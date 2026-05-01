Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

10:07 | 01/05/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 1/5, vàng miếng duy trì quanh 163 - 166 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn giao dịch chủ yếu từ 162,5 - 166 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước

Ghi nhận trong sáng ngày 1/5, giá vàng trong nước theo cập nhật mới nhất đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt không điều chỉnh giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, duy trì mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 1/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá tiếp tục ổn định. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC không điều chỉnh giá, tiếp tục giao dịch phổ biến trong khoảng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức giá trong vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ cũng không thay đổi so với phiên trước, giao dịch quanh 162,6 - 165,6 triệu đồng/lượng.

Riêng tại DOJI, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mức giao dịch lên khoảng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) ngày 1/5 ghi nhận đà tăng mạnh, lên mức 4.623 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), vẫn thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 19,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Đà tăng của kim loại quý được thúc đẩy trong bối cảnh đồng USD suy yếu rõ rệt, qua đó kích hoạt lực mua quay trở lại sau các nhịp điều chỉnh trước đó. Diễn biến này khiến thị trường vàng trở nên sôi động hơn khi nhà đầu tư tranh thủ gia tăng vị thế.

Thông tin kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu trái chiều. Tăng trưởng GDP quý I đạt 2%, cải thiện so với mức 0,5% của quý trước nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng 2,3% của thị trường. Ngược lại, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm mạnh xuống còn 189.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 25/4, thấp hơn đáng kể so với dự báo 215.000 đơn và là mức thấp nhất kể từ năm 1969. Hai yếu tố này phần nào triệt tiêu tác động lẫn nhau, khiến ảnh hưởng tổng thể lên giá vàng không quá rõ nét.

Ở góc độ chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần nhất, đúng như dự báo. Tuy nhiên, nội bộ cơ quan này đang xuất hiện sự phân hóa rõ rệt về định hướng chính sách trong thời gian tới, khi có tới bốn quan chức bỏ phiếu phản đối quyết định, trong đó ba người không đồng tình với nhận định về khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất. Chủ tịch Jerome Powell cũng cho biết sẽ tiếp tục tại nhiệm cho đến khi các vấn đề liên quan được xử lý minh bạch và dứt điểm.

Trên các thị trường tài chính, chỉ số USD giảm mạnh, trong khi giá dầu thô WTI trên sàn Nymex lùi về quanh 105 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện duy trì ở mức khoảng 4,4%, cho thấy áp lực lãi suất vẫn hiện hữu.

Theo ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, việc đồng USD suy yếu cùng với giá năng lượng điều chỉnh giảm đang tạo lực hỗ trợ đáng kể cho vàng trong ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xuất hiện thông tin về khả năng can thiệp tiền tệ từ phía Nhật Bản.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Citi cho rằng áp lực bán có thể còn duy trì trong rất ngắn hạn do những biến động địa chính trị tại Trung Đông. Dù vậy, về trung và dài hạn, vàng vẫn được kỳ vọng sẽ củng cố vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, nhất là khi môi trường rủi ro toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng.

Thu Hương
Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Biến động địa chính trị nâng đỡ giá vàng, song thị trường "rung lắc" vì nhà đầu tư lớn bán ra

Biến động địa chính trị nâng đỡ giá vàng, song thị trường "rung lắc" vì nhà đầu tư lớn bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Giá vàng hôm nay ngày 28/4: Giá vàng trong nước giảm về ngưỡng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/4: Giá vàng trong nước giảm về ngưỡng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 28/4 đồng loạt điều chỉnh giảm lớn từ 300.000 - 400.000 đồng tại nhiều doanh nghiệp, đưa mặt bằng giao dịch vàng miếng về quanh 166 - 168,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 27/4 tiếp tục đi ngang, duy trì phổ biến quanh 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 26/4 đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn, duy trì mặt bằng phổ biến quanh 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 25/4 biến động nhẹ, giao dịch phổ biến trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng, với diễn biến phân hóa giữa các thương hiệu.
Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 24/4 ghi nhận diễn biến ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, mặt bằng giao dịch duy trì quanh vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 23/4 tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức phổ biến 700.000 - 800.000 đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch lùi sâu về vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 22/4, giá vàng miếng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức giảm phổ biến 900.000 đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch lùi về vùng 167,2 - 169,7 triệu đồng/lượng.
Quy định phòng, chống rửa tiền “vênh” thực tế, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đối mặt rủi ro vi phạm

