Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận trong sáng ngày 1/5, giá vàng trong nước theo cập nhật mới nhất đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt không điều chỉnh giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, duy trì mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 1/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá tiếp tục ổn định. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC không điều chỉnh giá, tiếp tục giao dịch phổ biến trong khoảng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức giá trong vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ cũng không thay đổi so với phiên trước, giao dịch quanh 162,6 - 165,6 triệu đồng/lượng.

Riêng tại DOJI, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mức giao dịch lên khoảng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) ngày 1/5 ghi nhận đà tăng mạnh, lên mức 4.623 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), vẫn thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 19,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Đà tăng của kim loại quý được thúc đẩy trong bối cảnh đồng USD suy yếu rõ rệt, qua đó kích hoạt lực mua quay trở lại sau các nhịp điều chỉnh trước đó. Diễn biến này khiến thị trường vàng trở nên sôi động hơn khi nhà đầu tư tranh thủ gia tăng vị thế.

Thông tin kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu trái chiều. Tăng trưởng GDP quý I đạt 2%, cải thiện so với mức 0,5% của quý trước nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng 2,3% của thị trường. Ngược lại, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm mạnh xuống còn 189.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 25/4, thấp hơn đáng kể so với dự báo 215.000 đơn và là mức thấp nhất kể từ năm 1969. Hai yếu tố này phần nào triệt tiêu tác động lẫn nhau, khiến ảnh hưởng tổng thể lên giá vàng không quá rõ nét.

Ở góc độ chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần nhất, đúng như dự báo. Tuy nhiên, nội bộ cơ quan này đang xuất hiện sự phân hóa rõ rệt về định hướng chính sách trong thời gian tới, khi có tới bốn quan chức bỏ phiếu phản đối quyết định, trong đó ba người không đồng tình với nhận định về khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất. Chủ tịch Jerome Powell cũng cho biết sẽ tiếp tục tại nhiệm cho đến khi các vấn đề liên quan được xử lý minh bạch và dứt điểm.

Trên các thị trường tài chính, chỉ số USD giảm mạnh, trong khi giá dầu thô WTI trên sàn Nymex lùi về quanh 105 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện duy trì ở mức khoảng 4,4%, cho thấy áp lực lãi suất vẫn hiện hữu.

Theo ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, việc đồng USD suy yếu cùng với giá năng lượng điều chỉnh giảm đang tạo lực hỗ trợ đáng kể cho vàng trong ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xuất hiện thông tin về khả năng can thiệp tiền tệ từ phía Nhật Bản.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Citi cho rằng áp lực bán có thể còn duy trì trong rất ngắn hạn do những biến động địa chính trị tại Trung Đông. Dù vậy, về trung và dài hạn, vàng vẫn được kỳ vọng sẽ củng cố vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, nhất là khi môi trường rủi ro toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng.