Giá vàng hôm nay ngày 9/5: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) giao dịch quanh mức 4.713 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục dao động ở vùng cao sau giai đoạn biến động mạnh. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phần nào ổn định hơn khi kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt, qua đó giảm bớt lo ngại về nguy cơ lạm phát kéo dài và áp lực duy trì lãi suất cao.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Ông Neil Welsh - Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets cho rằng thị trường đang có sự thay đổi trong cách nhìn nhận đối với xung đột tại Trung Đông, khi giới đầu tư đánh giá các rủi ro hiện tại chưa mang tính hệ thống. Trong khi đó, ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank nhận định thị trường không còn phản ứng quá mạnh với các diễn biến địa chính trị, dù triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình vẫn còn nhiều thách thức.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường vàng cũng chịu tác động từ các dữ liệu kinh tế Mỹ. Báo cáo mới công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 115.000 việc làm trong tháng 4, cao hơn dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%. Theo các chuyên gia, dữ liệu lao động tích cực có thể tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách lãi suất hiện tại nhằm kiểm soát lạm phát.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo khoảng 14% khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm nay, cao hơn so với các tuần trước. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng giá vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các rủi ro kinh tế và bất ổn toàn cầu.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 8/5, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý đồng loạt giữ nguyên giá mua vào - bán ra so với phiên trước, phổ biến quanh mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. DOJI và Bảo Tín Minh Châu không điều chỉnh giá, tiếp tục giao dịch quanh mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý giữ nguyên giá niêm yết ở mức 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ tăng 300.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục duy trì mức giá 164,5 - 167,4 triệu đồng/lượng./.