Quy định phòng, chống rửa tiền “vênh” thực tế, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đối mặt rủi ro vi phạm

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, nhiều quy định về phòng, chống rửa tiền và quản lý nguồn vàng trong dân gây khó cho doanh nghiệp kinh doanh vàng. Do yêu cầu xác minh thu nhập, nghề nghiệp thiếu khả thi, gần như 100% doanh nghiệp có thể phát sinh vi phạm. Hiệp hội đề xuất chuyển sang quản lý dựa trên rủi ro và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung.
Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,300 16,600
Kim TT/AVPL 16,300 16,600
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,300 16,600
Nguyên Liệu 99.99 15,200 15,400
Nguyên Liệu 99.9 15,150 15,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,050 16,450
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,000 16,400
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,930 16,380
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 162,600 165,600
Hà Nội - PNJ 162,600 165,600
Đà Nẵng - PNJ 162,600 165,600
Miền Tây - PNJ 162,600 165,600
Tây Nguyên - PNJ 162,600 165,600
Đông Nam Bộ - PNJ 162,600 165,600
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,300 16,600
Miếng SJC Nghệ An 16,300 16,600
Miếng SJC Thái Bình 16,300 16,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,250 16,550
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,250 16,550
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,250 16,550
NL 99.90 15,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,100
Trang sức 99.9 15,740 16,440
Trang sức 99.99 15,750 16,450
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 166
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 163 16,602
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 163 16,603
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,625 1,655
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,625 1,656
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,605 164
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 155,876 162,376
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 114,262 123,162
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 102,781 111,681
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 913 1,002
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 86,872 95,772
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 59,645 68,545
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 166
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 166
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 166
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 166
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 166
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 166
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 166
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 166
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 166
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 166
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 166
Cập nhật: 02/05/2026 07:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18311 18587 19160
CAD 18713 18991 19608
CHF 32699 33083 33723
CNY 0 3815 3907
EUR 30195 30469 31497
GBP 34780 35173 36105
HKD 0 3232 3434
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15113 15701
SGD 20082 20365 20889
THB 721 785 839
USD (1,2) 26088 0 0
USD (5,10,20) 26130 0 0
USD (50,100) 26158 26178 26368
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,148 26,148 26,368
USD(1-2-5) 25,103 - -
USD(10-20) 25,103 - -
EUR 30,378 30,402 31,658
JPY 160.9 161.19 169.87
GBP 35,021 35,116 36,099
AUD 18,560 18,627 19,210
CAD 18,937 18,998 19,577
CHF 33,044 33,147 33,924
SGD 20,251 20,314 20,986
CNY - 3,792 3,913
HKD 3,303 3,313 3,431
KRW 16.47 17.18 18.58
THB 772.09 781.63 832.47
NZD 15,144 15,285 15,643
SEK - 2,796 2,877
DKK - 4,065 4,182
NOK - 2,782 2,863
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,248.16 - 7,008.59
TWD 755.21 - 909.26
SAR - 6,924.46 7,248.45
KWD - 83,880 88,698
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,118 26,148 26,368
EUR 30,275 30,397 31,579
GBP 34,975 35,115 36,125
HKD 3,293 3,306 3,421
CHF 32,777 32,909 33,839
JPY 161.14 161.79 169.07
AUD 18,553 18,628 19,223
SGD 20,271 20,352 20,934
THB 789 792 827
CAD 18,894 18,970 19,545
NZD 15,243 15,776
KRW 17.11 18.80
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26228 26228 26368
AUD 18490 18590 19515
CAD 18894 18994 20008
CHF 32941 32971 34549
CNY 3795.3 3820.3 3955.5
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30368 30398 32123
GBP 35079 35129 36887
HKD 0 3355 0
JPY 161.33 161.83 172.37
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15219 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20236 20366 21095
THB 0 750.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16300000 16300000 16600000
SBJ 15000000 15000000 16600000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,177 26,227 26,368
USD20 26,177 26,227 26,368
USD1 26,177 26,227 26,368
AUD 18,551 18,651 19,760
EUR 30,521 30,521 31,932
CAD 18,850 18,950 20,255
SGD 20,317 20,467 21,033
JPY 161.88 163.38 167.96
GBP 34,961 35,311 36,186
XAU 16,298,000 16,298,000 16,602,000
CNY 0 3,705 0
THB 0 786 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/05/2026 07:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80