vàng có thể tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt ngày càng lớn. Dù vậy, chuyên gia này cho rằng vàng vẫn phù hợp với chiến lược mua trong các nhịp điều chỉnh, song nhà đầu tư chưa nên giải ngân quá mạnh do rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu nếu đồng USD tiếp tục đi lên.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh dưới tác động từ giá dầu, lợi suất trái phiếu Mỹ và tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Tuy nhiên, về dài hạn, nhiều tổ chức tài chính lớn như J.P. Morgan và Goldman Sachs vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với kim loại quý nhờ lực mua từ các ngân hàng trung ương, xu hướng phi đô la hóa và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 18/5, giá vàng trong nước đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, PNJ và DOJI giữ nguyên giá so với phiên trước, mặt bằng giao dịch phổ biến ở ngưỡng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá vàng tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục ổn định. Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá giao dịch ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì giá giao dịch ở mức 160,5 - 163,4 triệu đồng/lượng.